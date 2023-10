Immobilière Dassault : hausse de 8,8% des revenus locatifs trimestriels

Les revenus locatifs du troisième trimestre d'Immobilière Dassault s’élèvent à 6,9 millions d'euros, en progression de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2022. Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’année 2023, les revenus locatifs du groupe immobilier s’inscrivent en hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 20,7 millions d'euros. A périmètre constant, les revenus locatifs progressent de 8,8% et " sont principalement portés par l’évolution favorable des indices de révision et la signature de nouveaux baux en 2022, dont le plein effet se manifeste en 2023 ".



Le taux d'occupation du patrimoine du groupe s'établit à 94,06% au 30 septembre 2023, contre 93,72% au 30 juin 2023. " Cette amélioration provient essentiellement de la location de l'intégralité des surfaces au Passage Jouffroy (Paris 9ème). La vacance locative est volontairement maintenue sur les immeubles en restructuration, en particulier sur l'immeuble au 16 rue de la Paix (Paris 2ème), susceptible à terme de générer une progression de revenu locatif et de valeur " a précisé Immobilière Dassault.