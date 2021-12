Immorente Invest S A : - CP relatif à la nomination du Président du conseil d'administration et du DIrecteur Général

COMMUNIQUÉ RELATIF À LA GOUVERNANCE

Lundi, 20 décembre 2021

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION S'EST RÉUNI LE 16 DÉCEMBRE 2021 POUR ADOPTER

UN CHANGEMENT DE GOUVERNANCE AU SEIN DE IMMORENTE INVEST

Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Soumaya Tazi de son mandat d'administrateur et de Président Directeur Général de Immorente Invest. En effet, Mme Tazi a fait part de son souhait de quitter la société pour développer un projet entrepreneurial personnel. Mme Tazi a joué un rôle important dans la création du concept Immorente et dans le développement de la société et occupe le poste de PDG depuis mars 2018. L'ensemble des administrateurs ont rendu un hommage chaleureux à Mme Soumaya Tazi pour les réalisations de la Société, notamment depuis son introduction en bourse et lui ont souhaité plein succès dans son nouveau projet.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé de dissocier les fonctions de président de celles de directeur général et de nommer Mme Souad Benbachir en tant que Président du Conseil d'Administration et M. Khalil Mengad en tant que Directeur Général.

Souad Benbachir est Directeur Général de CFG Bank depuis 2009. Elle est diplômée de l'ESSEC (1992) et est administrateur de plusieurs sociétés cotées et non cotées.

Avant cette nomination, Khalil Mengad a exercé en tant que DGA d'Immorente Invest. Il a également occupé le poste de directeur stratégie et financement auprès du promoteur immobilier Résidences Dar Saada. Khalil Mengad est diplômé de HEC Paris (2007) et a acquis une expérience professionnelle internationale au sein de BNP

Paribas M&A et IPSEN à Paris, Londres et Dubaï.

A propos de Immorente Invest

Immorente Invest est une société propriétaire d'usines, de bureaux et d'actifs logistiques, tous loués à de grandes entreprises multinationales et à de grands groupes marocains. Immorente Invest perçoit ces loyers et les reverse à ses actionnaires. Historiquement, pour une action achetée autour de 100 DH, Immorente Invest a payé 6,0 à 6,5 DH par an. Immorente Invest est une société cotée à la bourse de Casablanca, dont les actions sont disponibles tous les jours et peuvent être acquises auprès des réseaux bancaires et sociétés de bourse.

