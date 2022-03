Immorente : Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 5 avril 2022 01/03/2022 | 13:27 Envoyer par e-mail :

LE LOYER TRANQUILLE POUR TOUS COMMUNICATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 Immorente Invest est une société propriétaire d'usines, de bureaux et d'actifs logistiques, tous loués à de grandes entreprises multinationales et à de grands groupes marocains. Immorente Invest perçoit ces loyers et les reverse à ses actionnaires. Historiquement, pour une part achetée autour de 100 DH, Immorente a payé 6,0 à 6,5 DH par an. Immorente Invest est une société cotée à la bourse de Casablanca, dont les actions sont disponibles tous les jours et peuvent être acquises auprès des réseaux bancaires et sociétés de bourse. Lien vers la communication financière : https://immorente.ma/relations-investisseurs/communication-financiere/2021-2/ Contact relation investisseurs : relation.investisseurs@immorente.ma www.immorente.ma COMMUNICATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 Le Conseil d'Administration d'Immorente Invest s'est réuni le 25 février 2022 sous la présidence de Madame Souad Benbachir en vue d'examiner l'activité de la société et d'arrêter les comptes au 31 décembre 2021. CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 18% ET UN RENDEMENT DE 6 DH/ACTION PAYÉ EN 2021 • Progression des loyers : +20% par rapport à 2020 • Progression du résultat de l'exercice (analytique) : +10% par rapport à 2020 • Investissement de 191 MDH : acquisition d'une usine de 25 000 m² louée par Aptiv (ex-Delphi), équipementier leader dans l'automobile • Rendement total payé en 2021 de 6 DH/action (4.5 DH payés en janvier, 0.75 DH en octobre et 0.75 DH en décembre 2021) PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS : 810 MDH D'ACTIFS AU 31 DECEMBRE 2021 Mai 2021, acquisition d'une usine à Meknès louée par Aptiv (ex Delphi) : ~25.000 m² de construit sur un terrain de 4,7 hectares pour un investissement de 191 MDH, portant ainsi son investissement total à 810 MDH. Commerces PME 6% 10% 810 MDH Bureaux Grands Groupes Marocains Actifs industriels 51% et Internationaux 43% 90% LOYERS CONSOLIDÉS : 60,9 MDH (+20%) Les loyers s'établissent à 60,9 MDH , en progression de 20%

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 70,1 MDH , en progression de 18%

La progression du CA et des loyers résulte principalement de l'élargissement du périmètre des actifs suite à l'acquisition d'une usine à l'agropole de Meknès louée par Aptiv

Le taux d'occupation est de 98,3% vs 97,5% en 2020

Par ailleurs, le chiffre d'affaires social en 2021 s'établit à 34 MDH Les loyers perçus correspondent au chiffre d'affaires diminué des taxes et charges locatives refacturées aux locataires Rendement brut annualisé est calculé sur la base de loyers perçus divisés par les investissements hors taxes y compris frais d'acquisition au prorata temporis Loyers(1) 60,9 MDH 50,8 MDH +20% 2020 2021 Rendement(2) moyen du portefeuille 8,2% 8,0% 2020 2021 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (ANALYTIQUE) : 44,6 MDH (+10%) Le résultat de l'exercice (analytique)* correspond à la capacité distributive aux actionnaires : 44,6 MDH , en progression de + 10% , sous l'effet de la progression du loyer (+20%)

Résultat net social s'élève à 8,9 MDH en 2021 Résultat de l'exercice (analytique) : conforme aux directives de l'EPRA, ne prend pas en compte des éléments non cash comme les amortissements, les frais d'acquisition et les impôts différés , ne permettant pas d'apprécier la performance opérationnelle de la foncière. RATIO D'ENDETTEMENT : LOAN TO VALUE* 0% 0% 0% LTVLTV 31/12/20 31/12/21 *LTV : ratio de la dette brute de financement divisée par la valeur actualisée des investissements hors taxes, incluant les frais d'acquisition en MDH 2020 2021 (+) Produits immobiliers 50,8 60,9 (-) Charges d'exploitation immobilière 11,8 11,7 (-) Charges liées au financement des actifs immobiliers 1,9 - (-) Provisions nettes 4,6 -0,9 Résultat de l'activité immobilière 32,5 50,1 (+) Résultat lié aux placements financiers 7,6 1,8 (+) Résultat non courant 12,1 -1,5 Résultat avant impôt 52,3 50,4 (-) Impôt sur les sociétés 11,8 5,8 Résultat de l'exercice (Analytique) 40,5 44,6 Résultat net consolidé 4,3 3.8 ACTIF NET RÉEVALUÉ : 107,5 DH/ACTION 106,6 DH/ 107,5 DH/ 103,1 DH/ action action action ANR ANR ANR 31/12/20 30/06/21 31/12/21 L'ANR de reconstitution : calculé sur la base des expertises immobilières réalisées par Cap Eval le 31 décembre 2021 (cf sur www.immorente.ma) GUIDANCE 2022 Immorente invest entend poursuivre sa stratégie d'investissement dans des actifs professionnels (usines, logistique, santé, éducation...)

La société anticipe une baisse du taux d'occupation sur une partie de ses actifs bureaux avec l'arrivée à terme de certains baux fin S1 2022 pour s'établir à près de 90%

En conséquence, nous prévoyons un rendement à verser en 2022 entre 5 et 6 dh par action , dont 1 dh/action payé en avril 2022 et 2,5 dh/action en juillet 2022 LE LOYER TRANQUILLE POUR TOUS www.immorente.ma Contact relation investisseurs : relation.investisseurs@immorente.ma COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 BILAN CONSOLIDÉ EN KMAD TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ EN KMAD 31/12/2021 31/12/2020 Bilan actif consolidé en KMAD Valeurs Amort. Valeurs Valeurs brutes prov. nettes nettes Ecarts d'acquisition 88.782 -18.801 69.981 73.407 Immobilisations incorporelles - - - - Immobilisations corporelles 719.855 -93.787 626.068 473.038 Immobilisations financières 5 - 5 200.005 Titres mis en équivalence - - - Total Actif Immobilisé 808.642 -112.588 696.053 746.450 Stocks et en-cours - - - - Clients et comptes rattachés 10.597 -6.551 4.046 11.579 Autres créances et comptes de régularisation 35.998 - 35.998 21.219 Total Actif circulant 46.595 -6.551 40.044 32.797 Valeurs mobilières de placement 105.362 - 105.362 53.366 Disponibilités 12.443 12.443 28.820 Total Valeurs mobilières de placements et 117.805 - 117.805 82.186 disponibilités Total Actif 973.042 -119.140 853.903 861.433 Bilan passif consolidé en KMAD 31/12/2021 31/12/2020 Capital 563.298 563.298 Primes liées au capital 177.696 191.207 Ecart de réévaluation 17.495 17.495 Réserves 2.798 -1.402 Réserves de conversion groupe Résultat de l'exercice 3.806 4.200 Autres Total Capitaux Propres 765.093 774.798 Intérêts hors groupe Autres fonds propres Provisions 4.241 12.725 Emprunts et dettes financières 9.200 13.415 Total Passif à long terme 13.440 26.140 Fournisseurs et comptes rattachés 11.013 5.826 Autres dettes et comptes de régularisation 13.599 54.670 Emprunts et concours bancaires à moins d'un an 50.757 - Total Passif à court terme 75.369 60.496 Total Passif 853.903 861.433 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN KMAD 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 70.104 59.604 Autres produits d'exploitation Achats et autres charges externes -14.866 -13.565 Charges de personnel Autres charges d'exploitation -300 -300 Impôts et taxes -6.013 -4.138 Dotations aux amortissements -26.172 -20.578 Dotations nettes de reprises sur provisions 647 -5.948 Résultat d'exploitation 23.401 15.075 Produits de placements financiers nets des charges d'intérêts 2.409 1.501 Autres produits et charges financières -146 4.066 Résultat financier 2.263 5.567 Résultat courant des sociétés intégrées 25.663 20.642 Charges et produits exceptionnels -11.432 -3.103 Impôt sur les bénéfices -7.809 -7.348 Impôts différés 2.411 2.727 Résultat net des entreprises intégrées 8.833 12.918 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -5.027 -8.718 Résultat net de l'ensemble consolidé 3.806 4.200 Intérêts minoritaires Résultat net (part du groupe) 3.806 4.200 31/12/2021 31/12/2020 Résultat net total des sociétés consolidées 3.806 4.200 Elimination des amortissements et provisions 22.715 31.831 Elimination de la variation des impôts différés -2.411 -2.737 Elimination des plus ou moins values de cession -9.476 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence Autres produits et charges non liés aux activités 10.329 opérationnelles Total marge brute d'autofinancement 24.110 34.148 Dividendes reçus des mises en équivalence Variation du BFR lié à l'activité -188 -26.605 Flux net généré par (affecté à) l'activité 23.922 7.543 Acquisition d'immobilisations -179.201 -200.117 Cession d'immobilisations 200.000 194.913 Incidence des variations de périmètre -1.602 Variation nette des placements court terme Flux net provenant des (affecté aux) investissements 19.197 -5.203 Dividendes versés par la société mère -54.042 -32.026 Dividendes versés aux minoritaires Augmentations (réductions) de capital 397.671 Subventions d'investissements reçues Emissions d'emprunts 50.410 Remboursements d'emprunts -4.625 -336.998 Cession (acq.) nette actions propres Variation nette des concours bancaires Flux net provenant du (affecté au) financement -8.257 28.648 Incidence de la variation des taux de change Incidence des changements de principes comptables Variation de trésorerie 34.862 30.987 Trésorerie d'ouverture 82.186 51.199 Trésorerie de clôture 117.048 82.186 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Clôture Ouverture Unités Taux Taux de Méthode Taux Taux de Méthode d'intérêt contrôle de conso d'intérêt contrôle de conso Immorente SA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG IMR FREE ZONE 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG Amlak Atrium 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG Amlak Contempo 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG IG signifie Intégration Globale TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS EN KMAD Primes liées Actions Autres réserves groupe Résultats Total Intérêts Total Capital Réserves de Autres réserves Capitaux propres Capitaux au capital propres Total accumulés minoritaires conversion groupe hors conversion part du groupe propres Situation à l'ouverture de l'exercice 2020 308.135 78.901 17.495 17.495 -1.402 403.130 403.130 Incidence des changements de méthode comptable Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2020 308.135 78.901 17.495 17.495 -1.402 403.130 403.130 Résultat de la période 4.200 4.200 4.200 Total des pertes et profits de la période 4.200 4.200 4.200 Dividendes versés -40.532 -40.532 -40.532 Augmentation de capital 255.163 152.837 408.000 408.000 Autres variations Situation à l'ouverture de l'exercice 2021 563.298 191.207 17.495 17.495 2.798 774.798 774.798 Incidence des changements de méthode comptable Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2021 563.298 191.207 17.495 17.495 2.798 774.798 774.798 Var. nette de juste valeur des instruments financiers Ecarts de conversion Résultat de la période 3.806 3.806 3.806 Total des pertes et profits de la période 3.806 3.806 3.806 Dividendes versés -13.511 -13.511 -13.511 Augmentation de capital Autres variations Situation à la clôture de l'exercice 2021 563.298 177.696 17.495 17.495 6.604 765.093 765.093 5- Méthodes d'évaluation des autres actifs 4- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation des clients : COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 PRINCIPES ET REGLES DE CONSOLIDATION I- Référentiel comptable de consolidation : Les comptes consolidés de Immo Rente sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité (Avis n°5 du CNC). II-Homogénéité des données de base : Les états financiers consolidés doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires. III- Opérations réciproques : Les comptes réciproques résultant d'opérations internes sont annulés. Les dividendes de la filiale touchés par la société mère sont en fait des résultats d'exercices précédents qui doivent être considérés comme des réserves : il est nécessaire de les virer à ce compte. Les dividendes n'étant pas imposés (régime des sociétés mères et des filiales), il n'y a pas lieu généralement de tenir compte d'une fiscalité incidente. IV- Principales règles d'évaluation A- EVALUATION A L'ENTREE 1- Immobilisations corporelles : Les actifs immobiliers sont inscrits à leur coût d'acquisition formé du prix d'achat Hors Taxes (HT). La répartition du prix d'achat entre constructions et terrains est effectuée sur la base des factures produites par les vendeurs. Les frais d'acquisition y afférant, à savoir les droits d'enregistrement, de conservation foncière, les honoraires et commissions, les frais d'acte et d'expertise sont inscrits en charges l'exercice de leur engagement. Le coût des immobilisations comprend les frais financiers engagés. La société a procédé au 30/06/2017 à une réévaluation de ses actifs immobilisés. La réévaluation des actifs immobiliers a été effectuée sur la base de rapports d'expertise. La répartition de la valeur de réévaluation entre constructions et terrains a été effectuée au prorata de la répartition à la date d'acquisition. 2- Immobilisations financières : Quels que soient leur nature et leur classement comptable (titres de participation, autres titres immobilisées ...), les titres sont portés en comptabilité pour leur prix d'acquisition à l'exclusion des frais d'acquisition, lesquels sont inscrits directement dans les charges. Les créances financières sont constatées à leur valeur nominale ou leur prix d'acquisition. 3- Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 4- Titres et valeurs de placement : La valeur brute est constituée par le prix d'achat hors frais accessoires. 5- Réserves de réévaluation : La société a procédé au 30/06/2017 à une réévaluation de ses actifs immobilisés. La réévaluation des actifs immobiliers a été effectuée sur la base de rapports d'expertise. La répartition de la valeur de réévaluation entre constructions et terrains a été effectuée au prorata de la répartition à la date d'acquisition. 6- Emprunts et dettes financières Les dettes de financement sont comptabilisées à leur valeur nominale. 7- Dettes fournisseurs et autres dettes à court terme Les dettes sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. 8- Disponibilités Ce poste regroupe les avoirs en espèces et en banques qui sont inscrits en comptabilité pour leur montant nominal. B- CORRECTIONS DE VALEUR 1- Méthodes d'amortissements Les immobilisations incorporelles ne sont amorties qu'à partir de la date de mise en service. Les constructions sont amorties sur une durée de 25 pour les bâtiments administratif et 20 ans pour les bâtiments industriels. Pour la période allant de 2017 à 2019, ces constructions étaient amorties sur une durée de 40 ans. 2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation Les titres de participation non consolidés sont évalués en fonction de l'utilité que la participation présente pour l'entreprise ; dans cette utilité, il doit notamment être tenu compte des perspectives de rentabilité des titres, de la conjoncture économique des capitaux propres réels de la société contrôlée, des effets de complémentarité technique, commerciale ou économique susceptibles de résulter de la participation selon le niveau de celle-ci. La comparaison de la valeur d'entrée et de la valeur actuelle fait apparaître des plus- values ou des moins-values par catégories homogènes de titres (même nature, mêmes droits). Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; les moins-values le sont sous forme de provisions pour dépréciation. 3- Traitement des écarts de Conversion Les écarts de conversion actif ou passif sont directement comptabilisés en résultat financier. Les créances clients sont valorisées initialement à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'un examen systématique au cas par cas, en fonction des risques de recouvrement auxquelles elles sont exposées ; le cas échéant, une provision pour dépréciation évaluant le risque encouru est constituée. Les créances clients sont valorisées initialement à leur juste valeur puis ultérieurement à leur coût amorti. Elles font l'objet d'un examen systématique au cas par cas, en fonction des risques de recouvrement auxquelles elles sont exposées ; le cas échéant, une provision pour dépréciation évaluant le risque encouru est constituée. Les créances clients locataires sont dépréciées de la manière suivante : - Pour les locataires ayant quitté définitivement les locaux, une dépréciation de 100 % est enregistrée. Toutefois, dans le cas où un protocole d'accord aurait été conclu avec ces derniers, les créances sont dépréciées à hauteur de 50% ; - Pour les créances échues depuis plus de 12 mois, une dépréciation de 100 % du montant de la créance est constatée ; - Pour les créances échues pour des durées comprises entre 9 et 12 mois, une dépréciation de 50% du montant de la créance est constatée ; - Pour les créances échues pour des durées comprises entre 6 et 9 mois, une dépréciation de 25% du montant de la créance est constatée. Les pourcentages ci-dessus sont appliqués sur le montant hors taxes de la créance, diminué du dépôt de garantie Les dépréciations ainsi déterminées sont ajustées afin de tenir compte de situations particulières. Une provision pour dépréciation est comptabilisée, lorsqu'il existe des indices que la valeur à recouvrer est inférieur à la valeur nominale. C'est le cas des valeurs de placement qui font l'objet d'une comparaison entre la valeur de marché et la valeur nominale afin d'évaluer les pertes éventuelles. ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES NATURE DES JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION CHANGEMENTS FINANCIERE ET LES RESULTATS Depuis la date d'acquisition des filiales AMLAK - Réduction du montant des dotations aux ATRIUM et AMLAK CONTEMPO, le Groupe a amortissements de l'écart d'acquisition AMLAK amorti l'écart d'acquisition est amorti sur une ATRIUM de KMAD 4.642 à KMAD 2.493, soit un impact I- Dérogations aux durée de 10 années. Afin de tenir compte de positif sur le résultat de KMAD 2.149 la durée d'utilisation des biens en location, le - Réduction du montant des dotations aux principes comptables groupe a décidé de changer d'estimation de amortissements de l'écart d'acquisition AMLAK de fondamentaux la durée d'utilisation de cet écart pour la faire KMAD 4.519 à KMAD 2.534, soit un impact positif sur correspondre à la durée d'amortissement des le résultat de KMAD 1.985 constructions soit 25 années à compter de la De ce fait l'impact total de ce changement est date de réalisation de la construction. l'amélioration du résultat de KMAD 4.134 passant de KMAD -328 à KMAD 3.806 II - Changements Néant Néant affectant les règles générales de présentation RÉSUMÉ DU RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS Aux actionnaires de la société IMMORENTE INVEST S.A. 5/7 - Rue Ibnou Toufail Palmiers Casablanca Rapport des commissaires aux comptes sur les états de synthèse consolidés Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 Opinion Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidés de la société IMMORENTE INVEST S.A et de ses filiales (le « groupe »), qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 765.093 dont un bénéfice net consolidé de KMAD 3.806. Ces états ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration en date du 25 février 2022, dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, et comme indiqué dans l'état de changement de méthodes ci-joint, le groupe a décidé pour des considérations économiques justifiées d'aligner la durée de l'amortissement de l'écart d'acquisition sur la durée des amortissements des actifs portés par deux filiales. Ce changement a eu un impact positif sur le résultat de l'exercice 2021 de KMAD 4.134. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Risque identifié Notre réponse Dépréciation des immobilisations corporelles et des écarts d'acquisition Nos contrôles consistent à : Les immobilisations corporelles et les écarts d'acquisition représentent une valeur - Examiner le correct calcul des dotations nette de KMAD 696.049, soit 81,51% du total de l'actif du bilan consolidé. aux amortissements au sein du groupe, Ces immobilisations figurent au bilan à la valeur la plus faible entre la valeur nette s'assurer de l'application homogène des d'amortissement et la valeur vénale. durées d'amortissements pour l'ensemble Le groupe procède de manière annuelle à une évaluation de ces actifs immobiliers, des entités du groupe. pour en dégager la valeur vénale. Cette dernière est ensuite comparée à la valeur - Prise de connaissance des évaluations nette d'amortissement pour s'assurer de l'absence de moins-value latente. retenues par les évaluateurs immobiliers. L'estimation de la valeur vénale est effectuée par des évaluateurs immobiliers - Procéder à une comparaison entre externes et indépendants vis-à-vis du groupe. la valeur nette d'amortissement des Nous avons considéré l'évaluation des actifs comme un point clé de l'audit, au actifs immobiliers et de la valeur vénale vu du contexte actuel de crise liée à la pandémie du Covid-19 et ses impacts sur telle qu'elle ressort des évaluations le marché immobilier, ainsi que l'importance des actifs immobiliers dans le total immobilières, pour s'assurer de l'absence bilan du groupe. de moins-value latente. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse consolidés conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états synthèse consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

• nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états de synthèse consolidés représentent les opérations et

événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ;

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états de synthèse consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 25 février 2022 Les Commissaires aux Comptes COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021 BILAN (ACTIF) (En DH) AU 31/12/2021 AU 31/12/2020 ACTIF Brut Amortissements Net Net et Provisions IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 44.365.609,05 21.624.865,86 22.740.743,19 19.488.509,01 Frais préliminaires 10.579.261,12 4.308.152,45 6.271.108,67 8.386.960,90 Charges à repartir sur plusieurs exercices 33.786.347,93 17.316.713,41 16.469.634,52 11.101.548,11 Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) A Immobilisations en recherche et développement C Brevets, marques, droits et valeurs similaires T Fonds commercial I Autres immobilisations incorporelles F IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 363.006.448,93 28.840.575,05 334.165.873,88 165.996.742,77 Terrains 64.151.122,86 64.151.122,86 52.610.397,86 I Constructions 298.855.326,07 28.840.575,05 270.014.751,02 113.386.344,91 Installations techniques, matériel et outillage M Matériel de transport M Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers O Autres immobilisations corporelles B Immobilisations corporelles en cours I IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 392.744.297,29 392.744.297,29 591.143.379,51 L I Prêts immobilises S Autres créances financières 20.784.523,66 20.784.523,66 495.873.771,30 E Titres de participation 371.959.773,63 371.959.773,63 95.269.608,21 Autres titres immobilises ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I ( a+b+c+d+e) 800.116.355,27 50.465.440,91 749.650.914,36 776.628.631,29 STOCKS (f) Marchandises Matières et fournitures consommables C Produits en cours

T Produits interm. et produits résiduels I Produits finis F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 38.327.905,73 38.327.905,73 28.702.378,05 C Fournis. débiteurs, avances et acomptes 21.200,00 21.200,00 41.200,00 Clients et comptes rattaches 6.336.557,66 6.336.557,66 8.232.598,91 I Personnel R Etat 24.410.579,33 24.410.579,33 8.757.650,54 C Comptes d'associés U Autres débiteurs 7.417.021,72 7.417.021,72 8.350.453,25 L Compte de régularisation actif 142.547,02 142.547,02 3.320.475,35 A TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 39.905.176,44 39.905.176,44 52.442.421,15 N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Eléments circulants) TOTAL II (f+g+h+i) 78.233.082,17 78.233.082,17 81.144.799,20 T TRESORERIE - ACTIF 917.283,00 917.283,00 11.533.821,72 R Chèques et valeurs à encaisser E S Banques, T.G & CP 916.043,00 916.043,00 11.533.473,72 O 1.240,00 1.240,00 348,00 R. Caisses, régies d'avances et accréditifs TOTAL III 917.283,00 917.283,00 11.533.821,72 TOTAL GENERAL I+II+III 879.266.720,44 50.465.440,91 828.801.279,53 869.307.252,21 BILAN (PASSIF) (En DH) PASSIF AU 31/12/2021 AU 31/12/2020 CAPITAUX PROPRES 811.269.150,75 815.824.133,76 * Capital Social ou Personnel (1) 563.297.780,00 563.297.780,00 * Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé Capital Appelé 563.297.780,00 563.297.780,00 dont Versé . . . 563.297.780,00 563.297.780,00 * Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport 177.696.128,34 191.206.628,34 A * Ecarts de Réévaluation 24.993.336,70 24.993.336,70 * Réserve Légale 1.988.764,43 1.158.491,80 C * Autres Réserves T I * Report à Nouveau (2) 34.337.624,29 18.562.444,33 F * Résultats Nets en Instance d'Affectation (2) * Résultat net de l'exercice (2) 8.955.516,99 16.605.452,59 I TOTAUX DES CAPITAUX PROPRES (A) 811.269.150,75 815.824.133,76 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) M * Subventions d'Investissement M * Provisions Réglementées O CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout) B I DETTES DE FINANCEMENT (c) 4.552.951,39 4.354.051,39 L * Emprunts Obligataires I * Autres Dettes de Financement 4.552.951,39 4.354.051,39 S DETTES DE FINANCEMENT (Ajout) E PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) * Provisions pour Risques * Provisions pour Charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) Augmentation des Créances Immobilisées

Diminution des Dettes de Financement TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 815.822.102,14 820.178.185,15 A DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 12.979.177,39 48.058.167,06 C * Fournisseurs et Comptes Rattachés 9.675.008,30 4.189.381,47 T * Clients Créditeurs, Avances et Acomptes I * Personnel F * Organismes Sociaux C * Etat 3.094.169,09 3.127.285,59 I * Comptes d'Associés - 40.531.500,00 R C * Autres Créanciers 210.000,00 210.000,00 U * Comptes de Régularisation - Passif L AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 1.070.900,00 A N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elements circulants) T TOTAL II ( f+g+h ) 12.979.177,39 49.129.067,06 T TRESORERIE PASSIF R Crédits d'escompte E Crédit de trésorerie S O R. Banques (soldes créditeurs ) TOTAL III TOTAL I+II+III 828.801.279,53 869.307.252,21 Capital Personnel Débiteur Bénéficiaire (+), Déficitaire (-) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (En DH) 31/12/2021 31/12/2020 TOTAUX AU TOTAUX DE Précédents 31/12/2021 31/12/2020 1 2 3 = 1 + 2 4 I - PRODUITS D'EXPLOITATION 46.519.238,83 46.519.238,83 36.001.974,40 Ventes de marchandises Ventes de biens et services produits 34.022.712,83 34.022.712,83 24.189.971,03 Chiffres d'Affaires 34.022.712,83 34.022.712,83 24.189.971,03 E Variation de stock de produits (1) Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même X Subvention d'exploitation P Autres produits d'exploitation L O Reprises d'exploitation; transfert de charges 12.496.526,00 12.496.526,00 11.812.003,37 I TOTAL I 46.519.238,83 46.519.238,83 36.001.974,40 T II- CHARGES D'EXPLOITATION 45.913.879,77 45.913.879,77 37.069.015,05 A Achats revendus de marchandises (2) T Achat consommes de matières et de fournitures (2) I Autres charges externes 12.426.478,08 12.426.478,08 20.674.890,90 O Impôts et taxes 12.957.304,40 12.957.304,40 1.894.419,31 N Charges de personnel Autres charges d'exploitation 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Dotations d'exploitation 20.230.097,29 20.230.097,29 14.199.704,84 TOTAL II 45.913.879,77 45.913.879,77 37.069.015,05 III- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 605.359,06 605.359,06 -1.067.040,65 IV- PRODUITS FINANCIERS 10.752.588,41 10.752.588,41 21.980.605,91 Produits des titres de participation et autres titres immobilisés F Gains de change Intérêts et autres produits financiers 10.752.588,41 10.752.588,41 21.980.605,91 I Reprises financières; transfert de charges N TOTAL IV 10.752.588,41 10.752.588,41 21.980.605,91 A N V- CHARGES FINANCIERES 1.300.000,00 C Charges d'intérêts 1.300.000,00 I Pertes de changes Autres charges financières R Dotations financières TOTAL V 1.300.000,00 VI- RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 10.752.588,41 10.752.588,41 20.680.605,91 VII- RESULTAT COURANT ( III - VI) 11.357.947,47 11.357.947,47 19.613.565,26 VIII- PRODUITS NON COURANTS 1.137.700,00 1.137.700,00 593.567,41 Produits de cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre N Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants 66.800,00 66.800,00 593.567,41 O Reprises non courantes ; transferts de charges 1.070.900,00 1.070.900,00 N TOTAL VIII 1.137.700,00 1.137.700,00 593.567,41 C IX- CHARGES NON COURANTES 1.714.943,48 1.714.943,48 410.955,08 Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées U Subventions accordées R Autres charges non courantes 1.714.943,48 1.714.943,48 410.955,08 A Dotations non courantes aux amortiss. et provision N TOTAL IX 1.714.943,48 1.714.943,48 410.955,08 T X- RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) -577.243,48 -577.243,48 182.612,33 XI- RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X)) 10.780.703,99 10.780.703,99 19.796.177,59 XII- IMPOTS SUR LES RESULTATS 1.825.187,00 1.825.187,00 3.190.725,00 XIII- RESULTAT NET ( XI - XII ) 8.955.516,99 8.955.516,99 16.605.452,59 XIV- TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 58.409.527,24 58.409.527,24 58.576.147,72 XV- TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 49.454.010,25 49.454.010,25 41.970.695,13 XVI- RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges) 8.955.516,99 8.955.516,99 16.605.452,59 Variation de Stocks: Stock Final - Stock Initial (Augmentation (+) ; Diminution (-) Achats Revendus ou Consommés: Achats - Variation de Stocks ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G) (En DH) 31/12/2021 31/12/2020 1 Ventes de marchandises (en l'état) Achats revendus de marchandises I = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 34.022.712,83 24.189.971,03 3 = Ventes de biens et services produits 34.022.712,83 24.189.971,03 + Variation de stocks de produits Immobilisations produites par lEse pour elle-même III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 12.426.478,08 20.674.890,90 6 Achats consommés de matières et fournitures 7 Autres charges externes 12.426.478,08 20.674.890,90 IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 21.596.234,75 3.515.080,13 8 + Subventions d'exploitation V 9 - Impôts et taxes 12.957.304,40 1.894.419,31 10 - Charges de personnel = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) OU INSUFFISANCE BRUT 8.638.930,35 1.620.660,82 D'EXPLOITATION (I.B.E) 11 + Autres produits d'exploitation 12 - Autres charges d'exploitation 300.000,00 300.000,00 13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges 12.496.526,00 11.812.003,37 14 - Dotations d'exploitation 20.230.097,29 14.199.704,84 VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 605.359,06 -1.067.040,65 VII RESULTAT FINANCIER 10.752.588,41 20.680.605,91 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 11.357.947,47 19.613.565,26 IX RESULTAT NON COURANT (+ ou -) -577.243,48 182.612,33 15 - Impôts sur les résultats 1.825.187,00 3.190.725,00 X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 8.955.516,99 16.605.452,59 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat de l'Exercice 8.955.516,99 16.605.452,59 Bénéfice 8.955.516,99 16.605.452,59 Perte 2 + Dotations d'Exploitation (1) 20.230.097,29 14.199.704,84 3 + Dotations financières (1) 4 + Dotations non courantes (1) 5 - Reprises d'exploitation (2) 325.020,00 1.141.010,00 6 - Reprises financières (2 ) 7 - Reprises non courantes (2) (3) 8 - Produits de cession d'immobilisations 9 + Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 28.860.594,28 29.664.147,43 10 - Distributions de bénéfices 13.510.500,00 40.531.500,00 II AUTOFINANCEMENT 15.350.094,28 -10.867.352,57 à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie y compris les reprises sur les subventions d'investissement Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 