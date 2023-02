AIM WINNERS & LOSERS : Immotion bondit grâce à l'accord avec Merlin et à la vente de sa division.

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Immotion Group PLC, hausse de 54% à 3,39 pence, fourchette sur 12 mois 1,89p-5,50p. La société de divertissement en réalité virtuelle basée à Manchester, en Angleterre, signe un nouveau contrat-cadre de trois ans avec Merlin Entertainment Group Ltd, couvrant les 26 sites sur lesquels Immotion a déjà installé ou accepté d'installer une attraction RV. Par ailleurs, Immotion déclare avoir vendu son activité Location Based Entertainment pour un montant de 25,2 millions USD. LBE regroupe collectivement Immotion Studios Ltd, Immotion VR Ltd et C.2K Entertainment Inc. L'entreprise se concentrant désormais sur le Home-Based Entertainment, Immotion prévoit de changer son nom en Let's Explore Media Group PLC.

Xpediator PLC, en hausse de 6,1% à 40,33p, fourchette sur 12 mois 18,26p-65,00p. Le fournisseur de services de gestion du fret estime que son chiffre d'affaires pour 2022 sera légèrement inférieur à 400 millions de GBP, contre 247 millions de GBP en 2021. Le bénéfice avant impôt devrait être "nettement supérieur" à la prévision de la direction de 9,0 millions GBP. "La force de la position commerciale découle d'une autre excellente performance des opérations de transport de marchandises en Lituanie et dans d'autres pays de la région CEE, en particulier en Bulgarie et en Roumanie, au cours des derniers mois de 2022. Au Royaume-Uni, les performances financières de Delamode Anglia se sont également améliorées au cours des derniers mois de l'année", déclare Xpediator.

AIM - LOSERS

88 Energy Ltd, baisse de 7,6 % à 0,61 p, fourchette sur 12 mois : 0,40 p-2,82 p. L'explorateur pétrolier axé sur l'Alaska prévoit de lever jusqu'à 12 millions de dollars australiens, soit environ 6,8 millions de livres sterling, par le biais d'un placement. Il indique qu'il a également la possibilité d'accepter des sursouscriptions pour augmenter le montant total levé jusqu'à 15 millions de dollars australiens. Le prix des actions est fixé à 0,0095 AUD, ce qui représente un rabais de 21 % par rapport au prix de clôture des actions à l'Australian Securities Exchange le mercredi, soit le dernier jour ouvrable avant cette annonce. La société indique que le produit de la vente sera utilisé pour financer le puits Hickory-1 prévu dans le cadre du projet Phoenix, le paiement de la nouvelle superficie du projet Leonis et le financement d'une expansion potentielle du portefeuille/de nouvelles entreprises.

