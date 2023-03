Immsi, chiffre d'affaires record en 2022 ; doublement du bénéfice et augmentation du dividende

(Alliance News) - Immsi Spa a annoncé jeudi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec "ses meilleurs résultats jamais enregistrés, établissant de nouveaux records pour tous les indicateurs", selon la note officielle. Au 31 décembre 2022, la société a enregistré un bénéfice net de 63,9 millions d'euros, contre 35,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 3,9 centimes d'euros par action, contre 3 centimes d'euros pour l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % pour atteindre 2,12 milliards d'euros, contre 1,70 milliard d'euros en 2021, un record historique pour la société.

Par secteur, la société souligne que le groupe Piaggio a vendu un total de 625 000 véhicules dans le monde, contre 536 000 en 2021, enregistrant un chiffre d'affaires consolidé record de 2,09 milliards d'euros, contre 1,67 milliard d'euros en 2021.

Dans le secteur Marine, Intermarine a enregistré des revenus consolidés de 34,1 millions d'euros au 31 décembre 2022 et un carnet de commandes d'environ 30,2 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Enfin, le secteur Immobilier et Holding a enregistré des revenus nets de 4,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 2,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebitda pour 2022 s'est élevé à 287,3 millions d'euros, en hausse de 25 % par rapport aux 230,5 millions d'euros de l'année précédente. L'Ebitda, comme le chiffre d'affaires, est également "le plus élevé jamais enregistré". La marge d'Ebitda est d'environ 14%, stable par rapport à 2021.

L'Ebit consolidé s'élève à 143,7 millions d'euros, en hausse de 47 % par rapport aux 97,8 millions d'euros de 2021. La marge d'Ebit s'établit à 6,8 % contre 5,7 % en 2021.

L'endettement net du groupe Immsi au 31 décembre 2022 s'élève à 731,7 millions d'euros, en amélioration par rapport aux 764,2 millions d'euros à la fin de l'année 2021, en raison de la bonne marche des affaires et d'une gestion prudente du fonds de roulement.

En 2022, le groupe Immsi a affiché des investissements de 154,5 millions d'euros contre 165 millions d'euros en 2021.

Les capitaux propres du groupe au 31 décembre 2022 s'élèvent à 408,9 millions d'euros contre 390,9 millions d'euros fin 2021.

En ce qui concerne l'avenir, le groupe "poursuivra sa croissance tout en maintenant une attention constante à la gestion efficace de sa structure économique et financière, afin de répondre rapidement et immédiatement aux défis de 2023".

Piaggio poursuivra également sa trajectoire de croissance en 2023, "confirmant ses investissements prévus dans de nouveaux produits et de nouvelles usines et renforçant son engagement envers les questions ESG, malgré les tensions géopolitiques internationales actuelles et un contexte macroéconomique volatil", peut-on lire dans une note.

En ce qui concerne le secteur naval, "en 2023, l'avancement de la production sera développé en fonction des commandes et des études de faisabilité acquises, en poursuivant diverses négociations, tant dans le secteur de la défense que dans celui des Fast Ferries, visant à acquérir des commandes supplémentaires qui permettraient à la société d'augmenter son carnet de commandes et, par conséquent, de garantir des conditions lui permettant d'optimiser sa capacité de production pour les années à venir", explique l'entreprise.

Enfin, en ce qui concerne le secteur immobilier et holding, et en particulier la filiale Is Molas, "au cours de l'année 2023, il est prévu de poursuivre les travaux d'entretien extraordinaire des structures touristiques-hôtelières actuellement existantes, en attendant de pouvoir réaliser le projet immobilier global, afin d'adapter les services aux normes des clients cibles identifiés pour le développement", conclut la société.

Immsi se négocie dans le vert de 3,7% à 0,60 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

