(Alliance News) - Immsi Spa a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé le rapport semestriel pour les six mois au 30 juin, faisant état d'un bénéfice net de 47,1 millions d'euros, en hausse de 27 % par rapport aux 24,4 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Les revenus se sont élevés à 1,28 milliard d'euros, contre 1,07 milliard d'euros au premier semestre 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 183,4 millions d'euros, contre 149,4 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente.

L'EBIT consolidé s'est élevé à 108,5 millions d'euros, contre 81,2 millions d'euros au 30 juin 2022, soit une hausse de 34 %.

La position financière nette consolidée est négative de 767,2 millions d'euros, contre 758,3 millions d'euros au 30 juin 2022.

En ce qui concerne l'avenir, en référence au secteur industriel, "malgré le contexte macroéconomique complexe, Piaggio, grâce à un portefeuille de marques emblématiques, confirme qu'il continue à poursuivre des objectifs de marginalité et de productivité dans la gestion des coûts de production, de logistique et d'approvisionnement dans la gestion de tous les marchés internationaux, en ligne avec le premier semestre de l'année", a déclaré la société dans une note. En outre, "les améliorations de la productivité compenseront le ralentissement temporaire en Asie, où un taux de croissance de 23% sur les cinq dernières années a été consolidé. Les marchés en Inde, en Europe et aux États-Unis restent positifs malgré les hausses de taux d'intérêt des 12 derniers mois. Dans ce contexte, les investissements prévus dans de nouveaux produits dans les secteurs des deux-roues et des véhicules commerciaux et la consolidation de notre engagement en matière d'ESG sont confirmés".

En ce qui concerne le secteur naval, "avec Intermarine, les progrès de la production seront développés dans les prochains mois par rapport aux commandes acquises".

Enfin, en ce qui concerne le secteur immobilier et le holding, et en particulier la filiale Is Molas, "elle poursuivra les activités visant à la commercialisation et à la location des résidences construites, ainsi qu'à l'augmentation du nombre de clients du Resort dans sa nouvelle proposition de conception de l'hébergement, du golf et du Is Molas Beach Club", a précisé l'entreprise.

Le conseil d'administration, qui s'est réuni suite au décès du président Roberto Colaninno, a également redéfini la gouvernance de l'entreprise : Matteo Colaninno a été nommé président exécutif, Michele Colaninno conserve les postes d'administrateur délégué et de directeur général, l'administrateur Daniele Discepolo conserve le poste de vice-président et Fabrizio Quarta a été coopté en tant que nouveau membre. Le nombre d'administrateurs reste inchangé.

Immsi est en hausse de 2,5 % à 0,50 EUR par action.

