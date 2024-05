Immsi SpA est une société de portefeuille basée en Italie, principalement active dans le secteur de l'automobile. La société structure ses activités en trois secteurs : Industriel, Secteur Naval et Propriété et Holding. Le secteur industriel opère par le biais du groupe Piaggio, qui produit des scooters, des motos et des véhicules commerciaux, y compris des véhicules à trois et quatre roues. Le secteur Naval, à travers Intermarine SpA et d'autres filiales, est actif dans la construction et la commercialisation de bateaux maritimes, de défense et de loisirs, tels que des ferries, des yachts, des patrouilleurs rapides et des navires de guerre des mines. Le secteur Immobilier et Holding opère dans l'industrie immobilière, y compris la gestion d'un complexe de golf, le développement immobilier commercial et résidentiel, entre autres, et est engagé dans les investissements financiers dans Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA.

Secteur Fabricants de voitures et camions