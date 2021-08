Immuneering Corporation : Jefferies & Co. toujours à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 2,80 M - 2,38 M Résultat net 2021 -36,3 M - -30,9 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -11,0x Rendement 2021 - Capitalisation 718 M 718 M 611 M Capi. / CA 2021 256x Capi. / CA 2022 224x Nbr Employés 32 Flottant - Graphique IMMUNEERING CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique IMMUNEERING CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 29,43 $ Objectif de cours Moyen 50,00 $ Ecart / Objectif Moyen 69,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Benjamin J. Zeskind President, Chief Executive Officer & Director Biren Amin Chief Financial Officer & Treasurer Robert J. Carpenter Chairman Scott Barrett Chief Medical Officer Brett Hall Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) IMMUNEERING CORPORATION 0.00% 718 MODERNA, INC. 294.27% 166 258 LONZA GROUP AG 34.85% 62 337 IQVIA HOLDINGS INC. 41.98% 48 742 CELLTRION, INC. -20.89% 33 141 SEAGEN INC. -5.47% 30 121