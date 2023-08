Immunocore Holdings plc, anciennement Immunocore Holdings Ltd, est une société de biotechnologie en phase avancée. La société est engagée dans le développement d'immunothérapies bispécifiques TCR appelées Immune mobilisant les TCR monoclonaux contre la maladie X (ImmTAX), conçues pour traiter des maladies, y compris le cancer, infectieuses et auto-immunes. La société développe un portefeuille important dans de nombreux domaines thérapeutiques, y compris cinq programmes de stade clinique en oncologie et maladies infectieuses, des programmes précliniques avancés en maladies auto-immunes et de nombreux programmes précliniques antérieurs. Le pipeline de la société s'appuie sur la plate-forme ImmTAX dans trois domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale