Immunocore Holdings plc est une société de biotechnologie au stade commercial. La société est engagée dans le développement d'une classe de récepteurs de cellules T (TCR), d'immunothérapies bispécifiques appelées immuno-mobilisation monoclonale TCRs contre la maladie X (ImmTAX), qui est conçue pour traiter une gamme de maladies, y compris le cancer, les maladies infectieuses et auto-immunes. Elle développe un pipeline dans de multiples domaines thérapeutiques, y compris cinq programmes de stade clinique en oncologie et en maladies infectieuses, des programmes précliniques avancés en maladies auto-immunes et plusieurs programmes précliniques antérieurs. Son produit phare, KIMMTRAK, est une thérapie TCR pour le traitement des patients atteints de mélanome uvéal non résécable ou métastatique (mUM), aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Ses produits en cours de développement comprennent notamment l'IMC-F106C, l'IMC-C103C, l'IMC-I109V et l'IMC-M113V. Ses programmes cliniques sont menés sur des patients atteints de divers cancers, dont le mélanome, le cancer du poumon, le cancer gastrique, etc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale