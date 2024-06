Immunocore Holdings plc est une société de biotechnologie à vocation commerciale basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement d'immunothérapies bispécifiques TCR, ImmTAX, qui mobilise des TCR monoclonaux contre la maladie X, conçues pour traiter une série de maladies, notamment le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies infectieuses. La société dispose d'un portefeuille de programmes en phase clinique, qu'elle détient en propre ou en partenariat, dans trois domaines thérapeutiques différents : l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes et inflammatoires. Son produit phare, KIMMTRAK, est une thérapie TCR pour le traitement des patients atteints de mélanome uvéal non résécable ou métastatique (mUM), aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Ses produits en cours de développement comprennent, entre autres, IMC-F106C, IMC-F115C, IMC-F119C, IMC-F117C, IMC-F113V, IMC-I109V, IMC-SII8AI. Ses programmes cliniques sont menés sur des patients atteints de divers cancers, dont le mélanome, le cancer du poumon, le cancer gastrique et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques