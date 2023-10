ImmunoGen, Inc. est une société de biotechnologie au stade commercial. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) pour améliorer les résultats des patients atteints de cancer. Un ADC doté de la technologie de la société comprend un anticorps qui se lie à une cible présente sur les cellules tumorales et est conjugué à l'un de ses puissants agents anticancéreux comme charge utile pour tuer la cellule tumorale une fois que l'ADC s'est lié à sa cible. Son ELAHERE (Mirvetuximab Soravtansine) est le premier ADC de sa catégorie à cibler le récepteur de folate alpha (FRa), une protéine de surface cellulaire surexprimée dans un certain nombre de tumeurs épithéliales, notamment les cancers de l'ovaire, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules. Son Pivekimab sunirine (PVEK), est un ADC composé d'un anticorps de haute affinité conçu pour cibler CD123 avec une conjugaison spécifique au site. La société fait progresser PVEK dans des essais cliniques pour les patients atteints de néoplasme blastique à cellules dendritiques plasmacytoïdes (BPDCN) et de leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale