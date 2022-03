ImmunoGen présente les résultats complets de l'essai pivot positif SORAYA du mirvetuximab soravtansine dans le cancer de l'ovaire lors de la réunion annuelle de la SGO.

ImmunoGen, Inc. a annoncé les résultats complets de l'essai pivot SORAYA évaluant l'efficacité et la sécurité du mirvetuximab soravtansine (mirvetuximab) en monothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine et présentant des récepteurs folates alpha (FRa) élevés, qui ont été précédemment traitées par Avastin® (bevacizumab). Les résultats sont présentés par le Dr Ursula Matulonis lors de la session plénière des résumés de dernière minute, le samedi 19 mars, lors de la 2022e réunion annuelle de la Society of Gynecologic Oncology (SGO) à Phoenix, AZ. SORAYA est une étude à un seul bras du mirvetuximab chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine dont les tumeurs expriment des niveaux élevés de FRa et qui ont été traitées avec un à trois régimes antérieurs – ; dont au moins un comprenait du bevacizumab. Le critère d'évaluation primaire de l'étude est le taux de réponse objective (ORR) confirmé, évalué par l'investigateur, et le critère d'évaluation secondaire clé est la durée de la réponse (DOR). L'ORR a également été évalué par un examen central indépendant en aveugle (BICR). L'étude est conçue pour exclure un ORR de 12%, sur la base des résultats attendus de 4% à 13% avec la chimiothérapie mono-agent disponible. Les données générées précédemment dans une analyse groupée post-hoc de soixante-dix patients issus d'études antérieures sur le mirvetuximab dans les maladies résistantes au platine ont servi de base à la conception de SORAYA, avec un ORR évalué par l'investigateur de 31,4 %, une DOR médiane de 7,8 mois et une survie sans progression (PFS) médiane de 4,4 mois. Principaux résultats de SORAYA : SORAYA a recruté 106 patients avec une médiane de trois lignes de traitement antérieures ; 51% avaient trois lignes de traitement antérieures et 48% avaient une ou deux lignes de traitement antérieures. Tous les patients avaient déjà reçu du bevacizumab ; 48% des patients avaient déjà reçu un inhibiteur de PARP (PARPi). L'ORR confirmé par l'investigateur était de 32,4 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 23,6 %, 42,2 %), dont cinq réponses complètes (RC). L'ORR par BICR était de 31,6 % (IC à 95 % : 22,4 %, 41,9 %), y compris cinq RC. Les taux de réponse étaient cohérents quel que soit le nombre de lignes de traitement antérieures ou le PARPi antérieur. 1-2 lignes de traitement antérieures : Le TRO de l'investigateur était de 35,3 % (IC à 95 % : 22,4 %, 49,9 %). 3 lignes de traitement antérieures : ORR par l'investigateur était de 30,2% (IC 95% : 18,3%, 44,3%). Exposition antérieure à PARPi : ORR par l'investigateur était de 38,0% (IC 95% : 24,7%, 52,8%). Sans exposition préalable à PARPi : L'ORR par l'investigateur était de 27,5% (IC 95% : 15,9%, 41,7%). La DOR médiane était de 6,9 mois (IC 95 % : 5,6, 8,1) par investigateur à la date limite des données du 3 mars 2022. La SSP médiane était de 4,3 mois (IC 95 % : 3,7, 5,1) par investigateur et de 5,5 mois (IC 95 % : 3,8, 6,9) par BICR. Le mirvetuximab a été bien toléré, conformément au profil de sécurité connu observé chez plus de 700 patients traités dans le cadre du programme plus large du mirvetuximab. Les événements indésirables liés au traitement ont conduit à des réductions de dose chez 19 % des patients, à des reports de dose chez 32 % des patients et à des abandons chez 7 % des patients. Les effets indésirables liés au traitement les plus fréquents étaient de faible grade et généralement réversibles, y compris une vision trouble (41% tous grades confondus ; 6% grade 3), une kératopathie (36% tous grades confondus ; 8% grade 3+) et des nausées (29% tous grades confondus ; 0% grade 3).