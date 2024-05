Immunome, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des thérapies ciblées contre le cancer. Le portefeuille de la société poursuit chaque cible avec une modalité appropriée à sa biologie, y compris les immunothérapies, les thérapies par radioligands et les conjugués anticorps-médicaments (ADC). Sa technologie des hybridomes de cellules B à mémoire permet le criblage et la caractérisation fonctionnelle de nouveaux anticorps et de nouvelles cibles. Ses programmes comprennent l'oncologie (IMM-ONC-01), le LU FAP et le SARS-CoV-2 (IMM-BCP-01). Le programme d'oncologie est un anticorps (IMM-ONC-01) contre l'interleukine-38 (IL-38), un nouveau modulateur immunitaire pour le traitement de diverses tumeurs solides. Sa plateforme d'effecteurs ciblés utilise des ligands de petites molécules pour délivrer sélectivement des charges médicamenteuses aux cellules malades. Elle exploite également l'AL102 et le candidat-médicament apparenté AL101. L'AL102 est un inhibiteur de petite molécule de la gamma-sécrétase en cours d'évaluation dans la phase III pour le traitement des tumeurs desmoïdes. L'AL102 est un traitement oral potentiel à prise unique quotidienne pour les tumeurs desmoïdes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale