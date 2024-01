Immunome, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des thérapies ciblées contre le cancer. Le portefeuille de la société poursuit chaque cible avec une modalité appropriée à sa biologie, y compris les immunothérapies, les effecteurs ciblés, les thérapies par radioligands et les ADC. Sa technologie exclusive d'hybridomes de cellules B à mémoire permet le criblage rapide et la caractérisation fonctionnelle des anticorps et des cibles. Ses principaux programmes de découverte comprennent l'oncologie (IMM-ONC-01) et le SARS-CoV-2 (IMM-BCP-01). IMM-ONC-01, son principal programme en oncologie, cible l'interleukine 38 (IL-38), un régulateur négatif de l'inflammation capable de favoriser l'évasion du système immunitaire par les tumeurs. La société développe un cocktail d'anticorps dérivé des cellules B des patients COVID-19 qui ont présenté des titres neutralisants élevés. IMM-BCP-01 cible des régions non chevauchantes de la protéine Spike du SARS-CoV-2, qui comprennent des épitopes sous-dominants hautement conservés. Le programme IMM-BCP-01 est axé sur les variantes du SRAS-CoV-2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale