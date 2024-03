IPA annonce un quatrième trimestre consécutif de hausse des revenus

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une entreprise de recherche et de technologie biothérapeutique optimisée par l’intelligence artificielle, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre de l’exercice 2024, qui s’est terminé le 31 janvier 2024.

« ImmunoPrecise Antibodies est fier d'annoncer un quatrième trimestre consécutif de revenus record, démontrant sa capacité à répondre aux besoins croissants des clients nouveaux et existants grâce à nos services complets de découverte et de développement d’anticorps. Ces services sont conçus pour réduire efficacement le risque, le coût et le temps associés à l’avancement de thérapies sûres et efficaces vers des essais cliniques. Les principaux contributeurs à cette croissance des revenus comprennent nos plateformes B Cell Select® et l’optimisation de la capacité de notre site de fabrication, avec le soutien supplémentaire de nos technologies de découverte d’anticorps VHH », déclare Dre Jennifer Bath, CEO, IPA.

Et d'ajouter : « Jusqu’à présent dans l’exercice 2024, notre consommation de trésorerie a sensiblement diminué. À la fin du troisième trimestre de l’exercice 2023, elle s’élevait à 19,4 millions de dollars. Maintenant, pour la même période de l’exercice 2024, elle s'établit à 3,1 millions de dollars. Ce montant n’inclut pas les fonds reçus de notre offre de capitaux propres en décembre 2023. Cette réduction de la consommation de trésorerie est le résultat à la fois de l’augmentation de nos revenus et des efforts stratégiques de maîtrise des coûts, alors même que nous continuons d’investir dans les technologies d’IA pour mieux servir nos clients.

BioStrand, une de nos filiales, a commencé à générer des revenus issus des projets optimisés par sa technologie LENSai™, et réalise des progrès dans la poursuite du développement et du lancement de son portail LENSai et de ses plateformes SaaS. En parallèle, Talem Therapeutics se concentre sur ses partenariats stratégiques pour stimuler les revenus par l'entremise d'opportunités d'octroi de licences, une approche qui optimise également les revenus de recherche contractuelle et qui crée de nouvelles opportunités pour BioStrand.

Dans l’ensemble, la mise en œuvre réussie de notre stratégie a permis une croissance constante des revenus, une réduction des coûts opérationnels et des progrès stratégiques. Cette performance souligne notre engagement envers l’excellence opérationnelle et notre dévouement à l’égard du soutien à la clientèle. »

Points forts de l’activité et mise à jour de l’entreprise

La stratégie d'IPA de fournir un éventail complet de services de découverte et de développement d'anticorps génère de manière consistante des résultats concrets. Durant ce dernier trimestre, la société a enregistré des revenus record de 6,2 millions de dollars 18,1 millions de dollars pour le trimestre et les neufs mois clos au 31 janvier 2024, respectivement. Ces montants marquent des augmentations de 20,3 % et de 20,0 %, contre 5,2 millions de dollars et 15,0 millions de dollars de revenues durant les mêmes périodes de l'exercice 2023. Il s'agit du troisième trimestre consécutif que nous présentons une hausse des revenus en glissement annuel d'environ un million de dollars. En particulier, les revenus laboratoires d'IPA Canada depuis le début de l'exercice ont augmenté de 27 %, alors que notre site de fabrication à Utrecht, aux Pays-Bas, a présenté une croissance de 32 % des revenus, consolidant ainsi notre stratégie d'expansion pour répondre aux besoins de nos clients.

BioStrand engendre des revenus de services grâce à sa plateforme LENSai et progresse dans le développement de produits commerciaux pour répondre aux besoins de la clientèle d’IPA, qui compte plus de 600 sociétés. Durant le T3 2024, BioStrand a lancé un nouveau service in silico appelé le binning d'épitopes, qui est accessible pour les clients existants ainsi que pour les programmes autonomes. Cette progression est une étape importante vers le déploiement prochain du portail LENSai à tous les clients d'IPA, suivi du lancement public de la plateforme SaaS exhaustive de BioStrand.

La diminution des dépenses en R&D de la société reflète les investissements antérieurs pour développer les actifs thérapeutiques internes de Talem, qui sont maintenant dans la phase suivante de génération de revenus, et qui représentent maintenant principalement la R&D de BioStrand. La société s’efforce actuellement de saisir des opportunités d'octroi de licences pour ces actifs Talem développés en interne. Parallèlement, les partenariats de mise sur le marché de la société augmentent les revenus de recherche contractuelle et créent de nouvelles opportunités pour BioStrand.

La société a récemment conclu un accord de vente pour un programme d'offre « au taux du marché » avec Clear Street, en tant qu'agent de vente, en vertu duquel la société offrira et vendra périodiquement des actions ordinaires.

Résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2024

Revenus : les revenus totaux s’élèvent à 6,2 millions de dollars, contre 5,2 millions de dollars au cours du T2 de l’exercice 2023. Les revenus des projets ont généré 5,8 millions de dollars, dont 0,2 million de dollars de travaux réalisés par BioStrand, contre 4,8 millions de dollars du T3 de l’exercice 2023. Les ventes de produits et les revenus de cryostockage s'élèvent à 0,4 million de dollars, contre 0,4 million de dollars au T3 de l’exercice 2023.

Dépenses de R&D : les dépenses de R&D s'élèvent à 1 million de dollars, contre 1,6 million de dollars au T3 2023, cette diminution reflétant la baisse des dépenses liées à la construction des actifs Talem pour les agents thérapeutiques internes de la société.

Dépenses de vente et de marketing : les dépenses de vente et de marketing s'élèvent à 0,6 million de dollars, contre 0,8 million de dollars au T3 2023.

Dépenses générales et administratives : les dépenses générales et administratives s'élèvent à 4,2 millions de dollars, contre 4,1 millions de dollars au T3 2023.

Perte nette : la perte nette s'élève à 2,9 millions de dollars, ou (0,11) dollar par action de base et diluée, contre une perte nette de 4,7 millions de dollars ou (0,19) dollar par action de base et diluée au T3 2023.

Liquidité : l'encaisse non affectée s'élève à 6,2 millions de dollars au 31 janvier 2024, contre 6 millions de dollars au 31 octobre 2023.

*Exprimé en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Informations sur la téléconférence et la webdiffusion

La société organisera une téléconférence et une webdiffusion en direct pour discuter de ces résultats et fournir une mise à jour d'entreprise le jeudi 14 mars 2024, à 10h30 ET.

La téléconférence sera retransmise en direct sur le web et pourra être réécoutée via un lien fourni dans la section Events des pages IR de la société à l’adresse suivante : https://ir.ipatherapeutics.com/events-and-presentations/default.aspx

***Informations sur la participation téléphonique***

Les participants peuvent composer un des numéros ci-dessous et indiquer à l'opérateur l'identifiant 9236374 ou le nom de la téléconférence.

Amérique du Nord (numéro gratuit) : (888) 550-5658

Amérique du Nord (numéro payant) : (646) 960-0289

International (numéro payant) : +1(646) 960-0289

***Informations sur la webdiffusion***

URL des participants :

https://events.q4inc.com/attendee/157226149

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s’appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d’anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l’octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d’aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ipatherapeutics.com .

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l’utilisation de mots tels que « potentiel », « plans », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « estime », « a l’intention de », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « pense », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « pourront » être pris, se produire ou être atteints. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant notre performance financière, les possibilités d’octroi de licences et de nouveaux clients, les partenariats stratégiques, la stratégie d’expansion, l'efficacité et l'intégration de nouvelles offres de services et de produits ainsi que notre capacité à créer de la valeur à long terme pour les clients. En ce qui concerne les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, IPA a fourni ces énoncés en se fondant sur des hypothèses que la direction a jugées raisonnables au moment.

Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations mentionnés dans le présent document soient matériellement différents des résultats futurs, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, y compris les risques évoqués dans la notice annuelle de la société datée du 10 juillet 2023 (qui peut être consultée sur le profil SEDAR+ de la société à l’adresse www.sedarplus.ca), et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F, daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil EDGAR de la société à l’adresse www.sec.gov/edgar). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s’avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date de ce communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d’être modifiées après cette date. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu’ils soient écrits ou oraux, qui peuvent être faits périodiquement par nous ou en notre nom, sauf si la loi applicable l’exige.

