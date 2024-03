L'entreprise organisera une conférence téléphonique sur les résultats par le biais d'une webdiffusion.

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une entreprise de recherche et de technologie biothérapeutique basée sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une téléconférence pour discuter de ses résultats trimestriels et des faits saillants récents de son activité pour le troisième exercice financier 2024, le jeudi 14 mars 2024, à 10 h 30, heure de l'Est. Les résultats financiers seront publiés dans un communiqué de presse avant la conférence.

La direction d'ImmunoPrecise animera la téléconférence, qui sera suivie d'une phase de questions et réponses.

Détails de la téléconférence et de la webdiffusion

La société tiendra une téléconférence en direct et une webdiffusion pour discuter de ces résultats et fournir une mise à jour corporative le jeudi 14 mars 2024, à 10 h 30, heure de l'Est.

La téléconférence sera diffusée en direct sur le web et disponible en rediffusion via un lien fourni dans la section Événements des pages RI de la société à l'adresse https://ir.ipatherapeutics.com/events-and-presentations/default.aspx

***Détails du numéro de téléphone du participant***

Les participants composent l'un des numéros d'appel attribués (ci-dessous) et avisent l'opérateur du numéro (9236374) ou du nom de la conférence.

Amérique du Nord sans frais : (888) 550-5658

Amérique du Nord : (646) 960-0289

International : +1(646) 960-0289

***Détails de la webdiffusion***

URL du participant :

https://events.q4inc.com/attendee/157226149

Veuillez appeler le numéro de téléphone de la conférence cinq minutes avant le début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation.

Les personnes qui suivent la conférence téléphonique sont invitées à lire les rapports périodiques de l'entreprise disponibles sur son profil aux adresses www.sedarplus.com et www.sec.gov, y compris la discussion sur les facteurs de risque et les résultats historiques des opérations et de la situation financière figurant dans ces rapports.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, dont des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui exploite la biologie des systèmes, la multiomique et des systèmes d'intelligence artificielle complexes pour soutenir ses technologies exclusives dans la découverte d'anticorps basée sur une bioplateforme. Les services incluent la découverte, le développement et la mise sous licence complète de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés afin d'appuyer ses partenaires commerciaux dans leur quête pour découvrir et développer de nouveaux biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour en savoir plus, visitez www.ipatherapeutics.com.

