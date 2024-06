Dirk Van Hyfte, MD, PhD, directeur de la technologie, IPA, fera une démonstration en direct au Sommet mondial InterSystems 2024 du 9 au 12 juin 2024 - National Harbor, Maryland

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui que sa filiale belge, BioStrand, exploite son modèle breveté Foundation AI, LENSai, en appliquant des modèles de grand langage (LLM) avancés pour capturer des données du monde réel à partir de dossiers de santé électroniques (DSE). LENSai améliore considérablement l'analyse et l'intégration des données de DSE, permettant l'utilisation intégrée de données et de preuves du monde réel dans la découverte de médicaments et le développement de médicaments de précision.

« Les partenaires et les clients d’IPA bénéficient de solides résultats de la prochaine génération de LENSai, d'outils in silico compatibles HYFT®, alors qu’ils s’efforcent d’analyser et d’utiliser des volumes croissants de données biologiques riches. Ces précieux partenaires et clients, ainsi que les nouveaux utilisateurs potentiels, rencontrent souvent des difficultés avec les plateformes de traitement omique existantes, qui peinent à connecter divers ensembles de données. En utilisant LENSai, IPA a récemment démontré sa capacité à générer de nouveaux anticorps in silico contre des maladies difficiles pour lesquelles les technologies traditionnelles ont échoué. La capacité d’utiliser efficacement les DSE renforce encore notre proposition de valeur », déclare Jennifer Bath, présidente et CEO, IPA.

« Le groupe BioStrand d'IPA continue d'innover. Ce modèle a le potentiel de simplifier considérablement le lien entre les preuves de monde réel et la découverte et le développement thérapeutiques », déclare Jeff Fried, directeur de la stratégie et de l'innovation des plateformes, InterSystems. « Nous sommes fiers qu’ils utilisent InterSystems IRIS ; avec plus de 40 ans d’expérience dans l’intégration des DSE, la plateforme InterSystems IRIS est particulièrement adaptée pour soutenir les avancées de BioStrand. »

Positionner le DSE comme un produit de grande valeur

Alors que les géants de la technologie comme Amazon, Microsoft, Apple et Alphabet investissent massivement dans la santé et le bien-être, les DSE sont devenus un produit essentiel. En intégrant les DSE, BioStrand améliore sa capacité à analyser et à utiliser de grandes quantités de données sur la santé. Cette capacité permet à BioStrand de fournir des informations de qualité supérieure et de stimuler l'innovation sur un marché des soins de santé en évolution rapide.

L'opportunité commerciale de BioStrand est centrée sur l'exploitation de son modèle Foundation AI pour stimuler l'innovation dans la découverte de médicaments et la médecine de précision. L'intégration de cette fonctionnalité renforce encore la capacité de BioStrand à étendre ses opérations et à étendre sa portée sur le marché, positionnant l'entreprise comme un leader dans l'industrie biopharmaceutique.

« L'intégration des données cliniques des patients contenues dans les systèmes de DSE au sein de notre modèle Foundation AI représente un grand pas en avant », déclare Dirk Van Hyfte, MD, PhD, directeur de la technologie, IPA (cofondateur et responsable de l'innovation, BioStrand). « Ce modèle précommercial nous permet de tirer parti de nombreuses données sur les patients, de prendre des décisions plus éclairées et d'accélérer le développement de thérapies personnalisées. »

Sur invitation, le Dr Dirk Van Hyfte fera une démonstration en direct aux leaders de l'industrie et aux développeurs lors du prochain Sommet mondial InterSystems 2024, du 9 au 12 juin 2024, à National Harbor, dans le Maryland. Pour plus de détails sur le calendrier des manifestations, veuillez consulter le site web du sommet (https://www.intersystems.com/global-summit/).

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s’appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d’anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l’octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d’aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l’utilisation de mots tels que « potentiel », « plans », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « estime », « a l’intention de », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines initiatives « peuvent » ou « pourraient » être prises, certains événements « peuvent » ou « pourraient » survenir, ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient être » ou « seront » réalisés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives aux résultats attendus par le marché, aux sciences de la vie, à la découverte et au développement de médicaments, à l’intégration et/ou au succès de LENSai, LLM, RAG, ou technologies HYFT, ainsi qu’à leurs avantages, et des déclarations relatives à l’augmentation escomptée des flux de revenus et de la croissance financière d’IPA. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à l’époque.

Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent communiqué de presse soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou supposés par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans limitation, le risque que l’intégration de la plateforme LENSai d’IPA avec sa technologie HYFT n’ait pas les résultats escomptés, les risques que les bénéfices attendus en matière de soins de santé, y compris la réduction des délais et des coûts de développement, et que le développement de traitements ciblés avec une efficacité plus élevée et des effets secondaires plus faibles ne soit pas réalisé, les risques que les bénéfices pour la découverte de médicaments, les traitements à base de protéines et la biologie synthétique ne soient pas atteints, en outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement attendus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans le formulaire d’information annuel de la société daté du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la société à l'adresse www.sedar.com), et dans le formulaire 40-F de la société daté du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la société à l’adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives devaient s’avérer incorrectes, les résultats, les performances ou les réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de la présente publication et, en conséquence, elles sont susceptibles de changements après cette date. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si la loi applicable l’exige.

