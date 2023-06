BioStrand, filiale d'IPA, dévoile un cas d'utilisation pour résoudre le dilemme de l'intégration des informations

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« IPA » ou la « Société »), chef de file de la recherche et de la technologie biothérapeutiques optimisées par l’IA, a le plaisir d’annoncer un nouveau cas d’utilisation pour la solution Information Integration Dilemma (IID) développée par sa filiale BioStrand®.

Consultez le cas d'utilisation ici

Le dilemme de l'intégration des informations a longtemps été un défi important dans l’industrie de la biotechnologie, les chercheurs et les investisseurs étant aux prises avec la complexité de l’intégration de divers types de données pour obtenir des perspectives pertinentes. La plateforme LENSaiTM et la technologie brevetée HYFT® de BioStrand ont résolu ce problème avec succès, fournissant un cadre unifié qui encapsule et intègre diverses modalités de données, y compris des données syntaxiques (séquences), des données structurelles 3D, des informations scientifiques non structurées, et plus encore.

Cette approche révolutionnaire a ouvert la voie à des découvertes biologiques plus rapides et plus pertinentes, et la présentation de ce cas d’utilisation démontre l’application pratique de cette technologie dans le domaine de la biotechnologie. Ce cas d’utilisation fournit une description détaillée de la façon dont la technologie HYFT et la plateforme LENSai peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes biologiques complexes, offrant un aperçu de l’avenir de la recherche et du développement biothérapeutiques.

« Notre nouveau cas d’utilisation est un puissant témoignage de la façon dont nous avons réussi à résoudre ce dilemme. Il démontre le pouvoir d’intégrer et d’organiser des types de données hétérogènes et reflète la profondeur des informations recueillies à l’aide de notre graphique de connaissances exhaustives. Ce graphique, qui compte plus de 25 milliards de relations, lance des passerelles entre la séquence, la structure et les données textuelles avec une approche jusque-là inimaginable. L’application de ces interconnexions a mis au jour des idées et des relations qui étaient autrement invisibles, améliorant ainsi notre compréhension des systèmes biologiques », déclare Dre Jennifer Bath, présidente et chef de la direction.

La présentation de ce cas d’utilisation témoigne de l’engagement d'ImmunoPrecise en faveur de l’innovation et de sa volonté indéfectible de résoudre des problèmes complexes dans le domaine de la biotechnologie. La Société continue de montrer la voie dans la recherche et la technologie biothérapeutiques optimisées par l’IA, et ce dernier cas d'utilisation renforce encore sa position de pionnier sectoriel.

À propos de la technologie HYFT de BioStrand

La technologie HYFT de BioStrand extrait des modèles uniques, appelés Universal Fingerprint™, de l'ensemble de la biosphère, et les intègre à diverses sources de données, telles que des articles scientifiques et des dossiers médicaux. Le Knowledge Graph qui en résulte englobe plus de 660 millions de HYFT et plus de 25 milliards de mises en contact, constituant ainsi une ressource puissante pour les chercheurs et les analyses utilisant l'IA. La plateforme LENSai, reposant sur la technologie HYFT, tire parti des dernières avancées en matière de grands modèles de langage (LLM) pour combler les lacunes entre la syntaxe (séquences) et la sémantique (fonctions). Cela permet à la plateforme d'extraire de précieuses informations à partir de grandes quantités de données, sans les limites des LLM traditionnels. En soutenant le travail pionnier de BioStrand, IPA renforce sa volonté d'investir dans des solutions biotechnologiques de pointe susceptibles de repenser l'industrie.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutiques qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent être », « pourraient », « seraient » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux résultats prévus suite à l'intégration de sa technologie HYFT sur le processus de développement de médicaments à la plateforme d'humanisation in silico LENSai d'IPA, ainsi que des déclarations relatives à l'augmentation prévue des sources de revenus et à la croissance financière d'IPA. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses jugées raisonnables par la direction à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, mais sans s'y limiter, le risque que l'intégration de la plateforme LENSai d'IPA à sa technologie HYFT ne donne pas les résultats attendus, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes survenaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Il est donc recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, que nous pourrions faire périodiquement ou faites en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230613960725/fr/