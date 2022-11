BioStrand, la filiale d'IPA, et BriaCell, annoncent un accord de collaboration et de licence d'intelligence artificielle pour découvrir et développer des anticorps contre le cancer

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (« IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et technologies biothérapeutiques de pointe, annonce aujourd'hui que BioStrand BV (« BioStrand »), une filiale d'IPA spécialisée dans la découverte in silico optimisée par l'IA, a signé un accord de collaboration en recherche et de licence (l'« Accord ») avec BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ : BCTX, BCTXW) (TSX : BCT) (« BriaCell »), une société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans les immunothérapies ciblées contre le cancer.

La collaboration s'appuiera sur le logiciel LENSai™ de BioStrand, conçu sur les technologies exclusives HYFT™ Universal Fingerprint™ d'IPA, et portera sur la découverte in silico d'anticorps pour générer des molécules cliniques pertinentes en vue d'un développement potentiel. En vertu des clauses de l'Accord, BioStrand et BriaCell collaboreront sur la conception, la découverte et le développement d'anticorps anticancer. Une fois que des anticorps seront découverts, BioStrand recevra un paiement initial de 500 000 USD, et sera éligible pour recevoir de futurs paiements d'étape pour les développements réussis, y compris pour la soumission de demande de drogue nouvelle (DDN), les paiements d'étape clinique, et les redevances commerciales sur les ventes nettes de produits. Les autres clauses ne sont pas divulguées.

« Nous sommes ravis de commencer ce programme avec BriaCell et d'appliquer notre technologie au développement d'agents biologiques qui pourraient avoir un impact clinique considérable », déclare Dr Ingrid Brands, directrice générale et cofondatrice de BioStrand. « Raccourcir les délais, tout en intégrant autant d'informations que possible en amont afin d'améliorer l'efficience du processus, sont des aspects extrêmement importants dans le développement de thérapies hautement ciblées. C'est également un pas en avant dans la concrétisation de notre vision à long terme de promouvoir la médecine de précision. »

« Nous pensons que la technologie optimisée par IA de BioStrand, combinée à sa plateforme d'ingénierie protéique de pointe, nous permettra de concevoir et découvrir de puissants agents thérapeutiques contre le cancer », déclare Miguel A. Lopez-Lago, PhD, responsable scientifique de BriaCell. « Cette approche compléterait le portefeuille d'immunothérapies innovantes de BriaCell contre le cancer. »

À propos de BriaCell Therapeutics Corp.

BriaCell est une société de biotechnologie axée sur l'immuno-oncologie qui développe des approches ciblées et efficaces pour la prise en charge du cancer. Plus d'informations sont disponibles sur www. BriaCell.com

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » prises, ont lieu, ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'impact et aux résultats anticipés de la collaboration d'IPA avec BriaCell ainsi que les déclarations relatives au montant et au calendrier des paiements et redevances commerciales que recevra BriaCell. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, les résultats de la collaboration d'IPA avec BriaCell pourraient ne pas être aussi bénéfiques que ce qui est attendu, les jalons conduisant aux paiements de BriaCell pourraient ne pas être (tous) atteints, le montant des ventes mondiales nettes conduisant aux redevances commerciales pourrait être inférieur à ce qui est attendu; ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F de la société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Il est donc recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, que nous pouvons faire ou qui peuvent être faites en notre, sauf si la loi applicable l'exige. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

