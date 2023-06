IPA lance la nouvelle plateforme d'humanisation in silico optimisée par HYFT qui vise à dynamiser le marché des modèles animaux transgéniques

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« IPA » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui une plateforme transformatrice de criblage thérapeutique rapide alimentée par l'IA, et fruit d'une collaboration entre IPA Canada et sa filiale, BioStrand®. Cette solution innovante vise à accélérer considérablement les premières étapes de la découverte de médicaments en permettant l'élimination rapide des candidats thérapeutiques les moins prometteurs, réduisant ainsi le temps, le coût et le risque d'échec lors des étapes ultérieures de la découverte.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230606005680/fr/

(LEFT) Traditional antibody discovery and development timeline. Linear model imposes increased risk of attrition due to the cost of lead candidate advancement with minimal insight into future clinical viability. (RIGHT) The new enhanced predictive insights gained by IPA’s new in silico-driven discovery cycle, which increases the probability of clinical success, saving our partners time and money. (Photo: Business Wire)

Le marché actuel des modèles animaux transgéniques, qui atteignait 17,7 milliards de dollars en 2021 et devrait présenter un TCAC de 8,1 % entre 2022 et 2028¹, a été largement adopté pour la découverte de nouvelles thérapies, principalement pour éviter ce que l'on considérait auparavant comme des processus d'humanisation longs, coûteux, porteurs de risques et parfois non couronnés de succès. Cependant, malgré son adoption généralisée, la transgénèse se heurte à ses propres limites, telles que le manque de diversité des résultats thérapeutiques, la perte d'efficacité thérapeutique et les coûts élevés. Pour répondre à ces défis, la technologie récemment brevetée de BioStrand propose une alternative fiable, évolutive et rentable pour la découverte de thérapies à un stade précoce.

La plateforme de BioStrand, appelée HYFT® Proprietary Proteome Presence Assessment, optimise les candidats thérapeutiques potentiels à un stade précoce en utilisant la plateforme multifonctionnelle d'humanisation LENSai™ in silico intégrée à sa technologie brevetée HYFT. Ce processus permet d'analyser simultanément de nombreuses thérapies potentielles, de réduire le temps et les coûts d'analyse, et de s'assurer que seuls les candidats les plus prometteurs poursuivent le processus de découverte de médicaments.

Le concept d'humanisation in silico fait référence au processus informatique capable d'établir une ressemblance entre un anticorps ou une protéine provenant d'une source non humaine et de protéines humaines. Ce processus est essentiel pour réduire la probabilité de réactions immunitaires face à des substances thérapeutiques, tout en préservant leur fonctionnalité.

La technologie brevetée HYFT de BioStrand, incorporée dans son logiciel exclusif LENSai, permet de cribler l'ensemble du protéome humain (l'ensemble des protéines qui sont ou peuvent être exprimées par une cellule, un tissu ou un organisme), ainsi que divers protéomes animaux, par rapport à des produits thérapeutiques candidats. Ce criblage est réalisé en moins d'une minute par molécule candidate. Ce processus permet de faire progresser les molécules les plus semblables à l'homme, d'accélérer l'humanisation, de réduire les manipulations nécessaires avant le lancement des essais cliniques et d'offrir une alternative rapide, évolutive et rentable aux modèles animaux transgéniques.

Les autres méthodes existantes ne sont capables d'évaluer les candidats que par rapport à un sous-ensemble du protéome humain, ce qui peut produire une évaluation incomplète du caractère humain et de l'immunogénicité d'une protéine. Cependant, la technologie HYFT répond de manière unique à cette limitation en proposant plusieurs avantages distincts, notamment :

L'utilisation de l'ensemble de référence du protéome humain le plus complet, permettant des comparaisons plus approfondies.

Pouvoir extraire des modèles Universal Fingerprint™ uniques à partir de séquences biologiques.

Pouvoir comparer les produits thérapeutiques humanisés au protéome humain, en évaluant leur similarité avec les protéines endogènes.

Pouvoir capturer à la fois la séquence et l'information structurelle, ce qui permet une meilleure compréhension de la fonction de la protéine.

Des capacités évolutives et haut débit, ce qui permet d'évaluer rapidement de nombreuses protéines candidates par rapport à de grands ensembles de données de référence.

Grâce à des capacités uniques, HYFT Proprietary Proteome Presence Assessment offre une évaluation plus précise et plus complète du caractère humain et de l'immunogénicité des candidats. Cela favorise le développement de protéines thérapeutiques et d'anticorps plus sûrs et plus efficaces, tout en rationalisant considérablement le processus de développement des médicaments.

« La fusion homogène de l'humanisation par ordinateur et des tests d'immunogénicité d'IPA ouvre la voie à un développement plus rapide et stimule le potentiel de nouvelles méthodes de traitement », a déclaré la Dre Ingrid Brands, cofondatrice et directrice générale de BioStrand. « Nos travaux dédiés à l'innovation et à repousser les limites de la découverte thérapeutique utilisant l'IA s'inscrivent dans cette collaboration et cette intégration. Notre objectif est d'établir de nouvelles normes en médecine et de créer de la valeur pour nos investisseurs ».

IPA a donné un aperçu de son approche stratégique quant à la monétisation de cette technologie révolutionnaire. L'idée consiste à cibler sa très large base de clients actuels, dont font partie 19 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et des centaines d'entreprises de biotechnologie. Ces clients doivent généralement faire face à des coûts importants, lorsqu'ils utilisent des animaux transgéniques, pour faire avancer un seul candidat thérapeutique dans le processus de commercialisation. Ces coûts atteignent souvent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars par molécule, englobant les paiements initiaux, les paiements d'étape et les redevances commerciales. Par l'introduction d'une solution plus fiable, plus efficace et plus rentable via la plateforme d'IPA alimentée par l'IA, la Société est parfaitement positionnée pour fournir de meilleurs résultats et une plus grande valeur ajoutée à ses clients, en les aidant à réduire leurs coûts et à accélérer leurs délais de découverte de médicaments. Cette augmentation de la qualité, de la productivité et de la valeur devrait se traduire directement par une augmentation des sources de revenus pour IPA, en générant une importante croissance financière pour la Société et ses investisseurs.

¹ https://www.gminsights.com/industry-analysis/animal-model-market

À propos de la technologie HYFT de BioStrand

La technologie HYFT de BioStrand extrait des modèles uniques, appelés Universal Fingerprint™, de l'ensemble de la biosphère, et les intègre à diverses sources de données, telles que des articles scientifiques et des dossiers médicaux. Le Knowledge Graph qui en résulte englobe plus de 660 millions de HYFT et plus de 25 milliards de mises en contact, constituant ainsi une ressource puissante pour les chercheurs et les analyses utilisant l'IA. La plateforme LENSai, reposant sur la technologie HYFT, tire parti des dernières avancées en matière de grands modèles de langage (LLM) pour combler les lacunes entre la syntaxe (séquences) et la sémantique (fonctions). Cela permet à la plateforme d'extraire de précieuses informations à partir de grandes quantités de données, sans les limites des LLM traditionnels. En soutenant le travail pionnier de BioStrand, IPA renforce sa volonté d'investir dans des solutions biotechnologiques de pointe susceptibles de repenser l'industrie.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d'anticorps basée sur la bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin de soutenir ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus difficiles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent être », « pourraient », « seraient » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux résultats prévus suite à l'intégration de sa technologie HYFT sur le processus de développement de médicaments à la plateforme d'humanisation in silico LENSai d'IPA, ainsi que des déclarations relatives à l'augmentation prévue des sources de revenus et à la croissance financière d'IPA. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses jugées raisonnables par la direction à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document diffèrent sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, mais sans s'y limiter, le risque que l'intégration de la plateforme d'humanisation in silico LENSai d'IPA à sa technologie HYFT ne donne pas les résultats attendus, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes survenaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Il est donc recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, que nous pourrions faire à l'occasion ou faites en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230606005680/fr/