IPA présente ses résultats financiers et les points forts de son activité récente pour le troisième trimestre de l'exercice 2023

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutique optimisée par l’IA, annonce aujourd’hui ses résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2023, clos au 31 janvier 2023.

« Nous sommes ravis d’annoncer que ce trimestre a été une période fondamentale pour notre entreprise. Nos revenus de projets présentent une augmentation significative, grâce à notre plateforme meilleure de sa catégorie de cellules B axée sur les fonctions. En outre, nos clients ont montré une tendance notable à s’éloigner des animaux transgéniques, ce qui peut limiter la diversité génétique des produits, pour se tourner vers des animaux avec divers répertoires de cellules B et des technologies d’humanisation de prochaine génération rapides et rentables — des capacités qu'IPA est également en position unique de fournir », déclare Dre Jennifer Bath, cheffe de la direction d’IPA.

Et d'ajouter : « En plus de notre succès établi, nous nous sommes avancés dans le domaine prometteur de l’intelligence artificielle moderne, élargissant ainsi nos sources de revenus et générant les premiers revenus de notre filiale, BioStrand. Notre toute nouvelle collaboration de recherche optimisée par l’IA pourrait également nous permettre de nous attaquer à des cibles jusqu’alors non délivrables dans le contexte cellulaire, et nous sommes enthousiasmés par la proposition de valeur inégalée que cela pourrait offrir à nos investisseurs.

Nous sommes également enthousiasmés par nos efforts continus pour finaliser une autre collaboration de recherche optimisée par l’IA pour un programme d’oncologie complexe avec un chef de file mondial de thérapie d’oncologie. Ces initiatives stratégiques ont joué un rôle crucial dans la croissance, l’innovation et la valeur pour les actionnaires, et nous restons confiants dans notre capacité à continuer à générer des résultats exceptionnels. En tant qu’entreprise, nous sommes fiers de nos accomplissements et nous nous réjouissons à la perspective du succès renouvelé que ces initiatives apporteront. »

Résumé financier du troisième trimestre de l'exercice 2023*

(Toutes les comparaisons correspondent à la période close au 31 janvier 2022)

IPA a généré un chiffre d'affaires de 5,2 millions de dollars durant le trimestre clos au 31 janvier 2023, soit une hausse de 7,4 % par rapport au trimestre clos au 31 janvier 2022. Les revenus des projets ont augmenté de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Pour les neuf mois clos au 31 janvier 2023, le chiffre d’affaires total a augmenté de 10,9 % après ajustement de l’effet de conversion des devises.

IPA détenait des liquidités à hauteur de 11,4 millions de dollars au 31 janvier 2023.

*Exprimé en dollars canadiens, sauf mention contraire.

Résultats financiers

Chiffre d'affaires et bénéfice brut

IPA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 millions de dollars durant le trimestre clos le 31 janvier 2023, soit une augmentation de 7,4 % par rapport au trimestre clos le 31 janvier 2022. Les revenus des projets ont augmenté de 16,7 % par rapport à l’année précédente, grâce à la croissance de la plateforme B cell Select® et aux services de fabrication de protéines de la Société. Le bénéfice brut a augmenté de 14,6 % pour atteindre 3,0 millions de dollars par rapport à la même période de l’an dernier.

Liquidités et ressources en capital

Au 31 janvier 2023, IPA détenait 11,4 millions de dollars de liquidités, contre 30,0 millions de dollars au 30 avril 2022, et disposait d'un fonds de roulement de 12,2 millions de dollars. IPA ne détient pas de liquidités à la Silicon Valley Bank et n’a pas vu d’impact sur son activité à la suite de l’effondrement et du rachat de la banque.

PolyTope® TAXT-03, thérapie combinée d'anticorps

Talem, la filiale d’IPA, a connu des retards imprévus dans la production de son produit médicamenteux thérapeutique anti-COVID, PolyTope, et a ajusté ses jalons en conséquence, n’ayant pas encore reçu le produit médicamenteux de sa CDMO partenaire, ChemPartner.

Talem travaille en étroite collaboration avec ChemPartner pour négocier un résultat mutuellement bénéfique.

En raison de cette situation, la décision a été prise de réduire sensiblement les investissements supplémentaires dans le programme COVID de Talem, tout en continuant à reconnaître l’importance actuelle de la COVID-19 à l’échelle mondiale.

IPA continuera de fournir des mises à jour sur les progrès réalisés par Talem dans les négociations avec ChemPartner et apprécie le soutien et la patience de ses investisseurs au cours de ces discussions.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » prises, ont lieu, ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de concevoir et de fournir des anticorps pour traiter des cibles intracellulaires de manière sûre et efficace, ainsi que des déclarations relatives aux résultats attendus de l’intégration de modèles in silico et des expériences en laboratoire humide. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction estimait raisonnables au moment.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que les anticorps ciblés puissent être très difficiles ou peu pratiques à concevoir, développer ou fournir, le risque que l'intégration de modèles in silico, d’expériences en laboratoire humide et d’études précliniques ne donnent pas les résultats escomptés, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, que nous pouvons faire ou qui peuvent être faites en notre, sauf si la loi applicable l'exige.

