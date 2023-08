IPA répond au dépôt 13D d'Ingalls & Snyder, LLC

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutiques de pointe, publie ce jour la déclaration suivante en réponse au dépôt de l’annexe 13D fait le 7 juillet 2023 par Ingalls & Snyder, LLC, un gestionnaire de placements basé à New York.

"Le conseil d’administration et l’équipe de direction d’IPA apprécient une contribution constructive et accueillent une communication ouverte avec les actionnaires, y compris Ingalls & Snyder, LLC. Nous nous engageons à agir dans le meilleur intérêt d’IPA et nous nous efforçons d’avoir la composition optimale du conseil d’administration pour atteindre les priorités stratégiques d’IPA et maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires", déclare le Dr James Kuo, président du conseil d’administration, IPA. "Nous avons ouvert le dialogue avec Ingalls & Snyder, LLC et nous continuerons à engager des discussions, tout en étudiant attentivement leurs points de vue. Nous tiendrons les actionnaires informés en temps utile."

Soulignant cet engagement, IPA a annoncé avoir récemment commencé à interroger des candidats potentiels pour rafraîchir son conseil d’administration (le "Conseil") dans sa recherche d’une composition optimale du Conseil.

Politique de vote à la majorité

En outre, dans son engagement à répondre aux préoccupations des actionnaires et dans le cadre de son processus d’examen et d’amélioration continus, la Société a annoncé que le Conseil a également adopté une politique de vote majoritaire (la "Politique de vote à la majorité") fondée sur sa conviction que chacun de ses administrateurs devrait avoir la confiance et le soutien des actionnaires d’IPA et son engagement à respecter des normes élevées en matière de gouvernance d’entreprise. En vertu de la Politique de vote à la majorité, tout administrateur qui reçoit plus de votes d'abstention que de votes en faveur sera tenu de présenter sa démission au Conseil. En l’absence de circonstances extraordinaires, le Conseil devrait accepter une telle démission. La Politique de vote à la majorité entre en vigueur immédiatement.

Le texte intégral de la Politique de vote à la majorité est disponible sous le profil de la Société sur www.sedarplus.com ou www.sec.gov, et sur le site web de la Société à l'adresse www.ipatherapeutics.com.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la "Famille IPA"). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps via une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables par l'utilisation de mots tels que "potentiel", "planifie", "prévoit" ou "ne prévoit pas", "est attendu", "estime", "a l'intention de", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "estime", ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient être" ou "seront" prises, réalisés ou atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le résultat attendu de l'adoption de la Politique de vote à la majorité, ainsi que les résultats escomptés du processus en cours de remaniement du conseil d'administration. IPA a communiqué les déclarations et informations prospectives ci-incluses sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels indiqués dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison de divers facteurs et risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que le processus en cours de remaniement du conseil d'administration ne génère pas les résultats escomptés, ainsi que les décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.com), ainsi que le formulaire 40-F de la Société daté du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont établies à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, pouvant être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

