ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« IPA » ou la « Société »), une société de recherche et de technologie biothérapeutique alimentée par l'IA, a le plaisir d'inviter les investisseurs et d'autres parties intéressées à participer à un entretien organisé par Market Radius Research.

Martin Gagel, fondateur de Market Radius Research, s'associera à la Dre Jennifer Bath, CEO d'IPA, pour voir plus en détails les informations complexes de la plateforme révolutionnaire d'IPA. La technologie brevetée d'IPA intègre naturellement de multiples modalités de données biologiques, la modélisation multi-omique et l'intelligence artificielle, une capacité unique dans le domaine de la recherche biothérapeutique. En outre, l'entretien fera la lumière sur les stratégies de commercialisation in silico et de développement du marché d'IPA.

L'événement aura lieu sous la forme d'un webinaire en ligne dynamique et interactif, qui permettra aux participants de dialoguer avec l'entreprise en temps réel en posant des questions en fin d'entretien. Pour les personnes qui ne pourront pas participer à l'événement en direct le jour prévu, une webdiffusion sera archivée et mise à leur disposition pour un visionnage ultérieur.

Ne manquez pas cette occasion exclusive d'obtenir des informations très profitables sur les avancées révolutionnaires d'ImmunoPrecise Antibodies. Réservez cette date dans vos agendas et rejoignez-nous sur le webinaire pour découvrir l'avenir de la recherche et du développement biothérapeutique.

Évènement : présentation de Radius Research, analyse en profondeur et questions-réponses avec ImmunoPrecise Antibodies

Date et heure de la présentation : mercredi 19 juillet à 16 h HE / 13 h HNP

Lien vers l'inscription à la webdiffusion : https://us02web.zoom.us/webinar/register/8216884929254/WN_PYpMINe_SyGVBG4uFxTmkg

La conférence téléphonique sera retransmise en direct sur le Web et pourra être réécoutée en cliquant sur le lien fourni dans la section Événements des pages RI de l'entreprise à l'adresse suivante https://ir.ipatherapeutics.com/events-and-presentations/default.aspx

Market Radius Research permet aux investisseurs particuliers d'accéder à des entretiens approfondis avec des CEO, avec des discussions de fond au niveau institutionnel et des questions-réponses. Le webinaire de Market Radius est animé par Martin Gagel, ancien analyste technologique de premier plan. En vous y inscrivant, vous acceptez de recevoir des communications électroniques de Market Radius Capital, Inc. et de la société présentatrice (avec possibilité de désabonnement). Votre adresse électronique ne sera pas divulguée. Martin Gagel et Market Radius Capital, Inc. ne font l'objet d'aucune inscription ou autorisation pour fournir des conseils en matière d'investissement et peuvent détenir des actions dans les sociétés mentionnées et être rémunérés pour ces services. Le contenu est fourni exclusivement à titre d'information, ne constitue ni un conseil ni une recommandation et peut contenir des informations incomplètes ou incorrectes. L'investissement comporte un niveau élevé de risque. Ceci est une production de Market Radius Capital, Inc.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies propriétaires dans la découverte d'anticorps sur la bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques très spécialisés et offrant un continuum complet, afin de soutenir ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les objectifs les plus difficiles. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante www.ipatherapeutics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230714274314/fr/