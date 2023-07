La Société a généré des revenus de 20,7 millions de dollars durant l'exercice clos au 30 avril 2023, soit une hausse de 6,7% par rapport à l'exercice clos au 30 avril 2022. La croissance en glissement annuel passe à 9,0% après ajustement des effets de conversion des devises. La Société a généré des revenus de 5,6 millions de dollars durant le trimestre clos au 30 avril 2023, soit les revenus trimestriels les plus élevés jamais réalisés par la Société.

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA), une société de recherches et technologies biothérapeutiques optimisées par l'IA, annonce ce jour les résultats financiers pour l'exercice 2023 clos le 30 avril 2023.

"Alors que nous entamons l'exercice 2024, nous maintenons une solide dynamique lancée avec les avancées considérables que nous avons réalisées l'an dernier. Au cours de l'exercice clos au 30 avril 2023, nous avons généré des revenus de 20,7 millions de dollars, soit une hausse notable de 6,7% (ou 9% après ajustement des effets de conversion des devises) comparé avec l'exercice terminé le 30 avril 2022. Nous avons également enregistré des revenus trimestriels record de 5,6 millions de dollars durant le quatrième trimestre, clos au 30 avril 2023. Ces accomplissements témoignent de la pertinence de nos stratégies et du dévouement de notre équipe.

À l'heure où nous commençons l’exercice 2024, nous voyons un immense potentiel pour notre éventail de services in silico et de capacités de gestion des données pour renforcer encore notre croissance. Nous nous attendons à ce que ces offres innovantes contribuent de manière significative à notre performance financière cette année et ouvrent la voie à un succès pérenne.

Notre engagement indéfectible en faveur de l’excellence, notre portefeuille éprouvé et notre exécution agile nous permettront de présenter de solides performances durant cet exercice et au-delà. Il s'agit d'une période très porteuse pour notre entreprise, et nous nous réjouissons à la perspective de nous lancer dans ce nouvel exercice et de continuer à promouvoir l’innovation et la croissance", déclare Dre Jennifer Bath, cheffe de la direction, IPA.

Faits marquants récents et de l'exercice 2023

Talem a conclu un accord exclusif de collaboration de recherche et d’option de licence avec Astellas visant une protéine non divulguée dans le microenvironnement tumoral (TME)

Talem a présenté ses dernières données sur le développement d’activateurs de lymphocytes T bispécifiques ciblant le TrkB lors de la réunion annuelle de l’AACR à Orlando, en Floride, en avril 2023

Talem a signé un accord de licence multicible avec OmniAb, Inc afin de poursuivre le développement et la mise sur le marché de panels d’anticorps immuno-oncologiques

BioStrand a conclu un accord de collaboration de recherche et de licence avec BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX: BCT)

La filiale d'IPA, BioStrand, a obtenu du VLAIO une seconde subvention de recherche de 460 000 EUR.

BioStrand est parvenu à résoudre le dilemme d'intégration des informations (DII)

BioStrand® a dévoilé publiquement un cas d'utilisation présentant la solution au DII

BioStrand a finalisé l'intégration complète de 20 millions de HYFT structurels avec les plateformes AlphaFold de DeepMind et ESM-2 Fold de META

L'Office européen des brevets a accordé la demande de brevet de BioKey couvrant la technologie HYFT® de la société utilisée pour organiser et analyser les informations de séquençage biologique

IPA a généré des revenus ORC record de 5,6 millions de dollars au T4 2023, représentant une hausse de 7,3% par rapport à l'exercice précédent alimentée par une demande et une stabilité élevées

IPA a enregistré au T4 des commandes à hauteur de 4,65 millions de dollars pour de futurs travaux rémunérés à l'acte, démontrant ainsi la confiance du marché et une demande élevée pour ces services

Les offres de visualisation et d'humanisation de phages humains d'IPA Europe ont présenté une croissance financière et des capacités accrues avec la création de nouvelles bibliothèques de phages et la modernisation des flux de travail

IPA a étoffé ses capacités de criblage de lymphocyte B pour inclure des espèces de la famille des camélidés, conduisant à une demande accrue pour des programmes de découverte basée sur les VHH et créant de nouvelles opportunités de revenu

Talem, une filiale d'IPA, a consolidé trois programmes phares grâce à important potentiel de création de valeur, suscitant ainsi un intérêt chez des partenaires potentiels et approfondissant les discussions de partenariat avec des entreprises plus grandes

Les flux de revenus d'IPA se composent de technologies in silico non-cannibaliques, de partenariats de découverte et de développement d'anticorps in silico de novo, et d'une plateforme d'organisation et de gestion des données, qui présentent tous une solide croissance

L'engagement d'IPA en faveur de l'innovation se reflète dans sa plateforme exclusive, qui intègre les dimensions de données biologiques à l'aide de l'IA et de la technologie HYFT afin de générer des perspectives et des connexions de haute qualité

Les progrès actuels dans le développement de logiciels, y compris le logiciel LENSai, ont permis à IPA de résoudre des problèmes biologiques en monde réel et de relever les défis liés à l'intégration et à l'analyse des données omiques

IPA s’est positionné de manière stratégique pour saisir les opportunités dans de multiples sources de revenus, y compris les technologies in silico , la découverte d'anticorps de novo , et l'organisation et la gestion des données

, la découverte d'anticorps , et l'organisation et la gestion des données La conférence pour les investisseurs reprendra plus en détail les accomplissements d'IPA, abordera la question de perspectives prometteuses, et invitera les participants à promouvoir l'innovation en matière de découverte d'anticorps optimisée par l'IA.

Résultats financiers

Revenus

La Société a généré des revenus record de 20,7 millions de dollars durant l'exercice clos le 30 avril 2023, soit une hausse de 6,7% par rapport à l'exercice clos le 30 avril 2022. La croissance des revenus par rapport à l'exercice précédent est de 9,0% après ajustement des effets de conversion des devises. La hausse des revenus est avant tout attribuable à la croissance de la plateforme B cell Select® et aux services de fabrication de protéines de la Société.

R&D

Au cours de l'exercice clos au 30 avril 2023, les dépenses de R&D ont atteint 12,3 millions de dollars, contre 7,7 millions de dollars durant l'exercice clos au 30 avril 2022. Les dépenses pour les activités de recherche ont totalisé 10,8 millions de dollars durant l'exercice clos au 30 avril 2023 (2022 - 6,7 millions de dollars), dont 8,3 millions de dollars pour la thérapie combinée d'anticorps PolyTope® de Talem. Les autres dépenses comprennent un coût compensatoire de 1,2 million de dollars (2022 - 0,7 million de dollars), et un amortissement de 0,2 million de dollars (2022 - 0,2 million de dollars).

Ventes et marketing

Les dépenses de ventes et de marketing ont totalisé 3,6 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril 2023, contre 2,7 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril 2022. Les dépenses de l’exercice terminé le 30 avril 2023 comprennent 2,5 millions de dollars en charges de rémunération (2022 - 2,1 millions de dollars), 0,7 million de dollars en frais de publicité (2022 - 0,5 million de dollars) et 0,2 million de dollars en frais de déplacement (2022 - 0,03 million de dollars).

Frais généraux et administratifs

Au cours de l’exercice clos le 30 avril 2023, les frais généraux et administratifs ont totalisé 19,8 millions de dollars, soit une augmentation de 4,4 millions de dollars par rapport à l’exercice clos le 30 avril 2022. Les salaires et les avantages sociaux ont augmenté de 2,1 millions de dollars en raison principalement de l’arrivée de personnel chez BioStrand et des augmentations de salaire courantes. La Société a enregistré des frais de dépréciation de 2,5 millions de dollars liés à l’unité génératrice de trésorerie de BioStrand. Les honoraires professionnels ont diminué de 0,2 million de dollars, principalement en raison d’une diminution des frais juridiques. Les frais de gestion ont augmenté de 1,3 million de dollars en raison des directeurs généraux contractuels au site BioStrand. Les frais de rémunération en actions ont diminué de 1,0 million de dollars.

Autres revenus/dépenses

La Société a enregistré d’autres revenus de 0,8 million de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril 2023, contre 0,9 million de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril 2022. L’écart le plus notable est la diminution du gain de change non réalisé de 0,4 million de dollars par rapport à l’exercice clos le 30 avril 2022, découlant des réévaluations des devises au taux de change de fin de trimestre. Les revenus provenant de subventions ont augmenté de 0,3 million de dollars par rapport à l’exercice précédent, la Société ayant enregistré le premier cycle de financement par subvention du VLAIO (Flanders Innovation & Entrepreneurship), le fonds de recherche du gouvernement régional flamand en Belgique.

Perte nette

La Société a enregistré une perte nette de 26,6 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril 2023, contre une perte nette de 16,7 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril 2022. L'augmentation de la perte nette résulte d’une hausse du bénéfice brut de 0,6 million de dollars, contrebalancée par une augmentation des dépenses de R&D de 4,6 millions de dollars, une augmentation des dépenses de ventes et de marketing de 0,9 million de dollars, et une augmentation des frais généraux et administratifs de 4,4 millions de dollars.

Trésorerie et ressources en capital

Au 30 avril 2023, la Société disposait d’une encaisse de 8,4 millions de dollars, contre 30,0 millions de dollars au 30 avril 2022, et d’un fonds de roulement de 11,1 millions de dollars (le 30 avril 2022 - 28,2 millions de dollars). Au cours de l’exercice clos le 30 avril 2023, la trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation s’élevait à 19,8 millions de dollars. Dans le cadre des activités d’investissement, la Société a effectué des achats de matériel de 1,5 million de dollars et versé des paiements d’acquisition différés de 0,6 million de dollars. Dans le cadre des activités de financement, la Société a reçu 0,7 million de dollars de l’émission d’actions ordinaires et effectué des remboursements de bail de 1,3 million de dollars.

Téléconférence:

Date: 7 juillet 2023

Heure: 10h30 ET

Informations aux participants:

Identifiant de la conférence: 9236374

Numéro gratuit: 1 (888) 550-5658

Numéro payant: 1 (646) 960-0289

Lien pour les participants: https://events.q4inc.com/attendee/109374701

La téléconférence sera webdiffusée en direct et son enregistrement sera disponible via un lien fourni dans la section "Events" du portail consacré aux relations avec les investisseurs à l'adresse https://ir.ipatherapeutics.com/events-and-presentations/default.aspx

Veuillez appeler le numéro cinq minutes avant le début. Un opérateur inscrira votre nom et celui de votre organisation.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables par l'utilisation de mots tels que "potentiel", "planifie", "prévoit" ou "ne prévoit pas", "est attendu", "estime", "a l'intention de", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "estime", ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient être" ou "seront" prises, réalisés ou atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité à concevoir et à fournir des anticorps visant des cibles intracellulaires d'une manière sûre et efficace, ainsi que des déclarations relatives au résultat escompté de l'intégration de modèles in silico et d'expériences en laboratoire humide. IPA a communiqué les déclarations et informations prospectives ci-incluses sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels indiqués dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison de divers facteurs et risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que les anticorps ciblés puissent être très difficiles ou peu pratiques à concevoir, développer et fournir; le risque que l'intégration de modèles in silico, les expériences en laboratoire humide et les études cliniques ne génèrent pas les résultats attendus; ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), ainsi que le formulaire 40-F de la Société daté du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont établies à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, pouvant être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230707408560/fr/