ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société canadienne offrant un service complet de découverte d'anticorps thérapeutiques. La société propose des avancées diagnostiques d'espèces, telles que la technologie d'interrogation unicellulaire B cell Select, les bibliothèques de phages personnalisées DeepDisplay, ainsi que les plateformes de programmes bispécifiques Abthena. Elle s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et les systèmes d'intelligence artificielle complexes pour soutenir ses technologies de découverte d'anticorps basées sur des plateformes biologiques. Elle propose une sélection d'anticorps, d'enzymes, de tests d'activité enzymatique, de produits animaux arthritiques, de protéines, de protéines déiminées, de facteurs de croissance organoïdes et de licences d'hybridomes à des fins de recherche. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques spécialisés et complets pour soutenir ses partenaires commerciaux. La société propose un soutien à ses partenaires, notamment une analyse multi-omique rapide, la conception de projets personnalisés, l'identification et la préparation de cibles, un vivarium sur place, et autres.

Secteur Produits pharmaceutiques