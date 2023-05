Présentation de l'IPA à la conférence Jefferies Healthcare 2023

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), une société de recherche et de technologie biothérapeutique alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui que la Dre Jennifer Bath, cheffe de la direction et présidente de la société, fera une présentation à la Jefferies Healthcare Conference le vendredi 9 juin 2023, à 11 h 00, heure de l'Est.

La diffusion de la présentation, en direct et en différé, sera accessible sur le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante https://ir.ipatherapeutics.com/events-and-presentations/default.aspx. Le reprise vidéo de la webdiffusion sera disponible pendant 90 jours.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui tire parti de la biologie des systèmes, de la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives dans la découverte d'anticorps basée sur la bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin d'aider ses partenaires commerciaux à la recherche de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site à l'adresse suivante www.ipatherapeutics.com.

