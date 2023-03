Talem Therapeutics, filiale d'ImmunoPrecise Antibodies, annonce une collaboration pour la découverte d'anticorps multicible optimisée par l'IA avec Libera Bio

Immunoprecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« Immunoprecise » ou « IPA » ou la « Société »), une société de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l’IA, annonce aujourd’hui que Talem Therapeutics LLC, une filiale indépendante d’IPA, et Libera Bio S.L., ont signé un accord de collaboration pour traiter conjointement des cibles intracellulaires. On estime que 75 % des cibles pathogènes sont situées à l’intérieur des cellules1. Certaines des cibles de cancer les plus insaisissables sont exprimées à l’intérieur des cellules tumorales. Si difficiles à traiter, elles ont parfois été jugées « non délivrables » et représentent donc d'importants besoins médicaux non satisfaits.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230315005533/fr/

De nombreuses voies se croisent à l’intérieur des cellules tumorales, comme la voie MAPK ou la voie « Hedgehog », et peuvent générer des conditions permettant aux tumeurs de se développer, de grandir et d'éviter le système immunitaire. Des signaux perturbateurs à un ou plusieurs points de ces voies pourraient ralentir la croissance des tumeurs et inhiber leur prolifération. De petites molécules ont été développées avec succès à cette fin, mais elles présentent souvent un manque significatif de spécificité entraînant une toxicité et conduisant à des effets secondaires indésirables pour les patients. Des anticorps d’ingénierie visant à forcer leur entrée dans les cellules tumorales ont également fait l'objet d'expérimentations, mais il s'agit là d'un processus complexe, souvent voué à l’échec. La collaboration entre Talem et Libera Bio tirera parti d’une nanotechnologie qui a été prouvée in vivo pour délivrer des anticorps à l’intérieur des cellules tumorales et qui fournit une solution potentielle à ce défi médical.

Les nanocapsules polymères multifonctionnelles (MPN Technology®) de Libera Bio offrent un moyen élégant de faire entrer des anticorps à l’intérieur des cellules tumorales. Les anticorps pertinents sont encapsulés dans des nanocapsules multicouches d’environ 1/10 000e de millimètre de diamètre. Les nanocapsules sont spécifiquement conçues autour des propriétés physicochimiques des anticorps, pour les protéger de la dégradation dans la circulation sanguine. Libera Bio pense que cette solution pourrait être la seule nanotechnologie avec preuve de concept in vivo pour délivrer des anticorps entiers par voie intracellulaire. Les MPN peuvent en outre délivrer d’autres modalités biologiques ou combinaisons d’un produit biologique et d’une petite molécule dans la même nanocapsule. Passivement ou activement ciblées, les MPN délivrent ces composés dans des cibles intracellulaires via une membrane cellulaire.

Des anticorps entiers, proches de leur forme naturelle, peuvent être délivrés de cette manière. Talem tirera parti de son expertise et de son accès en termes de découverte et de développement d’anticorps, y compris, sans s’y limiter, la LENSai Technology® de BioStrand B.V., une filiale indépendante d’IPA. BioStrand a mis au point une plateforme propriétaire axée sur l’IA pour optimiser la conception de ces anticorps. BioStrand génère informatiquement et crible rapidement un large ensemble d’anticorps candidats en fonction d'une liste prioritaire de cibles, y compris les cibles intracellulaires.

Talem et Libera Bio développeront conjointement de nouveaux anticorps utilisés pour délivrer les MPN, dans le but de les proposer aux grandes entreprises pharmaceutiques pour le développement en phase avancée et la mise sur le marché. Le travail commence par l’investigation de deux cibles intracellulaires présentant des besoins non satisfaits très importants, afin d’offrir des options aux oncologues qui les traitent. « Alors que nous continuons à repousser les limites de la thérapie contre le cancer, la capacité de cibler les protéines intracellulaires a été synonyme de Saint Graal en oncologie. L’approche révolutionnaire de Libera Bio qui consiste à permettre aux produits biologiques de pénétrer la membrane cellulaire et d’atteindre des cibles jusque-là « non délivrables » est un développement passionnant qui a le potentiel de transformer la façon dont nous traitons le cancer », déclare la Dre Jennifer Bath, cheffe de la direction et présidente d’Immunoprecise Antibodies Ltd.

« L’équipe de Libera Bio a été très impressionnée par la combinaison d’outils in silico modernes et des capacités de laboratoire humide au sein de la Famille IPA. Nous sommes ravis de cette alliance, qui pourrait bien donner lieu à des dizaines de nouvelles options pour le traitement du cancer », ajoute Olivier Jarry, cofondateur et chef de la direction de Libera Bio.

Verdine GL, Walensky LD. The challenge of drugging undruggable targets in cancer: lessons learned from targeting BCL-2 family members. Clin Cancer Res. 2007;13(24):7264-70. doi:10.1158/1078-0432.CCR-07-2184.

À propos d'Immunoprecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multiomique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

À propos de Libera Bio. S.L.

Libera Bio S.L. (www.liberabio.com) est une société espagnole privée, issue de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (Galice, Espagne). Libera Bio ambitionne de changer la thérapie contre le cancer en permettant aux produits biologiques de traverser la membrane cellulaire et d’atteindre des cibles intracellulaires jugées « non délivrables » : le Saint Graal de l'oncologie. La société a mené des études précliniques sur des anticorps ciblant des mutations fréquentes de la KRAS, une protéine impliquée dans un grand nombre de cancers, en particulier les cancers du pancréas, colorectaux et pulmonaires. La société se prépare actuellement aux études visant l'obtention d'une autorisation d’essai clinique. Visitez http://LiberaBio.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » prises, ont lieu, ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de concevoir et de fournir des anticorps pour traiter des cibles intracellulaires de manière sûre et efficace, ainsi que des déclarations relatives aux résultats attendus de l’intégration de modèles in silico et des expériences en laboratoire humide. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction estimait raisonnables au moment.

Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que les anticorps ciblés puissent être très difficiles ou peu pratiques à concevoir, développer ou fournir, le risque que l'intégration de modèles in silico, d’expériences en laboratoire humide et d’études précliniques ne donnent pas les résultats escomptés, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com), et sur le formulaire 40-F de la Société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, que nous pouvons faire ou qui peuvent être faites en notre, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230315005533/fr/