IPA finalise l'acquisition des sociétés technologiques belges BioStrand, BioKey, et BioClue pour ajouter des solutions analytiques optimisées par l'intelligence artificielle à ses capacités et son offre de découverte d'anticorps

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSXV: IPA) a le plaisir d'annoncer avoir finalisé l'acquisition précédemment annoncée du contrôle sur BioStrand BV, BioKey BV et BioClue BV (ci-après "BioStrand"), un groupe de biotechs et pionniers belges dans le domaine de la bioinformatique et de la biotechnologie, par le biais de sa filiale détenue en exclusivité ImmunoPrecise Netherlands BV.

"L'unification de BioStrand et d'IPA reflète l'engagement de la Société à acquérir des technologies véritablement transformatrices qui surpassent les compétences traditionnelles pour stimuler le développement de thérapies d'anticorps sûres et efficaces. Pendant plusieurs années, l'équipe d'IPA a étudié en détail les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine, en quête de capacités qui ne se contentent pas de fournir une utilisation généraliste d'analyses basées sur la performance informatique, ni des ajouts progressifs et limités à des outils de recherche existants, mais qui changent plutôt la trajectoire de médicaments personnalisés et la philosophie qui sous-tend l'avenir de l'IA dans le domaine des sciences du vivant", déclare Dre Jennifer Bath, PDG d'IPA.

"Avec l'arrivée de BioStrand dans la famille IPA, nous réécrivons le futur de la découverte biothérapeutique, fournissant ainsi un accès à des technologies in silico uniques et rapides qui améliorent indubitablement la spécificité et la conception des agents biothérapeutiques", poursuit Dre Bath. "Pour y parvenir, nous utilisons notamment des technologies en instance de brevet qui identifient, définissent et encodent les empreintes précises et uniques représentant les structures et les fonctions présentes dans toutes les données omiques. Ensemble, nous partageons une vision commune et des avantages uniques s'appuyant sur la puissance de données génomiques, transcriptomiques et protéomiques rapidement analysées, avec traitement du langage naturel, afin de comprendre la base structurelle et fonctionnelle des maladies, et de développer des médicaments de précision capables de sauver des vies. Nos capacités combinées nous rapprochent un peu plus de thérapies personnalisées plus précises et puissantes, avec pour ambition de changer la façon dont les traitements sont conçus, approuvés et prescrits."

Détails de la transaction

ImmunoPrecise Netherlands BV a acquis l'intégralité des actions émises et en circulation d'Idea Family BV, une société privée à responsabilité limitée détenant 75,01% des actions émises et en circulation de BioStrand, ainsi que les 24,99% des actions émises et en circulation de BioStrand.

À la clôture, la Société a payé une contrepartie d'environ 20 millions EUR aux vendeurs, à savoir CHARMQUARK EEN, un partenariat (maatschap) contrôlé par Dirk Van Hyfte, CHARMQUARK TWEE, un partenariat (maatschap) contrôlé par Ingrid Brands, et K&E BV, une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap) contrôlée par Koen Quaghebeur et Els Paesmans. La contrepartie comprend un total de 4 077 774 actions ordinaires d'IPA, représentant environ 16 265 500 EUR sur la base du cours moyen pondéré selon le volume sur trente jours des actions ordinaires se terminant le jour de marché immédiatement avant la clôture; et un paiement en espèces d'environ 3 734 500 EUR.

La contrepartie comprend également un paiement contingent des bénéfices futurs basé sur la rentabilité de BioStrand sur une période de sept ans, et qui ne peut dépasser un total de 12 millions EUR.

Une contrepartie en placement sera également fournie par IPA à BioStrand pour un montant cumulé de 6 millions EUR sur une période de trois ans, pour les dépenses de fonctionnement, le développement de la plateforme de BioStrand, et la correction des écarts.

Les actions ordinaires émises sont soumises à une restriction de revente statutaire conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières, ainsi qu'à une convention d'entiercement contractuelle entrant en vigueur à la clôture entre les vendeurs, IPA, et un agent d'entiercement, visant l'émission graduelle des actions ordinaire sur une période de trois ans.

Chaque entité de BioStrand et ses porteurs de titres sont des parties sans lien de dépendance avec la Société.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biothérapeutique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre une large gamme de classes cibles et de maladies. La Société propose un ensemble de services et de programmes reposant sur des plateformes et des technologies avancées, des scientifiques dynamiques et des conseillers commerciaux, en vue d'optimiser la découverte et la mise en œuvre d'anticorps dirigés contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.immunoprecise.com.

À propos de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV

BioStrand, BioKey, et BioClue sont des sociétés privées à responsabilité limitée, enregistrées sous le droit belge, évoluant dans le domaine de la bioinformatique et de la biotechnologie. BioStrand se spécialise dans le traitement des séquences biologiques, et dans la génération d'informations sur les séquences biologiques, le développement de logiciels, les algorithmes, la présentation des données et l'analyse visuelle. Les applications potentielles se trouvent dans le domaine du diagnostic moléculaire, des tests au point d'intervention, de l'analyse approfondie pour la recherche de médicaments, de la prédiction, de la création et de l'adaptation des séquences de biopolymères, ainsi qu'un produit, un service ou un outil permettant de stocker ces informations dans une base de données.

L'activité de BioKey porte sur l'identification de séquences biologiques caractéristiques dans les protéines, l'ARN et l'ADN, et leurs différentes couches d'information, le développement d'une base de connaissances renfermant ces séquences biologiques caractéristiques et ces couches d'information, et l'utilisation de cette base de données en vue de traiter les séquences biologiques et de les comparer.

BioClue se spécialise dans les technologies permettant de réaliser des analyses secondaires, comprenant une cartographie de lecture / un assemblage de lecture, une identification immédiate des variations, ainsi que sur les produits, services et outils liés à la technologie développée, principalement destinés à établir des séquences biologiques dans les protéines, l'ARN et l'ADN, notamment par le biais de la spectrométrie de masse, du séquençage, des technologies de micro-réseau ou de systèmes de micro-réseau hybrides.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "prévoit", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est prévu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou des formes dérivées de ces termes et expressions ou indiquent que certaines actions, certains événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "devraient" ou "seront" pris, se produisent ou sont atteints. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives au lancement des technologies de séquençage et aux plateformes de découverte in silico et aux attentes quant à leurs impacts, la contrepartie en paiement contingent des bénéfices futurs, la forme et l'utilisation de la contrepartie d'investissement fournie par IPA à BioStrand, les attentes relatives aux synergies de la transaction et la capacité à intégrer BioStrand dans l'activité de la Société, et l'impact anticipé de la finalisation de la transaction sur l'activité, la situation financière et les résultats de la Société. La Société a fourni les déclarations et informations prospectives contenues dans le présent document sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent communiqué diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les résultats réels risquent de différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, mais sans s'y limiter, les risques décrits dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) ainsi que le formulaire 40-F de la Société, amendement n° 1 daté du 28 septembre 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialiseraient, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient diverger sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse sont faites à la date de sa publication et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

