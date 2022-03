IPA publie des mises à jour sur le programme de validation de nouveau médicament expérimental (IND) pour PolyTope® TATX-03

Des évaluations de validation IND in vivo de PolyTope® TATX-03 chez le modèle animal montrent:

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société") (NASDAQ: IPA) (TSXV: IPA) a le plaisir d'annoncer les dernières avancées dans le développement de sa thérapie par cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03, qui démontre une solide efficacité éprouvée contre tous les variants préoccupants du SRAS-CoV-2 testés. La Société fait état de données positives indiquant que ses récentes études sur des animaux de validation IND ne montrent aucun effet indésirable aigu observable, des données qui étayent un profil d'innocuité hautement positif pour le TATX-03 en tant que produit clinique. En outre, les résultats des protocoles d'étude sur des animaux révisés et recommandés par la FDA démontrent que les profils pharmacocinétiques in vivo des anticorps individuels ne présentent aucune aberration, et que chaque anticorps démontre un profil pharmacocinétique IgG1 humain caractéristique.

En guise de prélude à une étude toxicologique formelle, une étude à dose maximale tolérée et une étude pharmacocinétique ont été réalisées avec des injections jusqu'à 12,5 fois supérieures à la plus haute dose proposée pour l'essai clinique de Phase 1. Chez aucun des animaux les résultats n'ont démontré d'effets cliniques indésirables, ni d'effet comportemental observable, de modification de l'appétit ou de changement de poids. En outre, les indicateurs de vitalité surveillés, comme la température du corps, sont restés dans leurs fourchettes physiologiques respectives, et aucune anomalie tissulaire macroscopique post-mortem n'a été observée. Chez les animaux, les profils sériques in vivo de chaque anticorps correspondaient entièrement à ceux attendus pour les immunoglobulines humaines.

Pour soutenir l'autorisation IND et une transition optimale vers la phase clinique, la société est en communication permanente avec la FDA au sujet des données du TATX-03. La FDA a conseillé d'optimiser l'évaluation de l'innocuité préclinique en étudiant l'accumulation des concentrations sériques des anticorps dans le modèle animal laboratoire par rapport à l'humain, recommandant d'adapter la conception de l'étude par l'augmentation du nombre d'injections et la surveillance de l'élimination des anticorps dans les animaux. L'étude toxicologique finale en cours conforme aux BPL est dès lors prolongée de huit semaines. Les données finales seront donc disponibles à la mi-juin 2022. Ces avancées permettent de prévoir la soumission d'une demande de nouveau médicament expérimental (IND) auprès de la FDA au début du troisième trimestre. Il est à noter que ni le calendrier de la finalisation de la production de lots cliniques, ni celui du lancement de l'essai clinique de Phase 1 ne sont impactés et qu'ils se dérouleront donc comme prévu.

"L'absence d'effet indésirable, de morbidité, de mortalité, et de tout effet observable chez les rongeurs ayant reçu des injections supérieures à la plus haute dose clinique prévue de TATX-03 est très encourageante et soutient le fait que nous avons mis au point une thérapie efficace et résiliente contre le SRAS-CoV-2, avec un profil d'innocuité qui devrait être élevé", déclare Dre Ilse Roodink, responsable scientifique d'IPA.

"Bien que nous attendions encore le résultat de l'étude toxicologique BPL finale, tout indique que nous avons conçu un produit pharmaceutique sûr et efficace", poursuit Dre Roodink. "Nous passerons rapidement, mais prudemment, à la première phase d'essai clinique dès que le produit médicamenteux TATX-03 sera prêt à être distribué."

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biothérapeutique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. En s'appuyant sur des capacités scientifiques et commerciales dynamiques, la Société propose un mix de services et programmes avec des plateformes et technologies de pointe afin d'optimiser la découverte et le développement d'anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.immunoprecise.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produisent ou sont atteints. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de la Société à mener à bien ses études pré-IND, la capacité de la Société à soumettre avec succès une demande IND pour PolyTope® TATX-03, des déclarations concernant les approbations réglementaires, des déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope® d'IPA, y compris le TATX-03, de favoriser la clairance médiée par les anticorps, de fournir des effets antiviraux considérables contre la maladie SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, soit à titre prophylactique (préventif), soit à titre de traitement (thérapeutique). La Société a formulé ces déclarations et informations prospectives à partir de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur formulation.

Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans les présentes soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par lesdites déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas réussir à terminer en temps voulu ses études pré-IND ou à soumettre une demande d'IND à la FDA, à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope®, y compris le TATX-03, ou d'autres produits thérapeutiques contre la COVID-19 par le biais de la réussite et de la réalisation en temps voulu de tests, d'études et d'essais cliniques précliniques, ou pourrait ne pas obtenir toutes les autorisations réglementaires pour commencer puis poursuivre les essais cliniques de ses produits, y compris le PolyTope® TATX-03 et, parvenir à la conclusion d'un partenariat ou à la commercialisation de ses produits liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à ses cocktails d'anticorps PolyTope®, ainsi que les risques évoqués dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F, amendement n° 1, de la Société daté du 28 septembre 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Par ailleurs, rien ne garantit que les demandes de brevet en cours seront délivrées en tant que brevets et que des recours ne seront pas introduits contre la validité ou le caractère exécutoire de ces brevets. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont établies à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles de changer ultérieurement. La société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, susceptibles d'être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220309005569/fr/