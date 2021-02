ImmunoPrecise Antibodies : IPA annonce la clôture d'un placement d'actions ordinaires par voie de prise ferme de 21,7 millions de dollars

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ: IPA / TSX VENTURE: IPA), un chef de file de la découverte et du développement d’anticorps thérapeutiques à service complet, annonce aujourd’hui avoir clôturé son placement publique précédemment annoncé (le « Placement ») de 1 616 293 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »), à un cours public de 13,45 dollars par Action ordinaire, moins les décotes et commissions de souscription, pour un produit brut d’environ 21,7 millions de dollars.

H.C. Wainwright & Co. a agi en qualité de teneur de livre unique pour le Placement.

La Société a également octroyé au souscripteur une option valable 30 jours permettant d’acheter jusqu’à 242 443 Actions ordinaires supplémentaires au prix du premier appel public à l’épargne, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme. La Société envisage d’utiliser le produit net du Placement pour (i) poursuivre son objectif d’étendre ses activités dans les certifications Bonnes pratiques de laboratoire et Bonnes pratiques de fabrication ; (ii) le développement et la commercialisation des programmes de découverte thérapeutique, internes et menés en partenariat, de Talem Therapeutics, LLC, une filiale détenue en exclusivité par la Société ; (iii) des investissements dans les employés, les partenariats, l'informatique en nuage, ainsi que la conservation et l’analyse de données, pour permettre de poursuivre les travaux en vue du développement d’algorithmes personnalisés, de l'informatique en nuage, de l’analyse séquentielle des données à grande échelle et de l’accès élargi aux technologies de séquençage de prochaine génération ; (iv) le développement de son approche PolyTopeTM du développement de traitements et vaccins innovants contre la COVID-19 ; et (v) pour les besoins généraux et de fonds de roulement de la Société.

Dans le cadre du Placement, la Société a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada (à l’exception du Québec), un prospectus simplifié préalable de base daté du 11 décembre 2020. Le prospectus simplifié préalable de base a été déposé sur Formulaire F-10 auprès de la Commission américaine de contrôle des opérations boursières (SEC). La Société a également déposé un prospectus final en complément du prospectus simplifié préalable de base auprès de l’autorité en valeurs mobilières de la province de Colombie-Britannique, ainsi qu’auprès de la SEC, dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur Formulaire F-10 en vertu du Régime d'information multinational (RIM) entre les États-Unis et le Canada. Les Actions ordinaires ont été proposées et vendues uniquement aux États-Unis, soit directement soit via des courtiers-négociants américains dûment enregistrés. Aucune Action ordinaire n’a été proposée ou vendue aux acheteurs canadiens.

Le Placement a été effectué aux États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d’enregistrement, incluant le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus applicable. Ces documents contiennent des informations importantes à propos du placement. Des exemplaires du prospectus simplifié préalable de base et du supplément de prospectus final qui l'accompagne ont été déposés auprès de la SEC, ils peuvent être consultés gratuitement sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov et sur le site Internet du SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Des exemplaires électroniques du supplément de prospectus final et de la déclaration d’enregistrement peuvent être obtenus auprès de H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (646) 975-6996 ou par email à l’adresse placements@hcwco.com.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit être réalisée dans un État, une province ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’un enregistrement ou d’une qualification en application de la réglementation boursière d'un tel État, province ou juridiction.

À propos d’ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une entreprise internationale de plateformes technologiques proposant des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir et développer des traitements contre n’importe quelle maladie. L’expérience de la Société et ses technologies de pointe permettent d’offrir un soutien hors pair à ses partenaires dans leur quête pour apporter des traitements innovants dans le milieu clinique. Les services complets d’IPA permettent de réduire considérablement le temps nécessaire au développement de produits multi-fournisseurs conventionnels, ainsi que le risque inhérent qui y est associé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada (ensemble, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « prévoit, s’attend à, devrait, estime, à l’intention de, anticipe, pense », ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par des affirmations que certains événements, actions ou résultats « pourraient » ou « peuvent » se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations relatives au Placement, y compris la satisfaction des conditions de clôture, et l'utilisation du produit du Placement. Pour ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans les présentes, la Société a formulé de telles déclarations et informations sur la base de certaines hypothèses considérées comme raisonnables par la direction à ce moment-là.

Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats, la performance et les accomplissements décrits dans les déclarations prospectives et les résultats, la performance et les accomplissements réels. La finalisation du Placement est sujette à de nombreux facteurs, dont un grand nombre sont en dehors du contrôle de la Société, notamment les conditions de marché et autres, l'incapacité de satisfaire les conditions de clôture et d'autres facteurs importants annoncés précédemment ou périodiquement dans les dossiers déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada et auprès de la SEC. Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses avancées dans les déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier, elles sont donc susceptibles d’évoluer après cette date. La Société rejette toute obligation de mise à jour et de révision, sous forme orale ou écrite, des déclarations prospectives qui peuvent être faites, à l'occasion, par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si les lois applicables l'y obligent.

