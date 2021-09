ImmunoPrecise Antibodies : La filiale néerlandaise d'ImmunoPrecise reçoit une accréditation pour le crédit d'impôt recherche (CIR) en France

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA), chef de file dans la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques offrant des services complets, a annoncé aujourd'hui que son site d'Oss, aux Pays-Bas, qui fait partie de la filiale de la Société, IPA Europe, a reçu une autorisation de trois ans pour le crédit d'impôt recherche (CIR) du ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le CIR est une initiative française de crédit d'impôt pour la recherche et le développement qui proposera des déductions fiscales aux entreprises françaises éligibles dans le cadre des leurs activités de R&D avec IPA Europe, basé à Oss.

Le taux du CIR qu'un client français éligible achetant des services à IPA Europe peut recevoir varie en fonction du montant investi:

30% pour les dépenses R&D éligibles jusqu'à 100 millions EUR sur les activités R&D, 5% au-dessus de ce montant

20% pour les dépenses d'innovation éligibles (PME uniquement) à hauteur de 400 000 EUR

Un avantage supplémentaire pour la gamme complète de services proposée par IPA

Dr Stefan Lang, responsable des affaires commerciales chez IPA, déclare: "Nous sommes heureux de proposer cette accréditation aux entreprises françaises éligibles qui travaillent avec IPA à Oss dans le cadre d'activités de recherche fondamentale et appliquée et de développement expérimental. IPA a le privilège de faire bénéficier de la reconnaissance obtenue pour son rôle dans la recherche, l'innovation et la découverte scientifique sur les anticorps en Europe, à ses partenaires français existants et potentiels, sous la forme d'un allégement fiscal."

À propos du CIR

Pour de plus amples renseignements à propos de la mesure française de crédit d'impôt recherche, rendez-vous sur:

https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/tax-incentives

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche-2020.html

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée vers l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux à la recherche de découverte et de développement de nouveaux anticorps pour lutter contre une vaste gamme de cibles pathologiques. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une suite complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture épitopique, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou complexes. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.immunoprecise.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des législations américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "planifie", "s'attend à" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "projette", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "pense", ou des variations de ces termes et expressions, ou indiquent que des mesures, événements ou résultats "peuvent", "pourraient" ou "seront" prises ou atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations relatives à la disponibilité ou aux avantages potentiels du crédit d'impôt recherche français pour les clients d'IPA Europe. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, la Société a fourni ces déclarations et informations en se basant sur certaines hypothèses que la direction estimait comme étant raisonnables au moment.

Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats, la performance et les accomplissements réels et ceux exprimés ou suggérés dans les informations prospectives. Les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment d'éventuels changements dans le programme CIR français, ainsi que les risques décrits dans le formulaire d'information annuel de la Société, daté du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F de la Société daté du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si des hypothèses sous-jacentes des déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives du présent communiqué. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de publication et sont donc sujettes à modification après cette date. La Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, qui peuvent être formulées par nos soins ou en notre nom, sauf dans les cas requis par la loi.

Ni la TSX Venture Exchange ni son prestataire de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) ne prennent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

