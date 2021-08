ImmunoPrecise Antibodies : accueille le vice-président des relations client et la vice-présidente du marketing dans son équipe de direction, accélérant sa croissance et ses plans d'expansion

Le Dr Barry Duplantis, Ph.D., promu au poste de vice-président des relations client, Carla Dahl est nommée vice-présidente du marketing

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la “Société” ou “IPA”) (NASDAQ : IPA) (Bourse de croissance TSX : IPA), un chef de file à service complet spécialisé dans la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd’hui la promotion du Dr Barry Duplantis, Ph.D., au poste de vice-président des relations client et de Mme Carla Dahl au poste de vice-présidente du marketing.

Le Dr Duplantis, qui a rejoint la Société en 2018, était précédemment directeur des relations client chez ImmunoPrecise, un poste où il était responsable des interactions avec les clients et de la conception et de la supervision des campagnes mondiales pour les anticorps thérapeutiques. Le Dr Duplantis sera responsable de l’identification, de la formation et de la direction de l’équipe chargée des relations client, tout en assurant l’exécution de l’ensemble du cycle de vie pour les ventes d’ImmunoPrecise, du ciblage à la clôture de nouvelles affaires.

Avant de rejoindre ImmunoPrecise, le Dr Duplantis, qui a plus d’une décennie d’expérience dans l'industrie, a fondé et était PDG de DuVax Vaccines and Reagents, où il a développé et mis en œuvre une technologie de plateforme brevetée permettant de modifier génétiquement des espèces bactériennes, contribuant à la création de vaccins vivants atténués, de la paillasse jusqu’aux études précliniques in vivo. Durant cette période, il a formé des partenariats avec de grandes sociétés pharmaceutiques et a reçu plusieurs subventions dans le domaine de la science translationnelle, entre autres récompenses. Le Dr Duplantis est titulaire d’un Ph.D. en biochimie et microbiologie et d’un BSc en chimie et biochimie de l'Université de Victoria.

« J’ai été absolument ravi de rejoindre l’équipe d’ImmunoPrecise en 2018, un enthousiasme qui continue de m’animer aujourd’hui », a déclaré le Dr Duplantis. « J’apprécie énormément cette nouvelle opportunité et me réjouis à l’idée d’utiliser mon ensemble de compétences unique pour contribuer à stimuler la croissance de cette entreprise très innovante. »

Mme Carla Dahl, qui a plus de 25 années d’expérience dans des fonctions de direction et entrepreneuriales dans les domaines de la santé des consommateurs, des communications marketing dans les sciences de la vie et du branding, rejoint ImmunoPrecise en qualité de vice-présidente du marketing, où elle dirigera les initiatives d'amplification de la marque d’IPA, dont la sensibilisation de l'industrie aux produits et services d’IPA, ainsi que les campagnes de marketing et de communications hautement ciblées visant directement à générer des recettes.

Avant de rejoindre ImmunoPrecise, Mme Dahl était directrice principale des communications marketing et des opérations de marketing chez Medtronic à Plymouth, dans le Minnesota, où elle a été intégrée pour optimiser les fonctions marketing et communications de la division CVG/APV de l’organisation. Mme Dahl a également occupé des fonctions de direction dans le marketing et les communications chez Preceptis Medical et St. Jude Medical. Avant cela, Mme Dahl a fondé Parentprops, où elle a conçu, possédé et breveté une gamme complète, initiale et ultérieure, de produits de détail/de consommation haut de gamme pour une distribution à l’échelle nationale, qui étaient vendus et distribués dans tout le pays par Target Corp. Mme Dahl est titulaire d’un BA en anglais et d’une mineure en philosophie de l’Université du Minnesota.

« Je suis honorée de rejoindre l’équipe d’IPA et d’aider à mettre à profit la fondation solide développée au cours des dernières années. ImmunoPrecise est bien positionnée pour transformer et rehausser la manière dont les sociétés pharmaceutiques perçoivent l’externalisation de leurs activités de découverte et de développement d’anticorps thérapeutiques, et je suis impatiente de contribuer à élaborer et partager cette histoire aussi bien avec les parties prenantes qu’avec les clients », a déclaré Mme Carla Dahl.

La Dre Jennifer Bath, présidente et cheffe de la direction d’ImmunoPrecise, a commenté les nominations en déclarant : « Mme Dahl et M. Duplantis constituent des ajouts exceptionnels à l’équipe dirigeante d’IPA, chacun apportant une connaissance pratique approfondie de ce qui est nécessaire pour permettre aux clients de réussir ». « Alors qu’IPA continue sa croissance rapide et se concentre sur l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe, son leadership dans les ventes et le marketing et ses antécédents solides de mise en place d’équipes très performantes accéléreront la croissance d’IPA. Les ressources humaines ont toujours été au cœur des principes fondateurs d’IPA, et nous nous réjouissons de ces récents ajouts. Nous pensons que leurs contributions auront un impact important à la fois sur notre marque et sur notre réputation, tant avec les nouveaux clients qu’avec les clients existants. »

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est le fournisseur d’une plateforme technologique axée sur l'innovation qui accompagne ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories de maladies cibles. La Société entend transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps multifournisseurs en proposant une gamme complète de services adaptés afin d’optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture épitopique, dans le but de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com.

