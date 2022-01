ImmunoPrecise Antibodies annonce l'attribution d'options sur actions

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (« IPA » ou la « Société ») (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA), leader dans le domaine de la découverte d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé l'attribution de 28 250 stock options (les « Options ») dans le cadre de son plan de stock options visant à acquérir un nombre maximum total de 28 250 actions ordinaires du capital d'IPA (« Actions ordinaires »). Chacun des trois administrateurs non exécutifs d'IPA réélus lors de la dernière assemblée générale annuelle de la Société s'est vu attribuer 5 650 options et, conformément à la pratique précédente de la Société pour la première attribution après élection du conseil d'administration de la Société, Mme Anna Pettersson, élue pour la première fois lors de cette assemblée générale annuelle, s'est vu attribuer 11 300 options. Chaque option est susceptible d'être exercée pendant une période de cinq ans à compter de la date d'attribution au prix d'exercice de 6,89 dollars canadiens par action ordinaire. Un quart des Options attribuées à chaque administrateur sera acquis tous les trois mois à compter de la date d'attribution.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories de cibles pathologiques. L'entreprise vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une série complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture des épitopes, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou difficiles. Pour de plus amples informations, consultez le site web www.immunoprecise.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220103005409/fr/