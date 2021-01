ImmunoPrecise Antibodies : annonce sa participation à des conférences en janvier 07/01/2021 | 02:32 Envoyer par e-mail :

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. ("IPA") (Nasdaq: IPA) (TSXV: IPA), un chef de file à service complet spécialisé dans la découverte d'anticorps thérapeutiques, annonce ce jour la participation du Dr Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, à une présentation pré-enregistrée dans le cadre de la H.C. Wainwright BioConnect 2021 Conference, ainsi que réunions individuelles entre la direction et les investisseurs dans le cadre du Stern IR Virtual Corporate Access Event, qui se dérouleront tous deux du 11 au 14 janvier 2021. La présentation H.C. Wainwright sera disponible pour une consultation à la demande à partir du lundi 11 janvier 2021 à 6h00 ET. L'enregistrement sera accessible via le site H.C. Wainwright BioConnect et disponible durant une trentaine de jours. À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd. IPA est une société de plateforme technologique mondiale offrant des solutions de bout en bout qui permettent aux entreprises de découvrir et de développer des thérapies contre tout type de maladie. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe sont autant d'atouts qui lui permettent de soutenir ses partenaires dans leur recherche de traitements innovants. Les capacités de service complet d'IPA réduisent considérablement le temps nécessaire au développement de produits multifournisseurs conventionnels et le risque intrinsèque associé. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com. Informations prospectives Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des législations américaine et canadienne sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l'utilisation de termes tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "devrait", "estime", "projette", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "pense", ou des variations de ces termes ou expressions, ou par des affirmations que certaines actions, événements et résultats "pourraient", "peuvent", "seraient" ou "seront" se produire ou être atteints. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans ce communiqué, la Société a fourni de tels énoncés et informations sur la base de certaines hypothèses considérées au moment comme raisonnables par la direction. Les informations prospectives comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats, la performance et les accomplissements réels et ceux exprimés ou suggérés dans les informations prospectives. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et risques, notamment les risques décrits dans la Notice annuelle de la Société datée du 16 novembre 2020 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et sur le Formulaire 40-F de la Société daté du 28 décembre 2020 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses avancées par les énoncés prospectifs s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de ce dernier, et sont donc par la suite soumis à modification. La Société rejette toute obligation de mise à jour et de révision, orale ou écrite, des énoncés prospectifs qui peuvent être formulés périodiquement par nos soins ou pour notre compte, sauf dans les cas requis par la loi. Ni la TSX Venture Exchange, ni son prestataire de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) ne prennent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210106005919/fr/

