ImmunoPrecise Antibodies : annonce sa participation à la 23e conférence annuelle mondiale de H.C. Wainwright sur les investissements, du 13 au 15 septembre 2021 (conférence virtuelle)

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (TSX VENTURE : IPA), un leader de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques à service complet, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera une présentation à la conférence annuelle de H.C. Wainwright sur les investissements, qui se tiendra de manière virtuelle du 13 au 15 septembre 2021.

Jennifer Bath, CEO d'ImmunoPrecise, fera le point sur les activités de la Société au cours de la présentation en direct et sera disponible pour participer à des entretiens individuels avec les investisseurs inscrits à la conférence.

Si vous êtes un investisseur institutionnel et que vous souhaitez assister à la présentation de la Société, veuillez cliquer sur le lien suivant (www.hcwevents.com) pour vous inscrire à la conférence. Une fois votre inscription validée, vous serez invité à vous connecter au site Web de la conférence pour demander un entretien individuel avec la Société.

Événement : 23e conférence annuelle mondiale de H.C. Wainwright sur les investissements (Conférence virtuelle)

Date : 13-15 septembre 2021

Jours et horaires de la présentation : 10 septembre, 18h00 (EDT)

Site Web : https://journey.ct.events/view/8a904567-5abc-4305-b0af-d61d08691320

H.C. Wainwright est une banque d'investissement à service complet dédiée à la prestation de services de financement d'entreprise, de conseil stratégique et de services connexes auprès de sociétés publiques et privées dans divers secteurs et régions. H.C. Wainwright & Co. fournit également des services de recherche, de vente et de négociation aux investisseurs institutionnels. D'après Sagient Research Systems, l'équipe de H.C. Wainwright est le premier agent de placement en termes d'agrégats de CMPO (offre publique confidentielle sur le marché), PDE (placement direct enregistré) et PPA (placement privé d'actions) exécutés par cumul depuis 1998.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée vers l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux à la recherche de découverte et de développement de nouveaux anticorps pour lutter contre une vaste gamme de catégories de cibles pathologiques. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une suite complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et couvrir les épitopes, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou complexes. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.immunoprecise.com.

