ImmunoPrecise Antibodies et ChemPartner Biologics annoncent leur collaboration pour la fabrication du cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. ("IPA" ou la "société") (NASDAQ : IPA) (TSX VENTURE : IPA) et ChemPartner Biologics Co. Ltd. ("ChemPartner") annoncent la mise en place d'une collaboration mondiale pour la fabrication d'anticorps. Dans le cadre de cette coopération, ChemPartner fabriquera et fournira la thérapie PolyTope TATX-03® aux spécifications d'IPA. Ce cocktail de quatre anticorps monoclonaux conçu de manière rationnelle a été mis au point pour être utilisé dans le cadre d'essais cliniques chez l'homme visant la prévention et le traitement potentiels de l'infection par les variantes actuelles et futures du SRAS-CoV-2. Cette collaboration a pour but de garantir la capacité de développer et de fabriquer rapidement et en parallèle les différents anticorps du cocktail PolyTope TATX-03 de IPA, et ce à grande échelle pour une utilisation en phase de développement clinique, en utilisant les installations de fabrication de pointe de ChemPartner. Une capacité supplémentaire de fabrication d'anticorps "prêts à l'emploi" pour les nouvelles variantes préoccupantes sera également disponible au besoin.

"Au vu des récentes inquiétudes concernant la baisse d'efficacité des vaccins et des anticorps thérapeutiques face aux nouveaux variants, et partant du principe que les données précliniques dont nous disposons à ce jour se confirment par des études cliniques chez l'homme, IPA est en excellente position pour répondre au besoin mondial de thérapies alternatives contre le SRAS-CoV-2 avec le cocktail Polytope. Notre collaboration avec ChemPartner constitue un pas de plus dans cette direction. Sur la base du travail accompli jusqu'à présent avec ChemPartner, et des interactions positives entre nos deux équipes, nous pensons que ChemPartner dispose de l'expérience et des capacités mondiales requises pour satisfaire nos besoins anticipés en matière de fabrication du cocktail PolyTope TATX-03", a déclaré la Dre Jennifer Bath, présidente et directrice générale de IPA.

"Les méthodes innovantes d'ImmunoPrecise Antibodies sont impressionnantes et nous sommes ravis de les aider à faire progresser leur programme de cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03 contre le SRAS-CoV-2", a déclaré Livia Legg, directrice commerciale de ChemPartner. "ChemPartner Biologics jouit d'une position stratégique lui permettant d'unir ses forces dans la lutte contre la maladie de Covid-19, grâce à nos capacités étendues et à notre expertise en matière de développement, de mise à l'échelle et de fabrication de produits biologiques complexes."

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée innovation, qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur recherche de découvertes et de développements de nouveaux anticorps par rapport à un large éventail de catégories de cibles pathologiques. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une gamme complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture des épitopes, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou difficiles. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com.

ChemPartner Biologics Co. Ltd.

ChemPartner Biologics est une CRDMO de calibre mondial, dotée des moyens nécessaires à la découverte, au développement et à la fabrication, du concept à la commercialisation. Ses installations de recherche et de fabrication BPF sont situées à San Francisco (États-Unis), Shanghai et Qidong (Chine). Soucieux de se conformer aux normes les plus strictes de la FDA, de l'EMA, de la NMPA et de l'ICH, nos installations à la pointe de la technologie disposent des derniers équipements de recherche et de développement et de fabrication biopharmaceutiques à usage unique. La qualité est fondamentale dans le développement de produits thérapeutiques qui seront utilisés dans des programmes précliniques et cliniques à travers le monde. Elle constitue notre moteur dans tous les programmes, de la découverte à la fabrication commerciale de produits pharmaceutiques liquides et lyophilisés. Avec nos bioréacteurs cGMP d'une capacité pouvant aller jusqu'à 9x2000 L, nous aspirons à l'excellence dans le développement de processus, les transferts et la mise à l'échelle pour la production clinique et commerciale. ChemPartner Biologics est au service d'une clientèle internationale diversifiée et dispose de laboratoires, de succursales et de représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.chempartner.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Il peut également contenir des déclarations susceptibles de constituer des "déclarations prospectives" au sens des dispositions Safe Harbor de la loi américaine "Private Securities Litigation Reform Act de 1995". Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels mentionnés dans le présent communiqué puissent être matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les informations prospectives fournies dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope de IPA, notamment le TATX-03, à être développés ou approuvés pour la prévention ou le traitement du SRAS-CoV-2 (COVID-19), la capacité de ChemPartner à fabriquer efficacement le cocktail PolyTope TATX-03 de IPA ou tout autre anticorps "prêt à l'emploi", ou à satisfaire aux exigences de fabrication de IPA, et le succès de la relation entre IPA et ChemPartner. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus du fait d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la société pourrait ne pas réussir à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope, et notamment TATX-03, ou d'autres vaccins ou produits thérapeutiques contre le SRAS-CoV-2 en concluant avec succès et en temps voulu les essais précliniques, les études et les essais cliniques, ou le fait que la société ne reçoive pas toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour commencer et poursuivre les essais cliniques de ses produits, et qu'elle réussisse à établir des partenariats ou à commercialiser ses produits liés au SRAS-CoV-2, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la société concernant ses cocktails d'anticorps PolyTope, ainsi que les risques évoqués dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2021 (disponible sur le profil de la société sur son site www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la Société daté du 28 juillet 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans la mesure où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives de ce communiqué de presse. Les lecteurs ne doivent donc pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont établies à la date de sa publication et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La société décline toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211220005247/fr/