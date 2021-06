ImmunoPrecise Antibodies : Des données histopathologiques précliniques du programme Polytope™ d'ImmunoPrecise confirment la réduction de l'inflammation des poumons

Le traitement par TATX-03a a considérablement réduit la gravité de la bronchite et de la trachéite dans les études précliniques

- De nouvelles données histopathologiques montrent que la charge virale nettement réduite observée après un traitement prophylactique et thérapeutique par TATX-03a est accompagnée d’une inflammation minimale des poumons chez des hamsters auxquels on a administré le SRAS-CoV-2.

- Des séquences d'anticorps modifiées pour faciliter la fabrication et les études cliniques. La capacité des anticorps modifiés à se lier à la cible n’a pas été altérée par l’optimisation.

- Publication des profils de liaison non affectés du cocktail d’anticorps TATX-03 optimisé, qui devraient augmenter la pertinence clinique.

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ : IPA) (Bourse de croissance TSX : IPA) a annoncé aujourd’hui d'autres résultats de son étude d'efficacité in vivo sur des hamsters portant sur la thérapie TATX-03a PolyTope™, un cocktail composé de quatre anticorps monoclonaux en cours de développement pour la prévention et le traitement potentiels du SRAS-CoV-2, qui démontrent une réduction de la gravité de l'inflammation en cas de bronchite ou de trachéite. La Société a annoncé en même temps les résultats d'optimisation des composants du cocktail TATX-03, conçus pour améliorer la pertinence clinique de sa thérapie PolyTope.

Données histopathologiques de l’étude d'efficacité chez des hamsters auxquels on a administré le SRAS-CoV-2 :

Le critère d'évaluation principal analysé dans l’étude préclinique précédemment annoncée le 19 février 2021 a mesuré la charge virale comme indicateur principal de l’efficacité thérapeutique. Les analyses histopathologiques récemment terminées de tissus récoltés dans cette même étude démontrent qu’un traitement prophylactique et thérapeutique utilisant le TATX-03a, sur des animaux auxquels on a administré le SRAS-CoV-2, a également permis de réduire la gravité de l’inflammation dans les principaux tissus des voies respiratoires conductrices par rapport aux animaux témoins de l’étude. Par ailleurs, seulement une légère inflammation de la trachée a été observée chez les animaux traités par TATX-03a post-exposition.

« Il est très encourageant que, en plus de satisfaire le critère d’évaluation de l'étude analysant l’impact de notre thérapie sur la charge virale, le traitement par TATX-03a a également permis de réduire la gravité de la bronchite ou de la trachéite », a déclaré la Dre Ilse Roodink, directrice du programme mondial d'IPA pour la recherche sur la COVID. « Ces observations indiquent que les données publiées précédemment sur une réduction des titres viraux aptes à la réplication, suite à un traitement par TATX-03, se traduisent également par une diminution de la gravité de la maladie sur le modèle hamster auquel on a administré le SRAS-CoV-2, renforçant le potentiel de notre thérapie PolyTope pour la prévention et le traitement de la COVID. »

Une optimisation moléculaire légère de deux composants du cocktail visant à favoriser une réussite clinique potentielle :

En parallèle à l’évaluation de l’efficacité in vivo, la Société a analysé les profils d’aptitude au développement des composants individuels du TATX-03. Sur la base de cette évaluation, la Société a appliqué une optimisation moléculaire légère à des anticorps sélectionnés dans le but de minimiser les vices cachés dans la fabrication et de favoriser la réussite clinique potentielle de sa thérapie PolyTope SARS-CoV-2. L’optimisation était axée sur la suppression des sites dans le fragment de liaison à l'antigène qui sont susceptibles de ne pas être entièrement traités durant le développement de produits cliniques, et qui pouvaient potentiellement réduire les rendements de la fabrication clinique. L’optimisation a également porté sur le remplacement des résidus des lignées germinales, un processus visant à réduire les risques d'immunogénicité. Le criblage de la réactivité effectué par la Société a confirmé que les profils de liaison des anticorps modifiés n’ont pas été affectés durant l’optimisation du produit. La Société s’attend à ce que ces efforts d’optimisation exercent un impact positif sur la pertinence clinique du TATX-03. La génération de pools stables de molécules phares optimisées pour approvisionner les études de toxicologie/toxicocinétiques et pour générer une banque de cellules conforme aux bonnes pratiques de fabrication est en cours chez ChemPartner Biologics (Shanghai) Co., Ltd.

Simultanément à l’optimisation moléculaire décrite dans les présentes, la Société continue de prévoir le dépôt d’une demande de nouveau médicament de recherche pour le TATX-03 en vue de poursuivre les études cliniques sur les humains évaluant le potentiel du cocktail à protéger et/ou traiter les patients atteints de la COVID-19.

