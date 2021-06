ImmunoPrecise Antibodies : Des données précliniques du portefeuille de candidats-médicaments d'ImmunoPrecise seront présentées pendant l'événement de partenariat BIO International

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ : IPA) (Bourse de croissance TSX : IPA) a annoncé aujourd’hui que les résultats de caractérisations in vitro portant sur le TATX-21, un nouvel anticorps potentiel, premier de sa catégorie, pour l’athérosclérose cardiovasculaire (ACV), seront présentés lors de rencontres de partenariat à la convention BIO International 2021, qui a lieu du 14 au 18 juin 2021.

Les données présentées concernent des anticorps expérimentaux connus sous le nom de TATX-21, un groupe diversifié d’anticorps (inter-)réactifs à des objectifs paralogues humains et murins non révélés. Les anticorps, isolés grâce à la technologie unique B cell SelectTM d’IPA, ont été découverts en utilisant des lymphocytes B de lapin comme source de nouveaux anticorps, une cellule hôte utilisée par ImmunoPrecise dans l’objectif de maximiser la diversité et la fonction des principaux candidats résultants. On a fait progresser l’ensemble des principaux candidats, composé de 25 anticorps à séquence unique, en poursuivant les tests afin de déterminer leur potentiel à prévenir l'absorption de lipides de basse densité (LDL), des tests fonctionnels visant à mettre en lumière le potentiel des anticorps à prévenir et à traiter l’athérosclérose cardiovasculaire (ACV).

La Société a fait remarquer qu’elle procédait à une sélection parmi l’ensemble des principaux candidats pour leur capacité à bloquer l’interaction de la cible en question avec les LDL, mais également pour leur capacité à stimuler la cible, activant ainsi potentiellement une cascade de signalisation en aval qui pourrait, d’après la littérature publiée, offrir une approche thérapeutique novatrice pour la rétinopathie diabétique.

« Ces données, qui seront présentées lors des rencontres de partenariat BIO Digital d’IPA, améliorent notre compréhension de ces anticorps novateurs et de leurs mécanismes d'action, et éclairent notre réflexion au sujet des possibilités du programme à traiter deux indications très différentes mais graves », a déclaré Jennifer L Bath, Ph.D., DG et présidente d’ImmunoPrecise Antibodies. « C’est une année passionnante pour notre portefeuille interne de produits thérapeutiques, alors que les résultats de plusieurs programmes de recherche et développement continuent d’avancer. »

À propos de B cell Select™

La plateforme B cell Select™ d’IPA permet l'interrogation d’une plus grande diversité d’un répertoire d'anticorps. En interrogeant des lymphocytes B isolés, IPA peut analyser des répertoires complets d’organismes avec un minimum de manipulation. Cette plateforme propriétaire est indépendante des espèces, ce qui permet la production d'anticorps à partir d’échantillons, chose impossible en utilisant d’autres méthodes. B cell Select a le potentiel de développer des anticorps à partir de n’importe quelle espèce (y compris l'homme), mais aussi à partir de n’importe quel tissu. Alors que la plateforme explore la totalité du répertoire d’anticorps, elle donne l’occasion de développer des anticorps pour toute chose qui est possible dans le répertoire immunitaire d’un animal, y compris toute classe de protéines, toute cible thérapeutique complexe, toute modification post-traductionnelle et toute petite molécule.

La plateforme B cell Select permet d’interroger jusqu’à dix millions de cellules sanguines pour générer des anticorps monoclonaux natifs à partir d’animaux immunisés qui ciblent spécifiquement un antigène. Le processus de B cell Select intervient à un stade précoce du processus de développement d’anticorps, permettant la sélection rapide des meilleurs candidats, ce qui, selon IPA, augmente considérablement le taux de réussite de la découverte d'anticorps. La plateforme exploite par ailleurs la capacité du système immunitaire à provoquer l’appariement naturel des anticorps produits par des lymphocytes B sélectionnés.

À propos d’ImmunoPrecise Antibodies

ImmunoPrecise est le fournisseur d’une plateforme technologique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories de maladies cibles. La Société entend transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps multifournisseurs en proposant une gamme complète de services adaptés afin d’optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture épitopique, dans le but de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que “potentiel”, “prévoit”, “s’attend à” ou “ne s’attend pas à”, “devrait”, “estime”, “envisage”, “anticipe” ou “n’anticipe pas”, ou “pense que”, ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par l’affirmation que certains événements, actions ou résultats “pourraient”, “devraient” ou “peuvent” se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant le potentiel du TATX-21 d'IPA à traiter l’ACV, y compris son potentiel à prévenir l'absorption de lipides de basse densité et l’accumulation subséquente de plaques liées à l’ACV, le potentiel du TATX-21 d'IPA à traiter la rétinopathie diabétique, le potentiel de notre plateforme B cell Select™, les objectifs de la Société pour sa plateforme de découverte d'anticorps, ainsi que l’issue de toute discussion de partenariat potentielle par rapport au TATX-21 ou n’importe quel autre produit ou technologie de la Société. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans les présentes, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats, la performance et les accomplissements réels indiqués aux présentes et les résultats, la performance et les accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter : la Société pourrait ne pas réussir à développer le TATX-21 pour traiter l’ACV ou la rétinopathie diabétique ou pourrait ne pas réussir à développer des anticorps en utilisant sa plateforme B cell Select™ ou ses autres technologies de découverte d'anticorps à chaque fois grâce à l’achèvement fructueux et en temps opportun des essais précliniques, études et essais cliniques ; la Société est susceptible de ne pas recevoir toutes les autorisations réglementaires pour commencer puis poursuivre les essais cliniques du TATX-21 ou de ses autres produits ; la Société est susceptible de ne pas réussir à établir de partenariat ou à commercialiser le TATX-21 ou ses autres produits ; et la portée et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société pour le TATX-21, ainsi que les risques mentionnés dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 16 novembre 2020 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et dans le formulaire 40-F de la Société daté du 28 décembre 2020 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d’évoluer après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte une responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

