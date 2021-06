ImmunoPrecise Antibodies : annonce la nomination du Dr Ilse Roodink au poste de responsable scientifique et la démission du Dr Yasmina Abdiche

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA), un chef de file de la découverte et du développement d'agents thérapeutiques à service complet, annonce aujourd'hui que le Dr Yasmina Abdiche, responsable scientifique, démissionnera à compter du 1er juillet 2021, afin de poursuivre d'autres opportunités de carrière, et que le conseil d'administration a nommé Dr Ilse Roodink pour lui succéder au poste de responsable scientifique.

Depuis 2019, Dr Ilse Roodink occupe le poste de présidente du comité consultatif scientifique de Talem Therapeutics et a joué un rôle clé dans la direction du programme de cocktails d'anticorps Polytope™ contre le SARS-CoV-2 d'IPA, en qualité de chef de projet mondial COVID-19 de la Société. À son poste actuel de directrice scientifique, elle a supervisé l'exécution et la gestion du projet de recherche contractuelle depuis le site néerlandais de la Société à Oss. Dr Roodink contribue activement à l'intégration de technologies innovantes soutenant la découverte, la caractérisation et l'ingénierie d'anticorps.

Avant d'intégrer IPA, Dr Roodink a travaillé chez ModiQuest Research, qui a été acquis par la Société en 2018. Dr Roodink est diplômée d'un PhD de l'université de Radboud, à Nimègue, et a poursuivi ses études postdoctorales en tant que chercheur développant une plateforme in vitro visant à isoler des anticorps à domaine unique reconnaissant spécifiquement les cibles tumorales natives, des domaines scientifiques dans lesquels elle a réalisé d'importantes contributions sous la forme de recherches et de publications soumises à examen collégial.

Dr Jennifer Bath, PDG d'IPA, déclare: "Au nom de toute l'équipe d'IPA, nous félicitons Dr Roodink pour sa nomination en tant que responsable scientifique. Son expertise, son dynamisme et son leadership ont contribué à bien des égards au succès d'IPA en termes de services CRO et de développement du portefeuille de projets internes de la Société, y compris ses programmes COVID."

"Je tiens à remercier Dr Abdiche pour le rôle qu'elle a joué dans notre évolution et lui adresse tous mes vœux de réussite pour ses futures entreprises", conclut Dr Bath.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est le fournisseur d’une plateforme technologique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre toutes les catégories de maladies cibles. La Société entend transformer le modèle conventionnel de développement de produits multifournisseurs en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit basées sur des données, en intégrant les avantages de divers portefeuilles d'anticorps à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la Société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique avec de multiples formats, valences et tailles, et de découvrir des anticorps contre des épitopes multiples/rares. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com ou contacter solutions@immunoprecise.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210602006149/fr/