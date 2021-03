ImmunoPrecise Antibodies : annonce sa participation à la Conférence mondiale des sciences de la vie organisée par H.C. Wainwright les 9 et 10 mars 2021 (conférence virtuelle)

La direction fera le point sur les nouveaux variants du SRAS-CoV-2 qui suscitent de l'inquiétude (Royaume-Uni, Afrique du Sud et Brésil)

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA), chef de file dans la gamme complète de services pour la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle interviendra lors de la Conférence mondiale des sciences de la vie organisée par H.C. Wainwright qui se tiendra virtuellement les 9 et 10 mars 2021.

Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, donnera un aperçu des activités de la Société lors de son intervention en direct et sera disponible pour participer à des entretiens individuels avec des investisseurs inscrits à la conférence.

Si vous êtes investisseur institutionnel et que vous souhaitez assister à l'intervention de la Société, veuillez cliquer sur le lien suivant (https://hcwevents.com/globalconference/) pour vous inscrire à la conférence. Une fois votre inscription confirmée, vous serez invité à vous connecter au site web de la conférence pour demander un entretien individuel avec la Société.

Évènement : Conférence mondiale des sciences de la vie organisée par H.C. Wainwright (Conférence virtuelle)

Date : 9 et 10 mars 2021

Jour et heure de l'intervention : L'intervention pré-enregistrée sera disponible sur demande à partir du 9 mars à 7 h 00 (HNE).

H.C. Wainwright est une banque offrant une gamme complète de services d'investissement, dédiée à la fourniture de services de financement des entreprises, de conseil stratégique et de services associés pour les entreprises publiques et privées dans de nombreux secteurs et régions. H.C. Wainwright & Co. fournit également des services de recherche, de vente et de négociation aux investisseurs institutionnels. Selon Sagient Research Systems, l'équipe de H.C. Wainwright est classée en tête de liste des agents de placement en matière d'OPVC (offre publique de vente confidentielle), PD (placement direct inscrit) et PPA (placement privé d'actions) exécutés par cumul depuis 1998.

À propos de la plateforme PolyTope d'IPA.

Les thérapies monoclonales PolyTope SARS-CoV-2 d'IPA sont conçues pour protéger contre les mutation d'échappement en mettant l'accent sur l'efficacité pour chaque patient, variante et souche du SARS-CoV-2. Elles sont mises au point dans le but d'assurer une efficacité durable face à un virus en évolution, en combinant des anticorps synergiques, fortement caractérisés et potentiellement neutralisants, présentant une couverture épitopique très étendue.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit, fondées sur des données, qui intègrent les avantages de divers répertoires immunitaires à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la Société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique, différents formats d'anticorps, de valences et de tailles, et découvrir des anticorps contre des épitopes multiples ou rares. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

