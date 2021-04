ImmunoPrecise Antibodies : lance le programme d'anticorps candidat TATX-112 pour le traitement du cancer et de la maladie d'Alzheimer

Traitement potentiel de la maladie de Parkinson et d'autres affections neurodégénératives

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA) un chef de file de la découverte et du développement d'agents thérapeutiques à service complet, annonce aujourd'hui que sa filiale Talem Therapeutics LLC ("Talem") a progressé dans le développement d'un groupe candidat d'anticorps thérapeutiques novateurs, collectivement appelés TATX-112, contre une cible non encore précisée. La prochaine phase consistera en la caractérisation formelle d'un principal candidat.

Il a été clairement établi que certains gènes, une fois mutés ou exprimés dans différents tissus et organes, pourraient jouer un rôle dans plus d'une maladie.

Oncologie

La cible est un récepteur de protéine surexprimé dans divers cancers mortels. Pour les tumeurs solides, la stimulation de la cible par son ligand débouche sur l'activation de voies de signalisation intracellulaires qui augmentent la croissance des cellules cancéreuses, leur survie, invasivité et comportement métastatique, et qui freinent la sensibilité chimiothérapeutique des cellules tumorales. Dès lors, l'interférence avec la signalisation de la cible est considérée comme une approche prometteuse pour induire la suppression tumorale, ou pour interrompre la croissance des cellules tumorales. Étant donné que les thérapies actuelles centrées sur l'inhibition de la signalisation intracellulaire de la cible comprennent avant tout des inhibiteurs à petites molécules sélectifs non ciblés, elles peuvent courir le risque de provoquer des effets indésirables pour le patient en bloquant la fonction des protéines réceptrices concernées, qui sont plus largement exprimées dans le corps humain. Talem a pour cela développé les anticorps TATX-112 dans le but de bloquer spécifiquement l'interaction entre la cible et son ligand, par exemple en interférant fonctionnellement avec la biologie de la cible, ce qui devrait nettement améliorer la spécificité de la thérapie tumorale grâce à ses niveaux d'expression tumorale relativement plus élevés, comparé aux tissus normaux. Cette spécificité accrue devrait augmenter la fenêtre thérapeutique en réduisant le risque d'effets secondaires et avoir un impact positif sur l'efficacité thérapeutique. En outre, le profil d'expression de la cible fait de cette protéine membranaire un candidat prometteur pour les thérapies à base de conjugués anticorps-médicament.

Maladies neurodégénératives

En plus de son rôle en oncologie, la cible joue un rôle vital dans le système nerveux en améliorant le développement, la survie, la protection et la fonction des neurones. Les maladies d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives sont associées à une réduction des niveaux d'expression de la cible et à une altération de la signalisation des récepteurs. Stimuler la signalisation intracellulaire de la cible à l'aide d'anticorps agonistiques est une approche thérapeutique intéressante pour freiner la progression de la maladie, avec un profil d'innocuité qui devrait être supérieur à celui de petites cellules moins sélectives. Une telle stratégie thérapeutique nécessite de traverser la barrière hémato-encéphalique, notamment avec un format d'anticorps bi- ou multi-spécifiques, comprenant un fragment d'anticorps induisant le contournement de la barrière hémato-encéphalique au moment de la liaison.

Portefeuille de projets de Talem

Comme les différentes options d'applications cliniques pour les anticorps TATX-112 nécessitent un ensemble fonctionnellement diversifié de principaux candidats et une certaine flexibilité du format d'anticorps, Talem a fait appel aux plateformes B cell Select™ et DeepDisplay™ de découverte d'anticorps par enrichissement de la cible détenues par IPA. Après la sélection des deux cellules B réactives à la cible dans des scFv de poulet et d'humain immunisés au sein des bibliothèques de phages d'IPA, 50 anticorps à séquençage unique revêtant un intérêt particulier ont été retenus en vue d'une caractérisation et d'un développement clinique (à indication spécifique) approfondis.

En plus du TATX-112, Talem poursuit ses efforts de développement pour ses autres produits potentiels en s'appuyant sur son portefeuille de programmes d'anticorps thérapeutiques hautement différentiés pour le traitement potentiel de diverses pathologies, comme les maladies cardiaques, inflammatoires, infectieuses et le cancer. Le programme de développement le plus avancé de la Société, TATX-03 ("anti-SARS PolyTope"), est un cocktail d'anticorps entièrement humains synergiques contenant des anticorps potentiellement neutralisants contre les épitopes non-chevauchants du SARS-CoV-2.

"Il est primordial de développer un panel diversifié d'anticorps anticible durant la phase de découverte afin de réussir une campagne thérapeutique, plus particulièrement pour les programmes visant à générer des anticorps avec des modes d'action variés", déclare la Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise. "En nous appuyant sur nos technologies éprouvées de découverte d'anticorps par enrichissement de la cible, B cell Select™ et DeepDisplay™, nous avons découvert un ensemble au séquençage très diversifié d'anticorps anticible, qui permet la sélection adaptée des principaux candidats en vue d'un développement plus avancé, augmentant ainsi les chances de réussite d'application clinique."

À propos de B cell Select™

La plateforme B cell Select™ d'IPA permet une interrogation plus diversifiée dans un répertoire d'anticorps. En interrogeant des cellules B isolées, IPA analyse des répertoires d'organismes complets, avec une manipulation minime. Cette plateforme propriétaire fonctionne indépendamment des espèces, permettant ainsi une génération d'anticorps échantillonnaires, impossible avec d'autres méthodes. B cell Select™ a le potentiel de développer des anticorps à partir de n'importe quelle espèce (y compris l'humain) et n'importe quel tissu. En explorant l'intégralité du répertoire d'anticorps, la plateforme est en mesure de développer une infinité de possibles dans le répertoire immunitaire d'un animal (classes de protéines, cibles thérapeutiques complexes, modifications post-translationnelles, et petites molécules).

La plateforme B cell Select™ permet d'interroger 10 millions de cellules sanguines afin de générer des anticorps monoclonaux natifs à partir d'animaux immunisés et qui ciblent un antigène spécifique. L'interrogation B cell Select™ intervient tôt dans le processus de développement des anticorps, ce qui permet de sélectionner rapidement les meilleurs candidats, et donc d'augmenter radicalement le taux de réussite de la découverte d'anticorps. La plateforme tire également parti de la puissance du système immunitaire pour générer un couplage naturel des anticorps produits par les cellules B sélectionnées.

À propos de DeepDisplay™

DeepDisplay™ d'IPA est méthode d'exposition sur phage basée sur la construction de bibliothèques immunitaires personnalisées à partir de multiples espèces, y compris les animaux transgéniques, ou sur la sélection de fragments d'anticorps recombinants spécifiques à un antigène à partir de nos bibliothèques propriétaires de phages humains et de lamas. Nos bibliothèques ont été élaborées à partir de répertoires patients humains naïfs (scFv), et à partir de répertoires de lamas naïfs (VHH). Les bibliothèques immunitaires personnalisées sont préparées à partir du sang, de la rate, des ganglions lymphatiques, et de la moelle osseuse d'animaux ou d'humains immunisés et regroupent l'intégralité du répertoire immunitaire en vue du criblage, de la conservation et de l'identification d'anticorps uniques aux caractéristiques pré-spécifiées.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit, fondées sur des données, qui intègrent les avantages de divers répertoires immunitaires à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la Société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique, des anticorps de formats, valences et tailles variés, et des découvrir des anticorps via des épitopes multiples ou rares. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des législations américaine et canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "prévoit", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou leurs variants, ou par l'affirmation que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produisent ou seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives au potentiel d'utilisation du TATX-112 d'IPA en oncologie ou avec des maladies neurodégénératives (y compris le potentiel d'augmenter la fenêtre thérapeutique en réduisant les risques d'effets indésirables et en accroissant l'efficacité contre les tumeurs et en fournissant un profil d'innocuité plus élevé que celui de petites molécules moins sélectives), le potentiel du TATX-03 à être utilisé contre le SARS-CoV-2 et le potentiel de nos plateformes B cell Select™ et DeepDisplay™. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de rendre les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent document matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter, le fait que TATX-112 et TATX-03 n'ont pas encore été testés chez l'homme et le fait que la Société pourrait ne pas réussir à développer ces cocktails d'anticorps ou d'autres développés à l'aide de ses plateformes B cell Select™ et DeepDisplay™ grâce à la réalisation concluante et dans les délais des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou pourrait ne pas recevoir toutes les autorisations réglementaires pour commencer et poursuivre les essais cliniques de ses produits, et réussir à conclure un partenariat ou à commercialiser ses produits liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société pour ses anticorps, ainsi que les risques évoqués dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 16 novembre 2020 (disponible sur le profil de la Société sur le site www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la Société daté du 28 décembre 2020 (disponible sur le profil de la Société sur le site www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révélaient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les lecteurs ne doivent donc pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige. Ni la TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210409005406/fr/