ImmunoPrecise Antibodies : nomme Dr Dion Neame à son comité stratégique consultatif

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA), un chef de file de la découverte et du développement d'agents thérapeutiques à service complet, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Dion Neame à son comité stratégique consultatif (CSC). Dr Neame intègre le CSC alors que la société continue de concentrer ses efforts sur l'élaboration de partenariats essentiels et sur le renforcement de sa part de marché en croissance rapide. Il jouera un rôle crucial dans l'agenda stratégique et scientifique des partenariats et dans la communication avec les parties prenantes.

Dr Neame est un spécialiste de la médecine clinique et de la vaccination, et plus particulièrement des stratégies médicales pour des indications variées et des produits en phase précoce de développement, mais aussi de l'engagement avec les parties prenantes médicales et scientifiques externes.

Avec plus de 15 années d'expérience dans de grandes entreprises pharmaceutiques, Dr Neame a occupé de prestigieux postes de leadership, notamment celui d'expert médical pour l'Amérique du Nord et de responsable médical national au Canada. Il jouit en outre d'une expérience approfondie en tant que professionnel de santé, acquise notamment en médecine pédiatrique dans des hôpitaux de renom, comme le McMaster Children’s Hospital, ou au poste de chef de pédiatrie du Joseph Brant Hospital dans l'Ontario, Canada.

"L'arrivée de Dr Neame au sein de notre CSC sera cruciale pour aider IPA à atteindre sa prochaine phase de croissance et d'exécution stratégique", déclare Dr Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise. "Son expertise scientifique en recherche translationnelle, en gouvernance médicale et en normes de conformité, ainsi que ses connaissances approfondies de l'engagement avec les parties prenantes, joueront un rôle important dans l'exécution de nos plans stratégiques. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur l'expérience inégalée du Dr Neame - aussi bien d'un point de vue commerciale que scientifique - à ce moment charnière pour IPA."

Récipiendaire de l'Innovative Medicines Respected Partner Award en 2020, Dr Neame exerce également comme pédiatre et a occupé le poste de professeur adjoint du service de pédiatrie de l'Université McMaster (Hamilton, Ontario) pendant plus de 20 ans. Durant toute sa carrière, Dr Neame a contribué à de nombreux programmes de recherche vaccinale et a été une figure de proue de l'élaboration des politiques médicales, scientifiques et sanitaires pour 16 nouveaux programmes de vaccination dans diverses provinces et territoires du Canada.

"Je me réjouis à l'idée de rejoindre le comité stratégique consultatif d'ImmunoPrecise", déclare Dr Neame. "Nous traversons des temps incertains et le besoin pour des anticorps thérapeutiques novateurs à large couverture épitopique n'a jamais été aussi pressant afin de compléter les vaccins contre la COVID-19 et de contrôler les variants préoccupants du SARS-CoV-2. IPA est une organisation de recherche contractuelle de premier rang, qui possède un grand nombre de technologies de pointe en matière d'anticorps. Les approches personnalisées de la Société permettent d'explorer de multiples chemins en vue de fournir des découvertes adaptables répondant à des microorganismes infectieux élusifs, comme en témoignent ses travaux ciblant le SARS-CoV-2.”

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit, fondées sur les données, qui intègrent les avantages de divers répertoires immunitaires à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la Société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique, des anticorps de formats, valences et tailles variés, et de découvrir des anticorps via des épitopes multiples ou rares. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210525005866/fr/