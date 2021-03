ImmunoPrecise Antibodies : publie ses résultats financiers et les principaux éléments de son activité récente pour le troisième trimestre de l'exercice 2021

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ : IPA) (TSX VENTURE : IPA), un leader dans la recherche et le développement d'anticorps thérapeutiques proposant une gamme complète de services, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2021 clôturé le 31 janvier 2020.

Principaux résultats financiers du T3 de l'exercice 2021 :

Augmentation de 32 % des revenus pour les neuf mois clos au 31 janvier 2021, à 13 035 522 $.

EBITDA ajusté record de 2 564 257 $ pour les neuf mois clos au 31 janvier 2021 , soit une augmentation significative par rapport aux 18 356 $ pour les neuf mois clos au 31 janvier 2020.

, soit une augmentation significative par rapport aux 18 356 $ pour les neuf mois clos au 31 janvier 2020. Clôture d'un placement par prise ferme d'actions ordinaires à hauteur de 21,7 millions USD.

Clôture de l'option pour l'attribution excédentaire associée au financement par prise ferme réalisé précédemment pour un montant de 3,3 millions USD.

Le Dr Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, a déclaré : " Nous nous réjouissons d'entrer dans cette nouvelle phase du cycle de développement de l'entreprise. Après notre introduction réussie à la bourse du Nasdaq, nous demeurons bien capitalisés pour atteindre nos objectifs et étendre notre position de partenaire unique de choix, moteur de découverte d'anticorps pour nos partenaires. Les derniers partenariats établis avec Genmab et Litevax mettent en évidence la pile technologique d'ImmunoPrecise en tant que plateforme de découverte de produits biologiques. Par ailleurs, par le biais de notre plateforme Talem Therapeutics, nous ouvrons de vastes perspectives pour atteindre notre objectif de création de valeur pour les actionnaires en monétisant le moteur de découverte de notre plateforme technologique."

Résultats financiers

Revenus : la Société a continué à mettre l'accent sur la valeur des programmes de découverte technologiquement avancés utilisant divers répertoires d'animaux et de multiples technologies offrant des avantages uniques, tout en acceptant un plus grand volume de contrats en général. Par conséquent, les revenus ont atteint 4 516 000 $ pour les trois mois clos au 31 janvier 2021, contre 4 034 440 $ en 2020, soit une augmentation de 12 %, et les revenus générés au cours des neuf mois clos au 31 janvier 2021 ont atteint 13 035 522 $, contre 9 912 904 $ en 2020, soit une augmentation de 32 % des revenus pour la période. Au cours des trois mois clos au 31 janvier 2021, la Société a vendu un anticorps thérapeutique développé en interne pour 1 188 762 $.

Bénéfice brut : la marge brute de la société pour les trois mois clos au 31 janvier 2021 était de 3 562 153 $ (79 % de marge brute), contre 2 223 669 $ (55 % de marge brute) en 2020. Pour les neuf mois clôturés le 31 janvier 2021, le bénéfice brut était de 8 761 148 $ (67 % de marge bénéficiaire brute), contre 6 090 090 $ (61 % de marge bénéficiaire brute) en 2020. Cette hausse du bénéfice brut provient, en partie, de la vente d'un actif d'anticorps thérapeutique développé en interne, qui était comptabilisé en tant que recherche et développement lors des périodes précédentes, et de l'élimination du coût des ventes interentreprises à partir du premier semestre de l'exercice 2021. En excluant ces transactions ponctuelles, les marges bénéficiaires brutes auraient été respectivement de 68 % et 55 % pour les périodes de trois mois clôturées au 31 janvier , 2021 et 2020. Pour les périodes de neuf mois, les marges bénéficiaires brutes auraient été de 64 % et 61 % hors transactions ponctuelles, ce qui correspond aux attentes de la direction.

Recherche et développement : la Société a intensifié son engagement dans les initiatives de recherche et de développement destinées à introduire de nouvelles capacités technologiques, tant par le développement interne qu'au travers de partenariats. La Société a également entrepris des projets de recherche et de développement liés à la COVID-19 et a bénéficié d'aides et de subventions gouvernementales pour soutenir ces efforts. Au cours des neuf mois clos au 31 janvier 2021, les investissements en recherche et développement de la Société se sont élevés à 1 358 529 $. La Société a comptabilisé 2 276 239 $ en revenus de bourses et subventions jusqu'au 31 janvier 2021.

Mesures non-IFRS. *L'EBITDA ajusté pour les trois mois clôturés au 31 janvier 2021 était de 836 382 $, contre 717 716 $ pour les trois mois clôturés au 31 janvier 2020. Cette augmentation est liée à l'augmentation du bénéfice brut compensée par les coûts associés à l'inscription de la Société au Nasdaq. L'EBITDA ajusté pour les neuf mois clôturés le 31 janvier 2021 s'élève à 2 564 257 $, soit une hausse significative par rapport aux 18 356 $ pour les neuf mois clôturés le 31 janvier 2020. Cette augmentation résulte de la hausse du chiffre d'affaires, de l'augmentation de la marge brute et des revenus de bourses et de subventions par rapport à la période précédente, compensée par les coûts liés au Nasdaq.

Trésorerie. Au 31 janvier 2021, la société disposait d'une trésorerie de 15 720 057 $, contre 2 605 706 $ au 30 avril 2020, en raison de la levée de bons de souscription et de l'exercice d'options sur actions. Les prévisions de la Société indiquent que les liquidités disponibles permettront de soutenir ses activités actuelles, de supporter ses coûts d'inscription au Nasdaq et de faire face à ses obligations au moins jusqu'en 2022.

À propos de la plateforme PolyTope d'IPA.

Les thérapies monoclonales PolyTope SARS-CoV-2 d'IPA sont conçues pour protéger contre les mutations d'échappement en mettant l'accent sur l'efficacité pour chaque patient, variante et souche du SARS-CoV-2. Elles sont mises au point dans le but d'assurer une efficacité durable face à un virus en évolution, en combinant des anticorps synergiques, fortement caractérisés et potentiellement neutralisants, présentant une couverture épitopique très étendue.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

IPA est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant à ses partenaires des technologies innovantes et à haut débit, fondées sur des données, qui intègrent les avantages de divers répertoires immunitaires à la gamme de technologies de découverte d'anticorps thérapeutiques de la Société, afin d'exploiter des anticorps à large couverture épitopique, différents formats d'anticorps, de valences et de tailles, et découvrir des anticorps contre des épitopes multiples ou rares. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation américaine et canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", "potentiel", "objectif" ou des variantes de ces termes et phrases ou mentionnent que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produisent ou seront atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les convictions de la société quant à la possibilité que ses anticorps soient développés ou approuvés pour traiter la COVID-19 (ou le SRAS-CoV-2) ou de finaliser toute transaction concernant ces anticorps ou d'autres anticorps développés par la société ou ses filiales, y compris Talem. Les informations prospectives contenues dans le présent document ont été fournies par la Société sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels mentionnés dans le présent document diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison de plusieurs facteurs et risques, y compris, sans s'y limiter, la capacité de la société à développer ses anticorps en menant à bien et en temps voulu des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ainsi que les risques évoqués dans la notice annuelle de la société datée du 16 novembre 2020 (qui peut être consultée sur le profil de la société à l'adresse www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la société daté du 28 décembre 2020 (qui peut être consulté sur le profil de la société à l'adresse www.sec.gov). Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les lecteurs ne doivent donc pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont formulées à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. La société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE ImmunoPrecise Antibodies

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210318005894/fr/