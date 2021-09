ImmunoPrecise Antibodies : publie ses états financiers et les faits saillants pour le premier trimestre de l'exercice 2022

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (Bourse de croissance TSX: IPA), un leader dans la recherche et le développement d'anticorps thérapeutiques proposant une gamme complète de services, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2022, clos au 31 juillet 2021.

Résumé financier du premier trimestre de l'exercice 2022*

Revenus de 4,6 millions de dollars, soit une hausse de 22%

Les coûts de R&D sont passés à 1,1 million de dollars contre 309 213 dollars en 2021

La Société a enregistré une perte nette de 3,2 millions de dollars durant le trimestre

Perte d'EBITDA ajusté** de 1,3 million de dollars

Au 31 juillet 2021, la Société détenait 40,7 millions de dollars d'encaisse

*Exprimés en dollar canadien, sauf indication contraire.

**Pour des informations complémentaires sur l'EBITDA ajusté (une mesure non IFRS), veuillez consulter la section intitulée Déclarations prospectives ci-dessous.

Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, déclare: "Ce trimestre marque une véritable avancée pour les grandes initiatives stratégiques d'IPA visant à soutenir une vision partagée par le conseil d'administration et l'équipe de direction: des objectifs audacieux et sans compromis, reposant sur des investissements permettant d'atteindre de nouveaux sommets dans notre recherche contractuelle, avec des actifs thérapeutiques détenus en interne et de nouveaux services de recherche et de fabrication. Durant les précédents trimestres, nos sites opérationnels se sont concentrés sur le développement de services complémentaires, qui génèrent tous aujourd'hui de nouveaux flux de revenus. Sous la supervision d'Ilse Roodink, notre responsable scientifique récemment nommée, ce trimestre a connu des investissements sans précédent, menant du développement préclinique d'actifs en phase avancée à la fabrication clinique (PolytopeTM) et la validation fonctionnelle, ainsi qu'un tremplin au niveau de la découverte en phase précoce. Notre engouement pour ces programmes est palpable, mais n'occulte pas pour autant notre engagement renouvelé à l'égard de la recherche contractuelle de la Société, à l'heure où nous franchissons de nombreux caps, comme notre récent partenariat commercial avec Eurofins Discovery et nos efforts continus pour permettre l'accès à de nouvelles opportunités, comme le crédit d'impôt recherche (CIR) en France. Cet exercice démarre avec dynamisme, et nous continuerons d'exécuter nos stratégies de croissance et de nous concentrer sur des initiatives d'investissements R&D, de ventes offensives et de partenariats, et d'acquisitions potentielles."

Résultats d'exploitation récents et pour l'exercice 2021

Nomination de la Dre Ilse Roodink au poste responsable scientifique et du Dr Dion Neame au conseil consultatif stratégique.

Résultats précliniques in vivo démontrés pour la thérapie TATX-03 PolyTope™, un cocktail de quatre anticorps monoclonaux développé pour la prévention et le traitement potentiels du SRAS-CoV-2. L'étude préclinique a démontré une puissante activité neutralisante de pseudovirus contre le variant Delta (B.1.617.2) du SRAS-CoV-2.

démontrés pour la thérapie TATX-03 PolyTope™, un cocktail de quatre anticorps monoclonaux développé pour la prévention et le traitement potentiels du SRAS-CoV-2. L'étude préclinique a démontré une puissante activité neutralisante de pseudovirus contre le variant Delta (B.1.617.2) du SRAS-CoV-2. Les données précliniques d'histopathologie du programme TATX-03a Polytope™ confirment que le traitement a réduit substantiellement la gravité de la bronchite et de la trachéite dans des études précliniques.

Études d'efficacité précliniques terminées pour le cocktail à quatre anticorps récemment optimisé (TATX-03b), montrant une solide efficacité et synergie thérapeutique in vivo pour le traitement et la protection contre l'infection au SRAS-CoV-2 Le cocktail optimisé à quatre anticorps (TATX-03b) d'IPA présente des niveaux élevés d'efficacité dans le traitement du SRAS-CoV-2 dans l'étude préclinique. Les données mises à jour sur la liaison mutationnelle démontrent une résistance in vitro continue contre les nouveaux variants préoccupants, y compris les variants californien et new-yorkais, récemment décrits.

pour le traitement et la protection contre l'infection au SRAS-CoV-2 Parution de "Cornering an Ever-Evolving Coronavirus: TATX-03, a Fully Human, Synergistic, Multi-Antibody Cocktail Targeting the SARS-CoV-2 Spike Protein with in vivo Efficacy" sur bioRxiv.

Efficacy" sur bioRxiv. Partenariat prolongé fournissant aux clients mondiaux d'Eurofins Discovery un accès élargi aux capacités de découverte d'anticorps d'ImmunoPrecise en s'appuyant sur un éventail complet de technologies de découverte d'anticorps in vivo et in vitro qui sont optimisées pour explorer en profondeur les répertoires d'anticorps.

et qui sont optimisées pour explorer en profondeur les répertoires d'anticorps. Présentation des résultats de caractérisations in vitro évaluant le TATX-21, un anticorps potentiel innovant pour l'athérosclérose cardiovasculaire dans le cadre des sessions de partenariat de la BIO International Convention 2021.

Résultats financiers

Revenus

La Société a généré des revenus de 4,6 millions de dollars durant les trois mois clos au 31 juillet 2021, contre 3,8 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 22% de son activité ORC centrale. La solide croissance des revenus organiques de l'activité ORC de la Société se poursuit en raison d'augmentations en volume et valeurs financières de contrats client, ainsi que de l'attention portée au développement et à l'expansion des services générant des revenus.

Recherche et développement

L'activité de R&D a augmenté pour atteindre 1,1 million de dollars contre 309 213 dollars en 2020, en raison d'importants travaux de R&D entrepris par la Société, la majorité étant attribuée au développement d'actifs thérapeutiques potentiels dans la filiale de la Société, Talem.

Perte nette

La Société a enregistré une perte nette de 3,2 millions de dollars durant les trois mois clos au 31 juillet 2021, contre une perte nette de 549 318 dollars pour les trois mois clos au 31 juillet 2020.

Activités de financement / ressources en liquidité et capital

Au 31 juillet 2021, la Société détenait une encaisse de 40,7 millions de dollars et un fonds de roulement de 40,2 millions de dollars.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée vers l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux à la recherche de découverte et de développement de nouveaux anticorps pour lutter contre une vaste gamme de cibles pathologiques. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une suite complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture épitopique, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou complexes. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des législations américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "planifie", "s'attend à" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "projette", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "pense", ou des variations de ces termes et expressions, ou indiquent que des mesures, événements ou résultats "peuvent", "pourraient" ou "seront" prises ou atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations relatives au potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope d'IPA, y compris le TATX-03, contre le SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus soit en tant que prophylactique (prévention) ou traitement, au potentiel du TATX-21 contre l'athérosclérose cardiovasculaire, et au potentiel de nos autres programmes et services. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans les présentes, la Société a fourni ces déclarations et informations en se basant sur certaines hypothèses que la direction estimait comme étant raisonnables au moment.

Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats, la performance et les accomplissements réels et ceux exprimés ou suggérés dans les informations prospectives. Les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, comme l'incapacité éventuelle de la Société à développer ses produits, y compris ses anticorps monoclonaux PolyTope, dont le TATX-03 et le TATX-21, ou d'autres vaccins ou agents thérapeutiques via l'exécution, dans les délais, d'essais précliniques, d'études et d'essais cliniques, ou son incapacité à obtenir toutes les approbations réglementaires pour commencer puis continuer les essais cliniques de ses produits, et sa capacité à collaborer ou mettre ses produits sur le marché, y compris ceux en rapport avec la COVID-19 et l'athérosclérose cardiovasculaire, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société sur ses produits, ainsi que les risques décrits dans le formulaire d'information annuel de la Société daté du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F de la Société daté du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si des hypothèses sous-jacentes des déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives du présent communiqué. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de publication et sont donc sujettes à modification après cette date. La Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, qui peuvent être formulées par nos soins ou en notre nom, sauf dans les cas requis par la loi.

**Mesure financière non IFRS

Le lecteur est informé que l'indicateur "EBITDA ajusté" est une mesure non reconnue en vertu des IFRS. L'EBITDA ajusté est défini comme le résultat d'exploitation avant intérêt, désactualisation, taxes, dépréciation, amortissement, rémunération en actions, profit/perte de change, et charges de dépréciation sur actifs. La direction estime que l'EBITDA ajusté est une mesure utile pour comparer des résultats d'exploitation entre différentes périodes. Le lecteur est informé que l'indicateur "EBITDA ajusté" n'est pas un outil alternatif aux mesures déterminées conformément aux IFRS et qu'il ne doit pas être interprété, de manière isolée, comme un indicateur de performance, de flux de trésorerie ou de rentabilité.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210909006228/fr/