ImmunoPrecise Antibodies : publie ses résultats financiers et les principaux éléments de son activité récente pour l'exercice 2021

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (Bourse de croissance TSX: IPA), un leader dans la recherche et le développement d'anticorps thérapeutiques proposant une gamme complète de services, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2021 clos au 30 avril 2021.

Résumé financier de l'exercice 2021*

Revenus de 17,9 millions $, soit une augmentation de 27% incluant la vente via Talem d'un anticorps thérapeutique développé en interne pour 1,2 million $, avec une hausse de 19% de l'activité ORC centrale

Les coûts de R&D sont passés à 2,0 millions $, contre 446 280 $ en 2020, en raison des importants travaux de recherche entrepris par la Société, y compris les projets de recherche liés à la COVID-19

La Société a enregistré une perte nette de 7,3 millions $ durant l'exercice clos au 30 avril 2021, comparé à 5,0 millions $ en 2020

EBITDA ajusté** de 2,3 millions $ comparé à 52 000 $ en 2020

Au 30 avril 2021, la Société détenait 41,8 millions $ en liquidités

*Exprimés en dollar canadien, sauf indication contraire.

**Pour des informations complémentaires sur l'EBITDA ajusté (une mesure non IFRS), veuillez consulter la section intitulée Déclarations prospectives ci-dessous.

Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, a déclaré: "Nous sommes satisfaits de la solidité de nos résultats annuels, avec des revenus récurrents robustes et croissants. Nous poursuivrons la transformation d'IPA, aussi bien au niveau stratégique qu'opérationnel. Nous continuons à déployer notre stratégie, notamment en termes d'innovation technologique permanente et de découverte accélérée de nouveaux anticorps, en interne et en partenariat. Nous travaillons également à devenir un ORC de premier plan et un consolidateur sur les marchés de la découverte et du développement d'anticorps. À ce jour, nous avons déjà collaboré avec plus de 500 clients, ce qui nous a permis de générer de solides revenus récurrents grâce à l'adoption de nos nouveaux services."

"Alors que nous entamons une nouvelle année fiscale, nous cherchons activement à renforcer notre présence à l'international et à élargir notre portefeuille technologique diversifié, tout en faisant avancer nos projets vers un développement fonctionnel et préclinique. Nous avons actuellement quatre programmes en cours d'évaluation in vitro non clinique, ainsi qu'un ensemble supplémentaire de cinq programmes développés par Talem Therapeutics qui se trouvent en phase de caractérisation in vitro finale (fonctionnelle) et qui devraient entrer dans des études de preuve de concept in vivo dans le courant de l'année. Chacun de ces actifs avancés est détenu en exclusivité par ImmunoPrecise et nous nous réjouissons à l'idée de réaliser des analyses fonctionnelles et in vivo dans l'optique d'optimiser leur valeur avant d'éventuels octrois de licences", a conclu Dre Bath.

Résultats d'exploitation récents et pour l'exercice 2021

Résultats précliniques in vivo démontrés pour la thérapie TATX-03 PolyTope™, un cocktail à multiples anticorps monoclonaux conçu pour maintenir l'efficacité contre les variants du SRAS-CoV-2. Les résultats ont fait état d'une solide efficacité pour l'utilisation prophylactique et thérapeutique dans un modèle bien établi d'animal atteint de SRAS-CoV-2

démontrés pour la thérapie TATX-03 PolyTope™, un cocktail à multiples anticorps monoclonaux conçu pour maintenir l'efficacité contre les variants du SRAS-CoV-2. Les résultats ont fait état d'une solide efficacité pour l'utilisation prophylactique et thérapeutique dans un modèle bien établi d'animal atteint de SRAS-CoV-2 Communiqué pré-publié sur Biorxiv soulignant l'approche d'IPA en matière de conception et de développement du TATX-03, qui démontre également une puissante activité neutralisante de pseudovirus contre le variant Delta (B.1.617.2) du SRAS-CoV-2

Nouveau partenariat de commercialisation conjointe en vertu duquel Eurofins Discovery et ImmunoPrecise mettent conjointement sur le marché des offres de services non chevauchantes pour les clients internationaux d'Eurofins, fournissant un accès élargi aux capacités de découverte d'anticorps de bout en bout d'IPA

Données présentées sur le TATX-21, des anticorps expérimentaux visant à prévenir une absorption des lipides de basse densité (LDL) dans le but de prévenir et traiter l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires

Nomination de la Dre Ilse Roodink au poste de responsable scientifique et du Dr Dion Neame au comité stratégique consultatif

Identification d'un anticorps unique avec une efficacité in vivo dans un modèle animal, utilisant un mécanisme d'actions alternatif, et se fixant à tous les variants préoccupants testés du SRAS-CoV-2

dans un modèle animal, utilisant un mécanisme d'actions alternatif, et se fixant à tous les variants préoccupants testés du SRAS-CoV-2 Lancement réussi du programme d'anticorps candidat TATX-112, pour le traitement du cancer et de la maladie d'Alzheimer

Création de partenariats de développement avec Genmab et LiteVax

Annonce du criblage exhaustif de vingt-sept anticorps thérapeutiques propriétaires contre le SRAS-CoV-2, identifiant des anticorps ayant maintenu la fixation aux variants émergents préoccupants, notamment les souches britannique (lignée B1.1.7), sud-africaine (lignée B.1.351) et brésilienne (lignée P.1)

Partenariat de recherche renforcé avec Mila, un institut de recherche de renommée mondiale spécialisée dans le développement de l'intelligence artificielle (IA) et l'optimisation de l'apprentissage profond pour l'apprentissage du langage par IA et machine

Double cotation réussie au NASDAQ Global Market

Renforcement significatif des capacités d'IPA Europe, qui lance sa plateforme B cell Select™ de deuxième génération

Signature de collaborations distinctes avec Twist Bioscience et Zymeworks

Résultats financiers

Revenus

La Société a généré des revenus de 17,9 millions $ durant l'exercice clos au 30 avril 2021, comprenant une hausse (19%) de son activité ORC centrale de 2,7 millions $ et la vente via Talem d'un anticorps thérapeutique développé en interne pour 1,2 million $. Ceci représente une augmentation de 27% par rapport aux revenus 2020 (14,1 millions $). La tendance de croissance continue des revenus ORC provient d'augmentations en volume et valeurs financières de contrats client, découlant d'efforts renouvelés pour élargir et approfondir l'offre de services disponibles en interne, l'acquisition de nouveaux clients et la croissance soutenue de son actuelle activité centrale.

Bénéfice brut

Durant l'exercice clos au 30 avril 2021, le bénéfice brut était de 11,5 millions $ (64% de marge bénéficiaire brute) comparé à un bénéfice brut de 8,0 millions $ (57% de marge bénéficiaire brute) en 2020. La hausse du bénéfice brut provient, en partie, du résultat de la vente d'un actif développé en interne qui avait été comptabilisée en dépenses de R&D les années précédentes. En excluant la vente de l'actif développé en interne, la marge bénéficiaire brute aurait été de 62%.

Recherche & développement

L'activité R&D a augmenté pour atteindre 2,0 millions $ contre 446 280 $ en 2020, en raison d'importants travaux de R&D entrepris par la Société, notamment des projets de recherche liés à la COVID-19.

Autres produits (charges)

La Société a enregistré d'autres produits pour un montant de 1,6 million $ durant l'exercice clos au 30 avril 2021, comparé à 739 756 $ en 2020. Cette hausse est avant tout liée à un revenu de subvention gouvernementale en 2020 de 1,9 million $ et d'aides liées à la COVID-19 d'un montant 844 417 $, une réduction de 553 836 $ des charges de désactualisation liée à ses obligations, compensée par 1,1 million $ en pertes de change non matérialisées sur les espèces détenues en dollar américain.

Perte nette

La Société a enregistré une perte nette de 7,3 millions $ durant l'exercice clos au 30 avril 2021, comparé à une perte nette de 5 millions $ pour l'exercice clos au 30 avril 2020. La Société a généré des bénéfices bruts plus élevés et reçu des revenus de subvention et d'aide tout en investissant dans la R&D, et entraînant une augmentation des paiements en actions, des salaires, et des coûts liés au référencement au Nasdaq.

Mesures non IFRS*

L'EBITDA ajusté pour l'exercice clos au 30 avril 2021 était de 2,3 millions $ contre 52 311 $ pour la même période l'année précédente. L'EBITDA ajusté est le point de vue de la direction vis-à-vis des résultats d'exploitation. L'amélioration significative au niveau de l'EBITDA ajusté est avant tout le résultat de bénéfices bruts en hausse et l'obtention de subventions et aides gouvernementales liées à la COVID-19 partiellement compensées par une augmentation des coûts de recherche, des salaires et des dépenses liées au référencement au Nasdaq.

Trésorerie

Au 30 avril 2021, la Société détenait 41,8 millions $ en liquidités, contre 2,7 millions $ au 30 avril 2020, pour un fonds de roulement de 42,8 millions $. L'augmentation de trésorerie provient avant tout de l'émission publique d'actions de la Société et du produit de l'exercice de bons de souscription et d'options d'achats d'actions. Les prévisions internes de la Société indiquent que l'encaisse pérennisera ses opérations actuelles, soutiendra ses coûts de référencement au Nasdaq et à la TSXV et satisfera à ses obligations au moins jusqu'à la fin de l'exercice 2023.

Coordonnées de la téléconférence et de la webdiffusion

Date: mercredi 28 juillet 2021

Heure: 16h30 heure de l'Est

Numéro gratuit: 1-877-407-3982

Numéro international: 1-201-493-6780

Identifiant de la conférence: 13721505

Webdiffusion: lien de la téléconférence sur les résultats de l'exercice 2021

La téléconférence sera diffusée en direct sur le web. Son enregistrement sera disponible via le même lien se trouvant sur la page principale de la section Investisseurs de la Société à l'adresse: https://www.immunoprecise.com/investors.

Si vous suivez la téléconférence par téléphone, veuillez appeler le numéro cinq minutes avant le début. Un opérateur inscrira votre nom et celui de votre organisation.

Toute personne suivant la téléconférence est invitée à lire les rapports périodiques de la société déposés auprès de la Bourse de Toronto et de la Commission sur les valeurs mobilières et boursières (SEC), y compris les sections consacrées aux facteurs de risques et aux résultats historiques relatifs à l'état d'exploitation et financier.

À propos de la plateforme PolyTope d'IPA.

Les thérapies monoclonales PolyTope SARS-CoV-2 d'IPA sont conçues pour protéger contre les mutations d'échappement en mettant l'accent sur l'efficacité pour chaque patient, variante et souche du SARS-CoV-2. Elles sont mises au point dans le but d'assurer une efficacité durable face à un virus en évolution, en combinant des anticorps synergiques, fortement caractérisés et potentiellement neutralisants, présentant une couverture épitopique très étendue.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est le fournisseur d’une plateforme technologique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories de maladies cibles. La Société entend transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps multifournisseurs en proposant une gamme complète de services adaptés afin d’optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture épitopique, dans le but de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que "potentiel", "prévoit", "s’attend à" ou "ne s’attend pas à", "devrait", "estime", "a l’intention de", "anticipe" ou "n’anticipe pas", ou "pense", ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par l’affirmation que certains événements, actions ou résultats "pourraient", "devraient" ou "peuvent" se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope d'IPA, y compris le TATX-03, à produire de puissants effets antiviraux contre la maladie à SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, soit à titre prophylactique (préventif), soit à titre thérapeutique, à conserver leur efficacité dans le temps, à réduire ou inhiber l’émergence de nouveaux variants et son potentiel à empêcher la propagation des variants. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans les présentes, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats, la performance et les accomplissements réels indiqués aux présentes et les résultats, la performance et les accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas réussir à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope, dont le TATX-03, ou d'autres vaccins ou produits thérapeutiques contre la COVID-19 grâce à l’achèvement concluant et dans les délais prévus des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou pourrait ne pas recevoir toutes les autorisations réglementaires pour commencer puis poursuivre les essais cliniques de ses produits, et réussir à conclure un partenariat ou à commercialiser ses produits liés à la COVID-19, a couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société pour ses cocktails d'anticorps PolyTope, ainsi que les risques évoqués dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et dans le formulaire 40-F de la Société daté du 27 juillet 2021 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d’évoluer après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige.

*Mesure financière non IFRS

Le lecteur est informé que l'indicateur "EBITDA ajusté" est une mesure non reconnue en vertu des IFRS. L'EBITDA ajusté est défini comme le résultat d'exploitation avant intérêt, désactualisation, taxes, dépréciation, amortissement, rémunération en actions, profit/perte de change, et charges de dépréciation sur actifs. La direction estime que l'EBITDA ajusté est une mesure utile pour comparer des résultats d'exploitation entre différentes périodes. Le lecteur est informé que l'indicateur "EBITDA ajusté" n'est pas un outil alternatif aux mesures déterminées conformément aux IFRS et qu'il ne doit pas être interprété, de manière isolée, comme un indicateur de performance, de flux de trésorerie ou de rentabilité.

