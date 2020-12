ImmunoPrecise Antibodies : s'associe au lancement du programme de thérapie nanomédicale contre le SARS-CoV-2

Une approche innovante et inédite de traitement et de protection contre le SRAS-CoV-2 sous forme d'inhalation utilisant des nanoparticules thermoréactives ciblant le virus

Le programme inclut la mise au point d'un test fluorescent thermosensible de détection du SRAS-CoV-2 par prélèvement muqueux

IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (TSXV : IPA) (Nasdaq : IPA), chef de file dans la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques offrant des services complets, a annoncé aujourd'hui sa participation au consortium COVABELP, composé du Radboud University Medical Center (Radboudumc) et de l'Université de technologie d'Eindhoven (TU/e). Les partenaires universitaires du consortium se sont vu attribuer la somme de 350 000 euros par Health Holland dans le cadre du programme Eureka, pour le développement d'un nanomédicament thérapeutique spécifique au SRAS-CoV-2, administré par inhalation nasale et pouvant également être utilisé pour des diagnostics in vitro.

On estime que l'avantage de cette thérapie basée sur la nanomédecine ne se limite pas seulement à la capacité d'administrer la thérapie directement dans les poumons du patient, mais aussi à l'induction d'une agrégation de virus induisant l'immunité du patient, à savoir la génération simultanée d'une réponse vaccinale. Par ailleurs, les propriétés biochimiques des nanoparticules facilitent l'adaptation à un format qui permet l'identification des personnes infectées par une détection sensible et rapide du virus dans la salive et les prélèvements nasopharyngés. L'intégration de l'expertise d'IPA dans l'isolement rapide de fragments d'anticorps anti-virus issus de ses banques d'anticorps internes, associée à la puissante plateforme théranostique basée sur les nanoparticules, constitue une preuve de concept pour permettre la détection rapide de futurs virus pulmonaires pandémiques.

Le programme COVABELP allie les technologies et l'expertise d'IPA en matière de sélection, de développement et d'ingénierie d'anticorps à domaine unique (tels que les VHH) aux compétences spécialisées de Radboudumc en nanomédecine ciblée et à la technologie de diblocs de polypeptides à base de motifs élastine (dbELP) thermoréactifs de la TU/e.

"Il s'agit d'une incroyable opportunité de pousser la science encore plus loin, car on suppose que ce format de nanomédecine basé sur les anticorps offre des avantages thérapeutiques supérieurs aux équivalents d'anticorps monoclonaux", a déclaré Ilse Roodink, cheffe de projet mondial pour les programmes Coronavirus de la Société. "Grâce à nos vastes capacités de découverte d'anticorps, IPA est très bien placée pour fournir des anticorps anti-virus sous différents formats, ouvrant ainsi la voie à l'inclusion dans différentes approches thérapeutiques et diagnostiques. Les VHH anti-SARS-CoV-2 neutralisants, mais aussi les scFvs, isolés à partir de nos banques de phages lama et phages humains, respectivement, présentent un intérêt particulier pour ce programme collaboratif, car ils peuvent être facilement présentés sur les nanoparticules."

Les droits de propriété intellectuelle issus du programme COVABELP seront détenus conjointement par Radboudumc, la TU/e et IPA. IPA aura le premier droit de protéger et de commercialiser ladite propriété intellectuelle commune. Cette commercialisation sera soumise à un accord commercial, dont les détails seront abordés au cas par cas.

À propos de Radboudumc

Radboudumc est l'un des huit centres médicaux universitaires des Pays-Bas. Avec près de 9 000 employés et 3 000 étudiants, Radboudumc se consacre aux soins aux patients, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'à la réalisation de recherches fondamentales et cliniques d'excellente qualité. Radboudumc a pour objectif d'avoir un impact significatif sur les soins de santé en fournissant des soins d'excellente qualité et en effectuant des recherches centrées sur les soins de santé participatifs et personnalisés. Des collaborations avec un ensemble de parties prenantes telles que des entreprises, des associations de patients et des décideurs politiques sont essentielles pour assurer cet impact. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.radboudumc.nl/en/research

À propos de la TU/e

L'université de technologie d'Eindhoven (TU/e) a été fondée en 1956 par des acteurs industriels, les autorités locales et le monde universitaire. La TU/e est une université de recherche de niveau international, où l'excellence de la recherche et de l'enseignement vont de pair. La TU/e privilégie une approche équilibrée de l'éducation, de la recherche et de la mise en valeur des connaissances dans les domaines de l'ingénierie, des sciences et de la technologie. Le campus de la TU/e est situé au cœur de la région de haute technologie de Brainport aux Pays-Bas, qui constitue l'accélérateur de la croissance de l'économie néerlandaise dans le domaine de la haute technologie. Avec Eindhoven en son centre, la région encourage le partenariat international public-privé entre les universités et l'industrie. En tant que centre universitaire de la région, la TU/e dispose d'un large éventail d'installations et d'équipements de recherche de haute qualité. Pour plus d'informations rendez-vous sur www.tue.nl

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique mondiale offrant des solutions de bout en bout qui permettent aux entreprises de découvrir et de développer des thérapies contre tout type de maladie. L'expérience de la société et ses technologies de pointe sont autant d'atouts qui lui permettent de soutenir ses partenaires dans leur recherche de traitements innovants. Les possibilités de service complet d'ImmunoPrecise réduisent considérablement le temps nécessaire au développement de produits multifournisseurs conventionnels et le risque intrinsèque associé. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou contactez solutions@immunoprecise.com

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des "déclarations prospectives" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations concernant la cotation des actions de la Société sur le Nasdaq et le calendrier de lancement des actions sur le Nasdaq.

Les déclarations prospectives sont habituellement identifiées par l'utilisation de termes tels que "peut, sera, pourrait, s'attend, planifie, a l'intention de, anticipe ou croit", ou par l'utilisation de la forme négative ou d'autres variations de ces expressions ou d'autres termes ou phrases comparables et impliquent les convictions de la Société quant à la possibilité que ses anticorps soient davantage développés ou approuvés pour traiter la Covid-19 ou pour réaliser toute transaction relative à ces anticorps. Les déclarations prospectives, de par leur nature, sont basées sur des hypothèses et sont soumises à d'importants risques et incertitudes. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, notamment en raison de l'évolution des événements extérieurs et des incertitudes générales liées aux activités commerciales. La concrétisation de la cotation proposée sur le Nasdaq est soumise à de nombreux facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle d'IPA, notamment des facteurs importants divulgués précédemment et périodiquement dans les documents déposés par IPA auprès des autorités de réglementation en matière de valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de IPA à la date de ce communiqué (ou à la date à laquelle elles sont autrement indiquées) et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, IPA décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Ni la TSX Venture Exchange ni son prestataire de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) ne prennent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

