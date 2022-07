ImmunoPrecise publie ses résultats financiers et les temps forts de ses activités pour l'exercice 2022

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSXV: IPA), une société de recherches et technologies biothérapeutiques avancées, annonce aujourd'hui ses états financiers pour l'exercice 2022 clos au 30 avril 2022.

Résumé financier de l'exercice 2022*

La Société a généré un revenu total record de 19,4 millions CAD durant l'exercice clos au 30 avril 2022, soit une hausse de 8,1% par rapport à l'exercice clos au 30 avril 2021.

Revenu des projets en hausse de 1,4 million CAD à 17,4 millions CAD, soit une augmentation de 9,1% par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance résulte principalement de la plateforme B cell Select ® de la Société, avec une hausse du nombre et de la taille des projets sous contrat.

de la Société, avec une hausse du nombre et de la taille des projets sous contrat. Essentiellement par l'entremise de sa filiale Talem Therapeutics LLC, la Société a investi 6,7 millions CAD dans la recherche stratégique et les coûts de développement, contre 2,0 millions CAD en 2021.

La Société a enregistré une perte nette de 16,7 millions CAD durant l'exercice clos au 30 avril 2022, contre une perte nette de 7,3 millions CAD pour l'exercice clos au 30 avril 2021.

Au 30 avril 2022, la trésorerie de la Société s'élevait à 30 millions CAD (contre 41,8 millions CAD au 30 avril 2021)

*En dollars canadiens, sauf mention contraire.

"Nous avons à nouveau généré une solide performance durant l'exercice 2022, avec un revenu trimestriel et annuel sans précédent dans l'histoire d'IPA", déclare Dr Jennifer L. Bath, cheffe de la direction d'IPA. "Nous abordons l'exercice 2023 avec une dynamique solide et une attention renouvelée sur nos nouvelles capacités, un portefeuille de projets prometteurs, et une excellente exécution afin de générer une performance pérenne à l'image de celle de cette année."

Faits marquants récents et de l'exercice 2022

IPA cherche à étoffer rapidement et considérablement son portefeuille PI en déposant plusieurs demandes de brevets aux États-Unis et à l'international par le biais de Talem Therapeutics LLC, et avec les brevets obtenus grâce à la récente acquisition de BioStrand

IPA annonce le départ à la retraite de Lisa Helbling, directrice financière, et la nomination de son successeur et actuel membre de l'équipe exécutive d'IPA, Brad McConn, avec prise d'effet au 5 août.

août. Les données d'histopathologie précliniques visant une PDN de l'étude de toxicité et de l'analyse de réactivité tissulaire croisée ex vivo chez l'homme soutiennent le profil d'innocuité du cocktail Polytope® TATX-03 d'IPA

chez l'homme soutiennent le profil d'innocuité du cocktail Polytope® TATX-03 d'IPA Le PolyTope® TATX-03 d'IPA démontre une protection contre l'infection in vitro par le sous-lignage BA.2 d'Omicron, et contre tous les autres variants préoccupants

par le sous-lignage BA.2 d'Omicron, et contre tous les autres variants préoccupants IPA finalise l'acquisition du groupe belge BioStrand pour révolutionner le domaine biothérapeutique grâce à une méthode d'encodage omique et au développement de médicaments puissants optimisé par une IA avancée

BioStrand, filiale récemment acquise par IPA, a reçu un second cycle de financement de VLAIO Research Grant

IPA et ChemPartner Biologics annoncent une collaboration pour la fabrication du cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03

Après examen du programme par le département américain de la Défense (DOD), IPA a été retenu pour travailler avec Elektrofi sur une formulation prête à être déployée de son PolyTope TATX-03, ainsi que sur la préparation aux futures pandémies dans le cadre du contrat SBIR de la Defense Health Agency (DHA) du DOD

IPA a renforcé sa position de chef de file mondial avec la promotion de Barry Duplantis, Ph.D., au poste de vice-président des relations avec la clientèle, et l'arrivée de Carla Dahl au poste de vice-présidente du marketing

IPA Europe a obtenu un "Crédit d'Impôt Recherche" (CIR) de trois ans du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui fournit des crédits d'impôt dans le domaine de la recherche aux entreprises françaises éligibles

La Société a mis en place une collaboration de recherche multicible avec Pierre Fabre en immuno-oncologie

IPA a signé un accord de distribution au taux du marché de 50 millions USD (l'"ATM")

IPA a présenté des résultats de caractérisation in vitro d'études sur TATX-21, un nouvel anticorps potentiellement révolutionnaire pour traiter l'athérosclérose, à la BIO Convention de 2021

d'études sur TATX-21, un nouvel anticorps potentiellement révolutionnaire pour traiter l'athérosclérose, à la BIO Convention de 2021 IPA a signé un accord d'offre conjointe avec Eurofins Discovery, fournissant aux clients mondiaux d'Eurofins un accès intégré au service de découverte de bout en bout d'IPA

Résultats financiers

Revenus

La Société a généré des revenus record de 19,4 millions CAD durant l'exercice clos au 30 avril 2022, contre 17,9 millions CAD durant l'exercice 2021, soit une hausse de 8,1%. La croissance continue provient avant tout des revenus des projets de la plateforme B cell Select® de la Société, avec l'augmentation du nombre et de la taille des projets sous contrat.

Pour le trimestre clos au 30 avril 2022, la Société a généré des revenus record de 5,2 millions CAD, contre 4,9 millions CAD pour le trimestre clos au 30 avril 2021, soit une hausse de 7,4%.

Recherche et développement

La recherche et le développement sont passés à 6,7 millions CAD, contre 2 millions CAD en 2021, grâce à l'investissement stratégique en cours de la Société, notamment dans le cocktail PolyTope® contre le SRAS-CoV-2 et d'autres projets de recherche de la Société.

Perte nette

La Société a comptabilisé une perte nette de 16,7 millions CAD durant l'exercice clos au 30 avril 2022, contre une perte nette de 7,3 millions CAD pour l'exercice clos au 30 avril 2021. La perte nette accrue de 9,4 millions CAD s'explique principalement par l'investissement de la Société dans la R&D, la hausse des frais professionnels et de consultation, la hausse des frais d'assurance, la hausse des salaires, les prestations pour soutenir les plans et opérations stratégiques de la Société, et la baisse des subventions et des aides.

Trésorerie et ressources en capital

Au 30 avril 2022, la trésorerie de la Société s'élevait à 30,0 millions CAD, contre 41,8 millions CAD au 30 avril 2021, et son fonds de roulement à 28,2 millions CAD. Les prévisions internes de la Société indiquent que l'encaisse maintiendra ses opérations actuelles, soutiendra ses coûts de référencement au Nasdaq et à la TSXV, et honorera ses obligations pendant au moins 12 mois.

Le 13 octobre 2021, une offre d'achat d'actions au taux du marché ("ATM") a été conclue avec H.C. Wainwright & Co., LLC, agissant en tant qu'agent de vente exclusif ("Agent"). La Société pourra, à sa discrétion et périodiquement pendant la durée de l'accord ATM, vendre par l'intermédiaire de l'Agent des actions ordinaires de la Société à un prix de vente brut total pouvant atteindre 50 millions USD. Au 29 juillet 2022, 50 millions USD d'actions de la Société étaient encore disponibles à la vente dans le cadre de la facilité ATM.

Téléconférence:

Date: vendredi 29 juillet 2022

Heure: 10h30 heure de l'Est

Informations aux participants:

Identifiant de la conférence: 9236374

Numéro gratuit: 1 (888) 550-5658

Numéro payant: 1 (646) 960-0289

Lien pour les participants: https://events.q4inc.com/attendee/831812822

La téléconférence sera webdiffusée en direct et son enregistrement sera disponible sur la page principale de la section Investisseurs du site de la Société à l'adresse: https://www.immunoprecise.com/investors.

Si vous suivez la téléconférence par téléphone, veuillez appeler le numéro cinq minutes avant le début. Un opérateur inscrira votre nom et celui de votre organisation.

Toute personne suivant la téléconférence est invitée à lire les rapports périodiques de la société déposés auprès de la Bourse de Toronto et de la Commission sur les valeurs mobilières et boursières (SEC), y compris les sections consacrées aux facteurs de risques et aux résultats historiques relatifs à l'état d'exploitation et financier.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biothérapeutique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement d'anticorps contre un large éventail de maladies cibles. La Société propose un mix de services et programmes avec des plateformes et technologies de pointe afin d'optimiser la découverte et le développement d'anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables par l'utilisation de mots tels que "potentiel", "planifie", "prévoit" ou "ne prévoit pas", "est attendu", "estime", "a l'intention de", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "estime", ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient être" ou "seront" prises, réalisés ou atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope d'IPA, notamment TATX-03, à fournir de puissants effets antiviraux contre le SRAS-CoV-2/la COVID-19 ou tout autre variant du virus, à titre prophylactique (préventif) ou à titre de traitement, à maintenir leur efficacité sur la durée, et à réduire ou empêcher l'émergence de nouveaux variants, ainsi que sa capacité à prévenir la propagation des variants. La Société a communiqué les déclarations et informations prospectives ci-incluses sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels indiqués dans le présent document diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison de divers facteurs et risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que la Société ne parvienne pas à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope, y compris TATX-03, ou d'autres vaccins ou agents thérapeutiques contre la COVID-19 en menant à bien et en temps voulu des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou n'obtienne pas toutes les autorisations réglementaires nécessaires au lancement puis à la poursuite des essais cliniques de ses produits, et ne pas réussir à établir des partenariats ou à commercialiser ses produits contre la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à ses cocktails d'anticorps PolyTope, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) ainsi que le formulaire 40-F de la Société daté du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont établies à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, pouvant être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

*Mesure financière non IFRS

Nous attirons l'attention des lecteurs sur le fait que l'"EBITDA ajusté" est une mesure non reconnue par les normes IFRS. L'EBITDA ajusté se définit comme le bénéfice d'exploitation avant les intérêts, la désactualisation, les impôts, la dépréciation, l'amortissement, la rémunération en actions, les gains/pertes liés au change et les charges de dépréciation d'actifs. La direction considère que l'EBITDA ajusté est une mesure intéressante qui facilite les comparaisons d'exploitation d'une période à l'autre. Les lecteurs sont avertis que l'"EBITDA ajusté" ne constitue pas une alternative aux mesures déterminées conformément aux normes IFRS et ne doit pas, à lui seul, être interprété comme un indicateur de performance, de flux de trésorerie ou de rentabilité.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220729005235/fr/