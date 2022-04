Le PolyTope® TATX-03 avancé d'IPA, un cocktail multi-anticorps, prévient puissamment les infections de cellules in vitro par la sous-lignée BA.2 d'Omicron, actuellement dominante, en plus de tous les autres variants concernés.

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA) est heureuse de partager les résultats des données récentes de laboratoire concernant son cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03, qui montre une forte activité neutralisante contre le sous-variant BA.2 d'Omicron. Le pseudovirus BA.2 a été neutralisé avec une puissance comparable à celle du sous-variant BA.1 d'Omicron précédemment analysé, faisant ainsi preuve d'une cohérence graduelle et continue du cocktail pour neutraliser puissamment les variants préoccupants (VOC pour son sigle en anglais) du SRAS-CoV-2. Ce résultat fonctionnel a été confirmé par la liaison démontrée de chaque anticorps individuel de la protéine trimérique de spicule BA.2, données qui sont également très comparables à la liaison observée sur BA.1.

Plusieurs sous-lignées ont été identifiées relativement peu de temps après la désignation du variant Omicron du SRAS-CoV-2 comme variant préoccupant (VOC pour son sigle en anglais). Parmi les sous-lignées classées, BA.2 et BA.3 ont un potentiel de transmission plus élevé que BA.1, par exemple. Compte tenu de la prévalence mondiale et de la transmissibilité exceptionnelle du BA.2, et étant donné que la plupart des anticorps autorisés par la FDA en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence, ont perdu leur pouvoir de neutralisation contre les variants Omicron, de récents entretiens avec la Food and Drug Administration ont abouti à prioriser le dépistage de la puissance du produit TATX-03 d'IPA pour le BA.2. Conformément aux récentes prévisions de modélisation effectuées chez IPA in silico, les données expérimentales in vitro n'ont montré aucune différence significative dans la liaison des anticorps TATX-03 à Omicron et à la sous-lignée BA.2. Comme prévu, le cocktail anti-SARS-CoV-2 conçu rationnellement par IPA a puissamment agi contre l'infection des cellules par les particules du pseudovirus BA.2 de la sous-lignée Omicron, avec des concentrations d'anticorps similaires à celles du BA.1, ce qui a entraîné la neutralisation complète de ce sous-variant dominant.

« Dans notre communiqué de presse en date du 31 janvier , nous avons annoncé des données montrant la puissante neutralisation obtenue par IPA du sous-variant Omicron BA.1 par le PolyTope® TATX-03. Une fois de plus, la résistance remarquable et sans précédent de notre cocktail d'anticorps TATX-03 de première génération montre une capacité unique à maintenir une puissance de neutralisation contre tous les mutants viraux concernés, cette fois-ci contre la sous-lignée BA.2 d'Omicron actuellement dominante et contenant, une fois de plus, des mutations uniques », a déclaré le Dr Ilse Roodink, directeur de la stratégie chez IPA. « Avec les nouveaux résultats sur le sous-variant BA.2, la vaste quantité de données sur le produit pharmaceutique TATX-03 d'IPA continue d'augmenter, montrant une variation limitée de son pouvoir de neutralisation puissant et constant contre tous les variants du virus, ce qui procure une grande confiance sur l'importance de ce produit résilient. Il s'agit, une fois de plus, du formidable renforcement de la durabilité et de la valeur à long terme de notre thérapie TATX-03 ».

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société de biothérapie qui repose sur l'innovation et soutient ses partenaires commerciaux dans leurs recherches et le développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories cibles et de maladies. La Société propose un ensemble de services et de programmes avec des plateformes et des technologies avancées, soutenues par des scientifiques et des conseillers commerciaux dynamiques, afin d'optimiser la découverte et le développement d'anticorps, contre des épitopes rares et/ou complexes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante www.immunoprecise.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou des variations de ces mots et expressions, ou bien indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « peuvent être » ou « seront » respectivement prises, organisés ou réalisés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de la Société à mener à bien ses études pré-DNR, la capacité de la Société à soumettre avec succès une demande de DNR pour le PolyTope® TATX-03, des déclarations concernant les approbations réglementaires, des déclarations concernant la capacité du PolyTope® TATX-03 d'IPA à agir avec des effets antiviraux puissants contre la maladie SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, à titre prophylactique (prévention) ou de traitement (thérapeutique), ou à conserver son efficacité avec le temps. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, la Société a fourni ces déclarations et ces informations sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à la date où elles ont été faites.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas parvenir à terminer dans les délais ses études pré-DNR ou à soumettre une demande de DNR à la FDA, à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope®, notamment le TATX-03, ou d'autres vaccins ou produits thérapeutiques contre le COVID-19 en ne réussissant pas à achever dans les délais des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou pourrait ne pas recevoir toutes les autorisations réglementaires pour démarrer puis poursuivre les essais cliniques de ses produits, notamment le PolyTope® TATX-03 et, ne pas réussir à former un partenariat ou à commercialiser ses produits liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à ses cocktails d'anticorps PolyTope®, ainsi que les risques abordés dans la notice annuelle de la société en date du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sous le profil de la Société à l'adresse suivante www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F de la Société, amendement n° 1, en date du 28 septembre 2021 (qui peut être consulté sous le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). En outre, rien ne garantit que les demandes de brevet en cours aboutiront à la délivrance de brevets et que la validité ou l'applicabilité de ces brevets ne seront pas contestées. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En conséquence, il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et, par conséquent, sont susceptibles de modifications après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, pouvant être faites à l'occasion par nos soins ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE ImmunoPrecise Antibodies

