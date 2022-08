Les tests sur virus vivant à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich confirment l'efficacité du PolyTope contre les variants du SRAS-CoV-2, y compris le BA.5

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSXV: IPA), une société de recherche et technologies biothérapeutiques, annonce aujourd'hui le succès durable de la thérapie à association d'anticorps PolyTope® TATX-03 pour neutraliser les variants préoccupants du virus responsable de la COVID-19, y compris le dernier sous variant Omicron BA.5, validé par un organisme de recherche indépendant dans le cadre de tests sur virus authentique.

Les recherches ont été réalisées par l'Institut Max von Pettenkofer, de la faculté de médecine de la Ludwig-Maximilians-University (LMU, Munich, Allemagne), qui jouit d'une renommée mondiale pour ses services de recherche et de diagnostic sur le SRAS-CoV-2. Les études en aveugle ont évalué l'efficacité de la thérapie à association d'anticorps PolyTope® TATX-03 d'IPA, ainsi que de formulations dérivées, développées en interne, de plusieurs anticorps homologués sur le marché. Les isolats authentiques des variants du virus testés in vitro par l'institut de la LMU sont le 20E (EU1; B.1.177), l'Alpha (B1.1.7), le Bêta (B.1.351), le Delta (B.1.617.2), les lignées Omicron BA.1 (B.1.1.529.1), BA.1.1 (B.1.1.529.1.1), BA.2 (B.1.1.529.2), et BA.5 (B.1.1.529.5). Alors que les produits disponibles dans le commerce ont eu des difficultés à protéger les cellules sensibles contre certains des (sous) variants mentionnés du coronavirus, le PolyTope® TATX-03 d'IPA a réussi à neutraliser tous les (sous) variants testés, y compris l'actuel sous variant dominant Omicron BA.5, pour lequel a été décrite une évasion immunitaire accrue par rapport aux variants BA.1, BA.2 et pré-Omicron. Étant donné que le trimère de spicule du variant Omicron BA.4 est identique à la glycoprotéine BA.5, la Société anticipe que la puissance constante de neutralisation du TATX-03 sera maintenue pour ce variant.

Dr Ilse Roodink, directrice scientifique d'IPA: "Alors que nous sommes en bonne voie pour les premiers essais cliniques de notre PolyTope® chez l'humain, cette confirmation indépendante de la performance de notre thérapie combinée, de conception rationnelle et qui utilise des variants de virus authentique, revêt une très grande importance pour nos discussions en cours avec les autorités. Avec l'évolution rapide d'Omicron et ses variants, la nécessité pour une thérapie durable contre l'infection au SRAS-CoV-2 devient de plus en plus évidente". Et de conclure: "Alors que notre thérapie TATX-03 de première génération a prouvé sa résilience in vitro, nous sommes confiants quant à l'efficacité in vivo anticipée chez l'humain, étant donné que certains composants de notre cocktail parviennent à induire des effets antiviraux via des mécanismes susceptibles d'optimiser une performance déjà prouvée durant les précédents tests de neutralisation in vitro".

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société de recherche et technologies biothérapeutiques qui s'appuie sur des systèmes en réseau de biologie, de modélisation multiomique et d'intelligence artificielle avancée pour soutenir ses technologies exclusives dans la découverte d'anticorps basée sur les bioplateformes. La société propose des services hautement spécialisés et complets de découverte, développement et d'octroi de licences d'agents biologiques thérapeutiques dans l'optique d'accompagner ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement d'agents biologiques novateurs contre les cibles les plus complexes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables par l'utilisation de mots tels que "potentiel", "planifie", "prévoit" ou "ne prévoit pas", "est attendu", "estime", "a l'intention de", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "estime", ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient être" ou "seront" prises, réalisés ou atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la capacité de la Société à soumettre une demande d'utilisation clinique pour le PolyTope® TATX-03, les déclarations relatives aux approbations réglementaires, les déclarations relatives au potentiel du PolyTope® TATX-03 d'IPA à fournir de puissants effets antiviraux contre le SRAS-CoV-2/la COVID-19 ou tout autre variant du virus, à titre prophylactique (préventif) ou à titre de traitement (thérapeutique), ou à maintenir leur efficacité sur la durée, et les déclarations relatives à la date de démarrage d'un premier essai chez l'humain en phase clinique. La Société a communiqué les déclarations et informations prospectives ci-incluses sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels indiqués dans le présent document et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison de divers facteurs et risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que la Société ne parvienne pas à déposer à temps une demande d'approbation réglementaire, à développer son PolyTope® TATX-03 par le biais d'essais cliniques terminés avec succès et dans les temps, ou à recevoir toutes les autorisations réglementaires pour démarrer puis continuer tous les essais cliniques sur PolyTope® TATX-03, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) ainsi que le formulaire 40-F de la Société daté du 29 juillet 2022 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont établies à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, pouvant être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf dans les cas où la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument da responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

